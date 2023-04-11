Казахстан увеличивает поставки нефти на мировые рынки через Азербайджан и Грузию. Соответствующее соглашение подписано в Астане между лидерами Казахстана и Азербайджана. Казахстан также заинтересован в восстановлении маршрута транспортировки нефти Актау-Баку-Супса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершил официальный визит в Астану, где 10 апреля были подписаны документы по расширению сотрудничества. В частности, в пункте 12 соглашения говорится:

«Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества, а также выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики».

Казахстан планирует увеличить объем поставок нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Астане по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», – сказал Токаев.

Визиту президента Алиева предшествовал символический акт: в конце марта 2023 года из Актау в Баку пришел первый танкер с 6900 т казахстанской нефти.

«Первая партия казахстанской нефти, добываемой на месторождении «Тенгиз», 23 марта 2023 года была доставлена танкером из порта Актау на Сангачальский терминал. Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и компанией «Казмунайгаз», предусматривающего транзит 1,5 миллиона тонн сырья в год», – говорится в сообщении азербайджанской госкомпании.

Дополнительно до конца года по Каспию планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц – очередная партия казахской нефти вышла из порта Актау 27 марта 2023 года.

Как известно, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан изначально был рассчитан и на транзит казахстанской нефти. В июне 2006 года в Алма-Ате президентами Ильхамом Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым было достигнуто соглашение о последовательном увеличении транзита казахстанской нефти через Азербайджан с 25 млн тонн в год до 60 млн тонн в год до 2020 года. Из них примерно 20 млн тонн должны были транспортироваться в Баку танкерами, а около 40 млн тонн в год – по подводному Транскаспийскому нефтепроводу, который, правда, так и не удалось построить.

Но проект потерпел неудачу в первую очередь из-за дороговизны. Если транзит казахстанской нефти через Россию по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) обходится в 38,4 доллара за тонну, то тариф БТК достигает 100 долларов.

На сегодня объем прокачанной по БТК азербайджанской нефти составляет всего 55% от пропускной способности нефтепровода. Незначительные партии казахстанской нефти доставлялись до Баку танкерами и до 2023 года. К примеру, в прошлом году по этому маршруту было прокачано около 110 тысяч тонн казахстанской нефти, или около 2% от планируемого объема.

Формально возрождение этого маршрута продиктовано причинами геополитического характера: в санкциях США и ЕС против России заложены требования, в том числе, для Астаны, максимального экономического дистанцирования от Москвы.

На этом фоне диверсификация поставок нефти из Казахстана стала как никогда актуальной: по данным Бюро национальной статистики, в прошлом году по проходящим через Россию транзитным маршрутам было экспортировано 63 млн тонн, или 97,5% от всего нефтяного экспорта Казахстана. По маршрутам в обход России 1,26 млн тонн было доставлено в Китай, 214 тыс. тонн перевезено железнодорожными цистернами в принадлежавший госкомпаниям Казахстана Батумский терминал, еще 141 тыс. тонн – на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тыс. тонн – в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и 80 тыс. тонн – в Узбекистан.

Как говорит в интервью казахским СМИ директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов, для увеличения объемов экспорта через Азербайджан и Грузию необходимы как дополнительные инвестиции для удешевления транзита, так и долгосрочные контракты с Азербайджаном.

«Для того чтобы перенаправить нефть на Баку-Тбилиси-Джейхан, в первую очередь необходимо построить нефтепровод (с месторождения) Атырау до порта Актау. Потому что на сегодняшний день нефть доставляется до порта Актау железнодорожными цистернами. Раньше акционеры хотели использовать потенциал Баку-Тбилиси-Джейхан. Предполагалось строительство нефтепровода Атырау-Ескине. Дальше танкерами доставлять нефть до Баку. Сейчас правительство хочет вернуться к данному маршруту».

Между тем, как стало известно, казахстанскую нефть планируется транспортировать и по нефтепроводу Баку-Супса. Государственное агентство Азербайджана АПА пишет со ссылкой на источник, что казахстанская сторона также заинтересована в использовании нефтепровода Баку-Супса наряду с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан.

После почти десятимесячного простоя трубопровод был введен в эксплуатацию в феврале, его оператор – британская компания British Petroleum ссылалась на отсутствие гарантий безопасности для нефтяных танкеров в Черном море.

Пропускная способность трубопровода Баку-Супса составляет более 7 млн тонн нефти в год. Нефтегазовая корпорация Грузии еще не опубликовала статистику за март, хотя февральская статистика показывает, что по трубопроводу Баку-Супса было транспортировано 100 тысяч тонн нефти. По данным Нефтегазовой корпорации, всего за два месяца по грузинскому коридору транзитом прошло около 5 млн тонн нефти.

О важности развития транспортного коридора, связывающего Европу и Азию, говорилось и в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Баку.

«Вы знаете, что в этом году мы начнем строительство нового порта, строительство порта Анаклия. Кроме того, примерно через год мы завершим проект расширения железной дороги. Активные работы ведутся и на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Все это, безусловно, будет способствовать и увеличению грузооборота в направлении нашего региона», – заявил Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 апреля.

Подписывайтесь на нас в соцсетях