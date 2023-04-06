Президент Абхазии Аслан Бжания на еженедельном совещании в очередной раз поднял такие резонансные темы, как получение инфраструктурного кредита на энергетику размером в полтора миллиарда рублей и закон о правовом статусе апартаментов. Экс-депутат Гарри Кокая утверждает, что у правительства нет никакого плана ни на кредит, ни на устранение кризиса в энергетике, поэтому получение кредита недопустимо. А молодой политик Адгур Лагвилава говорит о демографических и экономических рисках закона об апартаментах и надеется, что парламент за него не проголосует.

Пресс-служба президента Абхазии сообщила, что на еженедельном совещании, которое проводит Аслан Бжания с руководством своей администрации и правительства, министр экономики Кристина Озган отчитывалась о мероприятиях в рамках инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии, а президент поручил ускорить этот процесс.

Сообщение прокомментировал представитель экспертного фонда «Аамта», депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая. Планы правительства по получению инфраструктурного кредита он назвал недопустимыми и рискованными, его опасения связаны с тем, что эти же самые люди, которые строят такие планы сегодня, уже брали железнодорожный кредит (2 млрд рублей). Он оказался неэффективным, стал огромным долговым бременем, выплачивается из бюджета уже восемь лет и будет выплачиваться до 2034 года:

«Сегодня, когда они говорят о получении кредита в отрасль, в которой полный финансовый бардак, со всей ответственностью мы можем об этом говорить, собираемость на уровне 20%, может, она и ниже, я ссылаюсь на официальные цифры. Политика, проводимая правительством в отношении энергоотрасли, мы все уже понимаем, что она губительна, если взять легализацию майнинга, после которой произошла катастрофа. Мы в течение трех лет находимся на веерных отключениях и не можем выйти из аварийного режима, в таком состоянии, когда в самом РУПе (республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго») нет генерального директора, за три года поменялись три или четыре руководителя, я уже со счета сбился. Одни некомпетентные руководители меняются на других некомпетентных, они назначаются по политическим признакам, никаких планов нет ни у правительства, ни у этих назначенцев, и при этом они говорят о кредите. Конечно же, это недопустимо. Общество должно понимать, к какой черте его в очередной раз подводят, надо с этим бороться и противостоять этому. Пока там какой-то определенный порядок не будет наведен, недопустимо просто и невозможно получение кредита».

Участники совещания также обсудили работы, произведенные на высоковольтной линии «Ачгуара». Говорилось о том, что из-за активного роста деревьев линия оказалась в опасности. Президент поручил обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех.

Гарри Кокая говорит, что от работы линии «Ачгуара» зависит, будет ли в домах в Абхазии свет, поэтому к ней привлечено особое внимание:

«Ремонт линии «Ачгуара» – эта тема настолько заезжена, уже наш народ и песни слагал, и оды пел, и стихи сочинял… Вот это совещание на таком же уровне, если прочитать, что они там говорили, это просто вызывает смех. Сейчас они ищут породу особых деревьев, которые начали расти с аномальной скоростью, и скоро, наверное, ликвидируют эти деревья, и дальше все будет хорошо. На самом деле, все очень плачевно. Президент сейчас в очередной раз дает поручение по тому же объекту, по которому три месяца тому назад давал поручение прокуратуре и всем службам расследовать. Как мы видим, третий месяц прошел, но нет никакого расследования, никакого результата, прокуратура молчит, наверное, для них не так важно, что десятки миллионов рублей пропали. Теперь ситуация на «Ачгуаре» полностью зависит от подходов, полностью зависит от политики. Это отражение всей нашей внутренней ситуации, не только в этой отрасли».

Из сообщения пресс-службы президента известно, что на совещании также шла речь о законопроекте «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».

Представитель политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава уверен, что закон об апартаментах, по сути, то же, что и закон о продаже недвижимости иностранным гражданам:

«Надо отметить, что закон об апартаментах – это тот же закон о продаже недвижимости иностранцам, только чуть с другого ракурса они подошли. Это тот же волк только в овечьей шкуре. В самом законе, с которым я ознакомился, содержатся риски. Это и демографические риски, о которых мы уже много лет говорим, и экономические риски. Для примера скажу: примерно год тому назад цены на недвижимость в Сухуме взлетели минимум на 50% на фоне заявлений власти о возможности принятия данного закона. И сейчас самый актуальный вопрос, который многих жителей города Сухума беспокоит, – это неконтролируемая застройка. Очевидно, что принятие подобного закона усугубит этот вопрос, и, возможно, последствия его принятия на облике города отразятся в самом негативном ключе».

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба рассказал участникам встречи, что депутаты парламента уже ознакомились с законопроектом, хотя он сам еще не поступил в Народное Собрание.

Адгур Лагвилава надеется, что депутаты не одобрят закон, принятие которого вызовет протесты:

«Если говорить об общей ситуации, которая сегодня у нас сложилась, можно констатировать тот факт, что существует кризис легитимности власти, и подобные инициативы, конечно, легитимности власти не добавляют. По поводу парламента, я так понимаю, что многие депутаты осознают пагубность принятия данного закона, и хочется надеяться, что большинство представителей парламента за данный законопроект не проголосуют. И вообще хочется верить, что он даже не попадет на голосование. Всем уже очевидно, что это может вызвать серьезные акции протеста».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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