В соответствии с новыми правилами аккредитации в парламенте журналисты обязаны прекратить интервью в случае нежелания депутатов отвечать на вопросы. Представители неправительственного сектора и журналисты считают, что это решение нарушает их конституционные права, и требуют упразднения нормы. Тем временем корреспондентам трех оппозиционных телекомпаний на месяц аккредитация уже приостановлена.

Новые правила наказания журналистов депутаты от большинства используют не впервые. На этот раз в освещении деятельности парламента на один месяц отказано журналистам трех телеканалов – «Мтавари» (Татия Цоцанава), «Формула» (София Гозалашвили) и «Пирвели» (Русудан Думбадзе). Журналист последнего – Русудан Думбадзе – накануне задала вопрос депутату от большинства Элисо Болквадзе о введенных Вашингтоном санкциях в отношении грузинских судей. Она отказалась отвечать на него, после чего журналист повторила вопрос, на что Болквадзе заявила: «Я не даю никаких интервью, никогда не дам интервью вашему телевидению». Спустя несколько часов Русудан Думбадзе узнала о том, что ей на месяц запретили работать в парламенте:

«Кстати, это неслучайно, что санкции наложили на меня, журналиста «Мтавари» и съемочную группу «Формулы», понятно, что эти нормы действуют лишь в отношении оппозиционных СМИ и их придумали только для них. Я обязательно опротестую это решение, поскольку власти должны знать, что задавать вопросы – это не нарушение закона. Они должны осознавать, что вопросы, которые мы задаем, возникают у граждан Грузии».

Новые правила аккредитации, а точнее лишения ее журналистов, были приняты в начале февраля на основании указа председателя парламента и вступили в силу 1 марта. Как тогда сообщил Шалва Папуашвили, необходимость этого диктовалась потребностью создания рабочей среды в Высшем законодательном органе. Согласно этим правилам, журналисты «обязаны прекратить интервью в случае отказа членов парламента, служащих аппаратов или лиц, находящихся в парламенте в статусе гостей.

«Речь о том, что нельзя преследовать респондентов. Если респондент не желает давать интервью, оно должно прекратиться. Парламент – общественное место, сюда приходят гости, депутаты… Я вижу одну проблему, несмотря на то, что я вам, всем журналистам лично объяснил правила… просто выделите пару минут, возьмите эти правила и прочитайте, много труда от вас не потребуется. Если у респондента нет желания записывать интервью, вы должны уважать его», – оправдывался сегодня Папуашвили.

Новые правила – это личное решение председателя парламента, утверждают в оппозиции, приняты они были без каких-либо консультаций с оппозицией или заинтересованными сторонами для создания большего комфорта для подотчетных обществу парламентариев. Более того, как и ожидалось, запреты эти используются лишь в отношении критических СМИ, говорит депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили:

«Мы, представители оппозиции, находимся в точно таких же условиях, что и большинство. Да, функция СМИ в том, чтобы задавать критические вопросы, а функция парламентария – отвечать на эти вопросы. А когда депутат не желает разговаривать со СМИ, с точки зрения политической культуры и этики – это невероятно. Сложно представить, чтобы в демократической стране, в нормальном парламенте принимались такие правила. Мы, оппозиция, ни разу не пользовались этим правилом, несмотря на то, что и за нами журналисты идут до лифтов и часто задают вопросы, выходящие за этические рамки. И мы никогда не воспользуемся этим правилом, поскольку коммуникация со СМИ – это наша ответственность».

Правила эти противоречат принципам свободы слова и продиктованы интересами лишь одной партии, желающей заглушить критически настроенные СМИ, считают в «Коалиции защиты СМИ».

«Коалиция неоднократно заявляла, что принятие этого решения без обсуждения со СМИ и учета их законных позиций опасно для журналистов и может быть использовано для ограничения острых вопросов и оказание давления на редакционную политику. Наши опасения подтвердились как в связи с вышеупомянутыми решениями парламента, так и в ходе рассмотрения российского законодательства, когда власти незаконно ограничили гарантированные Конституцией права на осуществление профессиональной деятельности журналистов, в том числе, путем приостановления аккредитации», – говорится в письменном заявлении организации.

Правила аккредитации представителей СМИ в парламенте Грузии будут обжалованы в суде, сообщают в НПО. С заявлением выступил и Народный защитник Грузии: «В правилах не прописан вопрос обжалования решения, а в решении о приостановлении аккредитации журналистов не указаны сроки и порядок его обжалования, что является необходимым требованием законодательства», – сказано в письменном сообщении омбудсмена. Кроме того, по мнению Левана Иоселиани, «подобное отношение препятствуют снижению поляризации в стране». Потому Народный защитник призывает спикера парламента внести изменения в правила, «чтобы они не приводили к неоправданному вмешательству в деятельность представителя СМИ».

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