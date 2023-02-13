Абхазские телеграм-каналы публикуют информацию об отеле и дорогих машинах, якобы принадлежащих президенту Аслану Бжания. Чтобы понять, правдива ли эта информация, а если да, то почему ее нет в декларации президента, мы обратились к начальнику Управления по связям со СМИ администрации президента Ахре Смыру и к министру по налогам и сборам Михаилу Габелия. Своим мнением о ситуации поделился и гражданский активист Астамур Какалия.

В социальных сетях публикуется перечень активов президента Абхазии, которые якобы не задекларированы Асланом Бжания. Абхазские телеграм-каналы называют отель в г. Сухуме, по адресу ул. Казачья, 12, в районе Маяка; бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 за 25 млн рублей; Lexus 570 за 18 млн рублей, а также упоминаются перелеты на суперджете стоимостью 12 млн рублей. В декларации Бжания за 2021-й год ни отеля, ни перечисленных автомашин и самолета нет. Из автомобилей указан только Mersedes Benz S600, а также два земельных участка в России площадью 1310 кв.м и 74,6 кв.м; домовладение в Абхазии площадью 105 кв.м и три квартиры в Российской Федерации площадью 35,9 кв.м., 106,7 кв.м. и 86,3 кв.м.

Декларации за 2022-й год пока нет, она должны быть опубликована до августа 2023 года.

Мы обратились в администрацию президента к руководителю Управления по связям со СМИ Ахре Смыру и попросили его прокомментировать распространяемую в социальных сетях информацию об имуществе президента. Вот что он ответил на наш запрос:

«По поводу гостиницы, информация об этой гостинице давным-давно публиковалась и обсуждалась. Она строилась с 2007 года, в 2014-м году на 95% была готова, там единственное, что было не готово, – это чаша бассейна. Этой гостиницей владеет Максим Асланович Бжания, сын президента. Эта гостиница нашла свое отражение в декларациях, которые перед выборами подавались, эта история не новая. В данный момент в этой гостинице ведутся ремонтные работы по монтажу этой самой чаши бассейна. Это не гостиница строится, а сопутствующая допуслуга.

Президент подчеркнул, что ни в плане машин, ни в плане джета ни одной копейки государственных денег не затрачивалось

По машинам тоже история не новая, машина-то новая, но история о том, что у этого человека есть машины премиум-класса с бронированием не новая. В 2014-м году, когда были выборы, он ездил на Chevrolet Suburban с параболической антенной, с системой бронирования, таких машин в мире всего было три штуки, две – у американских президентов, третья досталась ему через систему перепродаж, он ее в итоге купил. Был еще Mercedes, был Lexus, если не ошибаюсь, но я это уточню и потом вам позвоню, какие машины были. До того, как он стал президентом, у него уже было несколько машин разной степени новизны на тот момент. Они все были актуальной брендовой модели, они покупались им самим непосредственно либо дарились ему. Эти машины были оснащены системой бронирования, и в этом плане тоже ничего принципиально нового нет. Единственное, что мне не понятно, откуда взялась цена 25 миллионов рублей, потому что машина этой комплектации и этого класса в странах Персидского залива стоит 100 тысяч долларов, и приблизительно такая сумма покупки этой машины была. Установка системы бронирования на такого рода автомобили стоит в пределах пяти миллионов рублей, это штатная услуга, ее многие ателье оказывают. Весь крупный бизнес, руководители организаций, регионов, стран и так далее этим пользуются, в этом тоже ничего сверхъестественного нет. Президент подчеркнул, что ни в плане машин, ни в плане джета ни одной копейки государственных денег не затрачивалось. Суперджет был предоставлен кем-то из его друзей, имеется в виду оплата полета, а кто владелец самолета, легко установить, если знать точную дату вылета и номер борта, на сервисе «Флайтрадар» все есть.

– Тогда возникает вопрос, почему эти машины не указаны в декларации президента? Я посмотрела декларацию за 2021-й год, там эти машины не указаны, почему, если вы можете объяснить?

– Конкретно эта машина, он ею не владеет, она на него не оформлена, он просто на ней ездит. То есть он юридическим владельцем бронированного Land Cruiser 300 не является, именно поэтому она в декларации не указана».

Комментарий Ахры Смыр, несмотря на его детальность, оставляет вопросы. Из него следует, что президент особенно не скрывает, что записывает свои активы на родственников или каких-то иных людей, принимает дорогие подарки, сам приобрел бронированный внедорожник стоимостью примерно 7 млн рублей, с дополнительным бронированием, которое стоит примерно 5 млн рублей. Но в декларации президента указан его годовой доход в размере 204 тысяч рублей. Свести дебет с кредитом мне не удалось, поэтому я обратилась к министру по налогам и сборам Михаилу Габелия. Он мне ответил, что не может комментировать распространяемую в социальных сетях информацию об имуществе президента и посоветовал самостоятельно изучить опубликованную на сайте министерства декларацию президента и сделать выводы.

Тогда я попросила прокомментировать ситуацию Астамура Какалия, лидера инициативной группы, которая на протяжении многих лет добивалась и все-таки добилась принятия закона о декларировании доходов государственных служащих.

Он считает, что ответить на этот вопрос обязано по закону антикоррупционное управление, созданное при Министерстве по налогам и сборам специально для проверки деклараций:

«Астамур, у меня к вам вопрос: я обратилась в Министерство по налогам и сборам к министру и попросила его прокомментировать информацию, которая распространяется в телеграм-каналах об активах президента Аслана Бжания. Он сказал мне, что министерство не может комментировать информацию, которая распространяется в социальных сетях. Может быть, вы мне поможете разобраться и прокомментируете эту ситуацию?

– Министерство по налогам и сборам обязано не комментировать, а перепроверить данную информацию не только в отношении президента, а любую информацию, которая всплывает. Создано целое антикоррупционное управление, государство содержит это управление, и оно должно заниматься исключительно проверкой достоверности деклараций. Они обязаны это проверить и документально ответить обществу. Либо признать нарушение закона должностным лицом или опровергнуть. Этот закон создан не для комментариев, а для конкретики и действий, то есть для выявления несоответствия данных в декларациях.

Наша политическая повестка не носит предметный юридический характер, это просто такая виртуальная борьба с коррупцией, ненастоящая

Вот вы звоните мне, я – не должностное лицо, не депутат парламента, не министр юстиции, не министр внутренних дел, не председатель СГБ, которые по долгу службы наделены правом проверки этой информации, выявления несостыковок в декларациях и так далее. Вы спрашиваете меня, оторванного от всех властных полномочий, от информации, от финансирования, такое впечатление, что кроме горстки людей, вы да я, еще человек 50-70 по всей стране, а все остальные не заинтересованы в отчетности чиновников перед населением? Все наши госинституты, которые находятся на содержании у государства, они никакого отношения к этому не имеют? У нас создан целый штат – Генеральная прокуратура, СГБ, МВД, все они могут проверить этот факт, сама налоговая, которая содержит антикоррупционное управление, которое обязано проверить… Наша политическая повестка не носит предметный юридический характер, это просто такая виртуальная борьба с коррупцией, ненастоящая.

– Астамур, поскольку вы гражданский активист, который держит в фокусе общественного внимания тему декларирования доходов и заполнения деклараций, вы, наверное, интересовались декларацией президента и видели ее, вы можете сказать, в этой декларации есть отражение тех активов, которые публикуют абхазские телеграм-каналы?

Нам нужна не пиар-борьба с коррупцией, а нам нужны юридические последствия. Нам нужны не мнения, нам нужно исполнение закона

– В 2012-м году с позапрошлым парламентом мы начинали это движение не за тем, чтобы ограничиваться комментариями, а для того, чтобы были юридические последствия. Я могу вам высказать свое личное мнение о декларациях не только президента, а массы госслужащих, никакого конкретного применения кроме создания негативного образа от этого не будет. Нам нужна не пиар-борьба с коррупцией, а нам нужны юридические последствия, и для этого был проведен закон. Нам нужны не мнения, нам нужно исполнение закона.

– Но мы не можем этого добиться?

– Как мы добились принятия этого закона? С позапрошлым парламентом начали, потом с прошлым парламентом, потом один законопроект выдвинули, потом второй выдвинули, парламентская комиссия была создана, в которой мы все участвовали. Теперь мы должны таким же давлением вынудить исполнить закон. Наше антикоррупционное управление должно изучить этот вопрос и ответить. Вот вы говорите: машина, вертолет, самолет, ракета, мы можем говорить сколько угодно. Вопрос в другом: вас не пугает тот факт, что среди сотен общественно-политических деятелей, среди десятков партий, среди всего нашего политического класса ни один человек не хочет даже упоминать об исполнении этого закона, вам это ни о чем не говорит? Вот такие мы законники!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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