Главным событием недели, потрясшим всю страну, стал акт вандализма в Лыхны. На знаменитой Лыхненской поляне, где традиционно проводятся народные сходы, была надпилена более чем полуторавековая кавказская липа. Неизвестный вандал пропилил дерево бензопилой по кругу. Липа стоит, но, по мнению экологов, столь глубокий надрез не оставляет шансов для ее сохранения.

Общественность восприняла надругательство над священным для абхазов древом, да еще и в канун Благовещения, как знак свыше. Все уверены, что данные действия носят преднамеренный, осознанный характер и направлены исключительно на оскорбление духа, достижений и истории борьбы абхазского народа.

Оппозиционная партия ФНЕА в связи с происшествием советует президенту сменить свой курс по поиску «ведьм» и антироссийских настроений и приступить к исполнению своих прямых обязанностей по обеспечению национальной безопасности.

4-5 апреля в Женеве прошел 57-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В дискуссиях, которые проводятся при содействии ООН, ЕС и ОБСЕ, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США. Глава абхазской делегации, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, отметил полную стагнацию переговорного процесса, отказ Грузии от обсуждения мирного договора и бесперспективные попытки убедить представителей ЕС в необходимости признания абхазских национальных документов. Он подчеркнул, что обсудил с представителями ЕС и США вопрос признания абхазских документов. Тужба подчеркивает, что более 30% жителей Абхазии (и это в основном молодые люди) лишены права на передвижение, так как обладают только абхазскими паспортами, которые не желают признавать в качестве документов ЕС и США. Дипломат уверен, что проблема не решается только по одной причине – «европейские и американские коллеги действуют с оглядкой на Грузию», политика которой вот уже 30 лет направлена на изоляцию Абхазии, несмотря на изменившиеся реалии. Точная дата следующего раунда женевских переговоров неизвестна. Напомню, что события в Украине повлияли на регулярность проведения дискуссий.

Пока в Женеве шли переговоры, внешнеполитическое ведомство Абхазии занималось атрибутами – новой дипломатической формой, которую пошили главе посольства Абхазии в России Алхасу Квициниа. Без сомнения, Квициниа стал моделью номер один. На информационной площадке МИД Абхазии об этом рассказывали, показывали видеоролики, объясняли смысл нашивок и так далее. Накануне вручения верительных грамот в Москве Квициниа от Абхазии получил не только новенькую форму, но и дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

К другим новостям, которые интересовали жителей страны гораздо больше, чем женевские дискуссии и форма посла. На этой неделе жители Сухума, недовольные варварской застройкой исторической части города, направили письмо в прокуратуру. В нем они указывают на многочисленные нарушения со стороны главы администрации города и главного архитектора при выдаче разрешений на застройку. Уверена, что прокуратура не потребует даже приостановить незаконное строительство на период разбирательства. К примеру, на период разбирательства по фактам хищений, представленных в прокуратуру по ВЛ «Ачгуара» в ноябре прошлого года, ни один чиновник не был отстранен от должности. Но чужой опыт не в счет, и, видимо, в ангажированности прокуратуры каждый должен убедиться на собственном опыте.

Прогнозы от скептиков в социальной сети звучали так: прокуратура проведет экспертизу ручки, которой подписывались документы, потом экспертизу пасты в ручке, потом экспертизу бумаги, на которой стоит подпись, анализ ДНК и крови архитектора и главы города, почерковедческую экспертизу, потом настроенческую... и забудет об обращении жителей города. Однако гражданские активисты не теряют надежды спасти старый город и пытаются хоть как-то обозначить красные линии. В социальной сети появились видеоролики, на которых молодые люди рассказывают об архитектурной и исторической значимости еще сохранившихся домиков Сухума.

Сегодня в столице открылась выставка: архитекторы, дизайнеры, урбанисты демонстрируют различные способы реновации, восстановления зданий и публичных пространств в исторической части Сухума и других городах Абхазии, ссылаясь на европейскую практику и мировой опыт.

Все эти вопросы главу государства не беспокоят. На своем совещании с министрами Бжания говорил о международном кредите, который хочет получить правительство, о необходимости принятия закона об апартаментах и российско-абхазском соглашении по аэропорту. Еще одной темой стали деревья, которые мешают электропроводам своими «макушками». Бжания поручил энергетикам обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех, а Службе государственной безопасности – содействовать в исполнении данного поручения, и ушел праздновать свой юбилей. Каким образом наш со всех сторон блокирующий информацию президент допустил, что видеофрагменты с праздника его жизни попали в сеть, непонятно. Видимо, не успел дать поручение СГБ, но резонанс получился, как только народ увидел, как чиновники резвятся в окружении приглашенной модели на государственной даче. Общественная организация «Аидгылара» назвала оскорбительными для абхазских традиций «распространенные в социальных сетях видео- и фотоматериалы, на которых запечатлена девушка с низкой социальной ответственностью в компании Гаранта Конституции Бжания Аслана».

Общественная организация заявляет, что ждет публичных объяснений от Аслана Бжания, «которому многострадальный абхазский народ доверил руководство страной», и, «опасаясь демонстрации других, еще более пикантных и позорных фото- и видеоматериалов его времяпрепровождения», требует от Бжания «незамедлительного, добровольного сложения с себя полномочий президента Республики Абхазия».

Думаю, не стоит объяснять, что никакой реакции от президента не будет, тем более что на этот раз у него нет никакой возможности обвинить своего предшественника в чем-то подобном. Вся надежда на партию «Амцахара»: может быть, она попробует разъяснить, что президент тоже человек и ничего человеческое ему не чуждо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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