Углубление политического кризиса, преследование по политическим мотивам, бесконтрольность и предвзятость судебных и надзорных органов – все эти проблемы описаны в грузинской части доклада Amnesty International за 2022 год. В нем также высказана тревога по поводу участившихся случаев фемицида и других форм гендерно обусловленного насилия.

События, происходившие в Грузии в период исследования, обобщены в 4-страничном документе. Как утверждается в отчете, в 2022 году свобода слова в стране была еще более ограничена. Были усилены преследования и избирательное правосудие против противников власти.

«В Грузии продолжался затяжной политический кризис. Из-за этого в июне Европейская комиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, поставив условием исправление ситуации в 12 приоритетных областях, включая демократическое государственное управление, судебную реформу и соблюдение прав человека. Резкий приток денежных средств из России и прибытие оттуда более ста тысяч человек после полномасштабного вторжения в Украину способствовали экономическому росту, но одновременно вызвали рост стоимости жизни и углубление экономического неравенства. Большие сложности с трудоустройством для молодежи вели к высокому уровню эмиграции», – говорится в преамбуле доклада.

Amnesty International, ссылаясь на СМИ, указывает, что с января по сентябрь произошло 14 убийств и 23 покушения на убийство женщин, в связи с чем выражалась тревога по поводу растущего числа случаев фемицида и других форм гендерно обусловленного насилия.

Тема роста насилия и домогательств в отношении женщин подтверждается событиями последних дней. В частности, общественное мнение всколыхнул произошедший около недели назад случай, когда несколько женщин публично разоблачили в сексуальных домогательствах основателя и директора проправительственного телеканала POSTV Шалву Рамишвили. В результате против женщин поднялась волна агрессии со стороны власти, в том числе с использованием СМИ, которая достигла пика в последние дни.

Исходя из широкого общественного резонанса, ситуацию с правами женщин затронула во вчерашнем выступлении президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Вызывает тревогу ситуация с насилием над женщинами в нашей стране и даже, более того, оправдание его различными способами. Я решительно осуждаю домогательства, нападения, словесные или физические, в отношении женщин. Я осуждаю то, что не имеет ничего общего с нашей культурой, нашими традициями, нашей вежливостью и что может нанести Грузии репутационный ущерб. Ущерб нашей истории и репутации также сопровождается политическим ущербом. В то время когда правительство хвастается выполнением некоторых из 12 рекомендаций, касающихся прав женщин и гендера, оказывается, что мы другой рукой отменяем этот документ. Более того, правительство не дистанцируется от насилия даже на словах, напротив, оно поддерживает обидчика. Вам должно быть стыдно», – сказала Зурабишвили.

Впрочем, власти не разделили представленные в докладе доводы. «Права женщин в Грузии защищены как никогда», – наперебой заявляли представители власти. По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, президент манипулирует темой женщин в политических целях:

«Отношение президента субъективное и несбалансированное. Она обвиняет правительство в поощрении подобных преступлений и варит все это – всевозможные преступления, проступки – в одном котле. Это неправильное отношение, особенно если оно напрямую затрагивает одну из статей, которую Грузия скрупулезно выполнила исходя из рекомендаций, полученных от ЕС. С законодательной точки зрения женщина в Грузии защищена не только традициями и культурным наследием, но и имеет всевозможные правовые механизмы, и статистика подтверждает это», – сказал Вольски.

Впрочем, эти доводы мало кого убедили. 2 апреля в Тбилиси пройдет женский марш солидарности, говорится в заявлении организаторов акции.

«Правящая партия и подконтрольные им СМИ уже открыто и публично участвуют в пропаганде деморализации, дегуманизации, унижения женщин. Женщины, протестующие против сексуальных и психологических домогательств, сталкиваются с унижающей достоинство пропагандой и думают, что женщины, которые поднимут голос против несправедливости, будут запуганы. Вместо того чтобы расследовать и предотвращать частые случаи насилия в отношении женщин, они не доверяют женщинам и готовы любой ценой защищать угнетателей во власти. Государство взяло на себя международные обязательства, в том числе в рамках плана европейской интеграции из 12 пунктов, принять все меры по защите гендерного равенства, однако, несмотря на самоотверженные усилия общества, жестокое и унизительное давление на женщин не прекращается», – говорится в сообщении организаторов марша.

Кроме того, в докладе Amnesty International говорится, что агрессивные заявления представителей власти и дела о преследовании в отношении критически настроенных журналистов негативно сказались на свободе слова. В индексе свободы прессы неправительственной организации «Репортеры без границ» рейтинг Грузии ухудшился, отчасти из-за вмешательства представителей власти в работу СМИ и создания угроз журналистской деятельности. Эти тенденции сохранялись на протяжении всего года.

Amnesty International указывает, что процесс по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжался, состояние его здоровья ухудшилось.

«Несмотря на медицинские заключения, указывающие на возможное «отравление тяжелыми металлами» и «значительно повысившийся риск летального исхода», состояние его здоровья, в конце года суд в Тбилиси не отложил для Михаила Саакашвили отбывание тюремного заключения по медицинским показаниям. В марте Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии на нарушения его прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в отчете.

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