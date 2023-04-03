Я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что народ Абхазии не доверяет власти от его первой до последней веточки. Логики в этом зачастую никакой нет, так как выбирает ее все тот же народ. И вроде бы изначально, до того, как стать электоратом, общество знает, зачем выбирает, чего ожидает, «рисует» идеальные портреты президентов и депутатов, но во время выборов начинается какое-то коллективное затмение разума, и в результате получаются «слуги», которые, ничуть не стесняясь своих «хозяев», заботятся только о своей безопасности и личном обогащении.

Эта до пошлости избитая история повторяется во многих странах от выборов к выборам. Затем отрезвление, и вот уже люди выражают возмущение повышением пенсионного возраста или цен на горючее или электричество, законами об иноагентах, судебными реформами и так далее.

Нам, абхазам, все время неймется – все-то нас не устраивает. Действительно, что ж мы все недовольны – жалко 300 гектаров земли и моря «отчудить» от страны или позволить президенту продать все побережье?

Самое интересное, что теперь уже не власть, отгоняющая народ от себя и зданий, в которых она находится, выглядит преступно, а народ, который недоволен ее действиями. Вот и нам, абхазам, все время неймется – все-то нас не устраивает. Действительно, что ж мы все недовольны – жалко 300 гектаров земли и моря «отчудить» от страны или позволить президенту продать все побережье? А почему бы действительно не отдать энергетическую систему? Зачем надо возмущаться, когда кто-то хочет добывать нефть или застроить все, как в Дубае? Давайте разбираться на конкретных примерах, потому как совершенно непонятно, а стране-то какая выгода от всех этих «гениальных» инициатив руководства?

Ничего не придумываем, не фантазируем, просто смотрим на официальные документы. Вот они – распоряжения нашего родного правительства, которое стонет, что у него нет денег на зарплаты и пенсии, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. В конце прошлого и начале нынешнего года наш премьер-министр Александр Анкваб, который любит все отдавать за условный рубль, решил раздробить два бывших советских санатория в Сухуме и отдать их в аренду. Конечно же, делается это без всякого конкурса, по принципу политического единоверия без какого-либо экономического обоснования.

Так, индивидуальному предпринимателю Руслану Герия достался от Анкваба один из корпусов бывшей советской здравницы на 25 лет. Общая площадь около 500 кв. м. Арендная плата – 100 000 рублей в год. То есть около 8 тысяч рублей в месяц.

Необходимо пояснить, что таких цен на аренду, какими пользуется наше правительство, не существует. Аренда однокомнатной квартиры здесь же, рядом с санаторием, на гораздо большем удалении от моря стоит как минимум 20 тысяч, а номер в этом корпусе стоит от 3 до 5 тысяч в день. То есть, чтобы погасить стоимость месячной аренды, надо сдать один номер на два дня. Но и это еще не все чудеса – остаточная стоимость объекта определена в размере чуть более миллиона рублей. Заглядываем на сайты, где продают квартиры – от 4 до 10 млн, дома – и того дороже. По мнению независимых экономистов, рыночная стоимость такого объекта составляет не менее 200 млн и не рублей, а долларов. Что означает занижение стоимости, думаю, всем понятно – это цена, из которой формируется арендная плата, и цена, по которой нынешний арендатор будет выкупать объект (к тому времени выяснится, что ему еще государство должно, так как ремонтные работы, которые там будут проведены, укажут по реальной стоимости).

Но, чтобы кому-то не показалось, что я привела какое-то исключение из правил, перейду к другому распоряжению кабмина. Там же многоэтажный гостиничный корпус, столовая и склад передаются индивидуальному предпринимателю Астамуру Багапшу на полвека. Здесь арендная плата составляет 500 000 рублей в год, остаточная стоимость – 5 млн рублей.

А вот и «крупняк». За 1 млн рублей наш щедрый премьер отдает в аренду опять же на полвека целый каскад корпусов и объектов общей площадью около 15 тысяч кв. м. какому-то ООО. Остаточную стоимость указать, видимо, постеснялись, но уравнение несложное, когда известна арендная плата – пять объектов оценено в 10 млн рублей.

Оказывается, все это делается «в целях эффективного использования государственного имущества». Интересно, наш премьер и президент отдадут в аренду за такую сумму свои бензоколонки, гостиницы или что там еще у них есть?

А теперь читаем обоснование ко всем трем распоряжениям нашего премьер-министра Анкваба. Оказывается, все это делается «в целях эффективного использования государственного имущества». Так прямо и написано. Получается, что наше правительство считает «эффективным использованием» самого крупного санаторного комплекса в столице поступление в бюджет 1 млн 600 тысяч рублей в год или 134 тысяч рублей в месяц. Интересно, наш премьер и президент отдадут в аренду за такую сумму свои бензоколонки, гостиницы или апартаменты или что там еще у них есть? Если бы наши «эффективные менеджеры» догадались сравнить сумму аренды с расходами, которые несет бюджет на их содержание, то они бы обнаружили, что этих денег им хватит разве что на очередной автомобиль президенту или чартерный рейс в Башкирию, Татарстан или Беларусь.

Поэтому я думаю, что в данном случае (как и во всех остальных) было бы справедливо применить другую формулировку – нанесение экономического ущерба государству. Чиновники, которые таким образом оценивают государственное имущество, должны идти по уголовной статье, а не по красной ковровой дорожке.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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