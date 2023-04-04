Обзор грузинской прессы

«Хорошо, что президент зла (на правящую партию), но было бы лучше, если бы эта злость появилась раньше», – так депутат «Лело», бывший спикер парламента Давид Усупашвили комментирует нарастающее в последнее время противостояние между главой государства и «Грузинской мечтой». Во время последнего выступления в парламенте Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за отход от европейского пути. В последние годы власти принимают решения «не для усиления демократии или благополучия граждан, но упрочнения и продления власти», сказала она, однако на жесткую критику глава государства решилась только сейчас.

Зурабишвили зла потому, что Грузия, которой был предоставлен уникальный шанс сделать важнейший шаг для укрепления государственной независимости, попала в непонятную ситуацию

«У нее есть и соответствующее образование, и опыт для того, чтобы она могла своевременно увидеть неевропейскую и вышедшую за все рамки политику, проводимую лидерами «Грузинской мечты». Те, кто хорошо знают Зурабишвили, понимают, что она не из тех людей, которые могут спокойно следить за таким процессом. Однако, когда она заявила, что была независимым кандидатом, я ей ответил, что не помню более зависимого кандидата в президенты, чем она, но, если даже такого зависимого человека довели до такого гнева, – это уже симптом. Зурабишвили сейчас злится ни на кого-то конкретно, она зла потому, что Грузия, которой был предоставлен уникальный шанс сделать важнейший шаг для укрепления государственной независимости, попала в непонятную ситуацию. Было бы хорошо, если бы руководители «Мечты» задумались о том, что довело президента до этого», – заявил экс-спикер парламента в интервью газете «Квирис палитра».

Развитие государства невозможно без разграничения трех сфер интересов: личных, политических и национальных, продолжает Усупашвили. Национальные же интересы – это евроинтеграция и мирное сосуществование с цивилизованным миром, что невозможно без деполяризации. «Политические оппоненты не должны изображать друг друга заклятыми врагами, предателями, шпионами и разрывать государство пополам», – сказал собеседник издания.

Врачи тбилисской Республиканской больницы против сноса здания и строительства нового. После соответствующего заявления Министерства здравоохранения местные медики начали акции протеста с требованием отказаться от демонтажа здания. Один из них, заведующий отделением реанимации Георгий Дундуа в интервью информационному интернет-агентству interpressnews пояснил, что медики боятся не только потерять работу.

Позиция Минздрава в том, чтобы приостановить здесь работу, что неприемлемо для сотрудников. Мы не можем расформировать эту команду

«Позиция Минздрава в том, чтобы приостановить здесь работу, что неприемлемо для сотрудников. Мы понимаем, что речь идет о перераспределении (в другие медучреждения) и сохранении заработной платы, однако это означает распад коллектива, который создал Республиканскую. Мы не можем расформировать эту команду. Мы даже не знаем, сколько лет потребуется для строительства клиники такого масштаба, ведь речь идет об огромном медучреждении. На это время Тбилиси остается без Республиканской больницы, которая вот уже 50 лет стоит на страже здоровья населения», – сказал Дундуа.

Необходимости в демонтаже здания нет, уверены протестующие врачи, однако так не считают в Минздраве. «Этот проект обязательно будет реализован», – заявил замминистра здравоохранения Грузии Илья Гудушаури. По словам чиновника, представители ведомства планируют предоставить детальную информацию о проекте с целью переубедить врачей.

В необходимости строительства или реконструкции Республиканской больницы уверен и директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

«Согласно международной практике стране необходима хотя бы одна государственная многопрофильная, масштабная, не менее чем на 500 коек, современная больница. Сегодня в Грузии нет ни одного подобного учреждения. За последние два десятилетия здания Республиканской больницы износились. Также следует учитывать, что с 2025 года система здравоохранения страны перейдет на новые международные стандарты, и все медицинские учреждения должны будут им соответствовать. Да, там (в Республиканской больнице) работает около тысячи медицинских работников, справедливо обеспокоенных судьбой госпиталя, но это лишь малая часть того потенциала, который должен быть у такой больницы. Потому я считаю, что новая больница должна быть построена на этом же месте, так как найти более подходящее место и район в Тбилиси невозможно», – сказал Церцвадзе в интервью interpressnews.

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Ассоциация молодых юристов распространяет заявление о возможных нарушениях прав обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций протеста Лазаре Григориадиса. НПО считает, что события вокруг Григориадиса существенно ограничат его право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, было выявлено несколько нарушений:

«Суд публично не обосновал решение о заключении его под стражу в качестве меры пресечения. Кроме того, заявления высокопоставленных чиновников могут отрицательно сказаться на праве на справедливое судебное разбирательство. Это одновременно нарушает презумпцию невиновности Лазаре Григориадиса», – цитирует письменное заявление организации информационное интернет-агентство on.ge.

Вызывают тревогу у неправительственного сектора и заявления адвоката задержанного Лики Битадзе о том, что правоохранители во время задержания пригрозили Григориадису арестом друга, если он не даст признательных показаний:

При задержании ему дали телефон и сказали позвонить своему адвокату. Когда он набрал номер, у него вырвали телефон из рук

«При задержании ему дали телефон и сказали позвонить своему адвокату. Когда он набрал номер, у него вырвали телефон из рук. По его словам, к нему пришел какой-то начальник департамента, имени и фамилии которого он не знает, он сказал, что адвоката не приведут, а также, что, если он не даст признательных показаний, его друг – Георгий Джариашвили будет задержан… В тюрьме, как он сам сказал, обстановка нормальная, единственное замечание, которое он высказал, это то, что он не хотел брить волосы, но его все равно обрили», – цитирует Битадзе информационное интернет-агентство interpressnews.

Все эти обвинения опровергли в Специальной пенитенциарной службе. В письменном заявлении ведомства говорится, что Григориадис сам воспользовался правом на услуги парикмахера, а информацию о том, что к нему не пустили адвоката, называют ложью.

В праве посетить заключенного было отказано и оппозиционным депутатам, утверждает представитель «Лело» Анна Нацвлишвили.

«Как депутат парламента Грузии, я попросила разрешения посетить Лазаре, на что имею право, и это предусмотрено регламентом парламента Грузии. К сожалению, от председателя я получила отказ на посещение Лазаре в тюрьме без каких-либо оснований и объяснений. Не хочу делать серьезных заявлений, но в течение прошедшего дня вы видели, что распространялась информация о нарушениях его прав в тюрьме, и, когда председатель парламента без каких-либо объяснений отказывает члену парламента в том, что гарантирует ему Конституция, усугубляются подозрения в том, что его права в тюрьме находятся под серьезным риском», – цитирует оппозиционного депутата издание.

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