От мобилизации – до атомной войны

Итак, произошло то, чего следовало ожидать, – российские власти начали заранее готовиться к мобилизации. При этом до сих пор продолжаются разговоры на самом высоком уровне, что никакой мобилизации не будет, что сил и средств, имеющихся в настоящее время, вполне достаточно для выполнения поставленных задач. Что нет никакой необходимости начинать вторую волну, так что, дорогие товарищи россияне, живите себе спокойно и ни о чем не думайте.

Об этом говорят так часто и так настойчиво, что, зная повадки Кремля, есть все основания думать – мобилизации быть! Ну, правда, непонятно, в какой она форме будет, учтет ли Путин недостатки первой волны, но сам факт мобилизации неизбежен.

Введение системы электронных повесток – наглядное тому свидетельство. Вряд ли она будет задействована на полную катушку прямо сейчас, сразу же после вступления закона в силу – скорее всего, эту систему приготовили на будущее, чтобы упростить сбор живого мяса, когда это больше всего понадобится.

Сейчас все зависит от украинского контрнаступления, которого все ждут с нетерпением. Это вообще уникальный случай в мировой истории – такого еще не было нигде и никогда. Широко анонсированное контрнаступление – это что-то новое и неизведанное. Во всем мире, во все времена и все эпохи любое наступление всегда тщательно скрывалось – противник не должен был знать о твоих планах, и наступательные действия должны были стать сюрпризом для оппонента. Сегодня все ровно наоборот – о контрнаступе не говорит только самый-самый ленивый: ну, что с вашим контрнаступлением? Давайте уже поскорее, сколько можно тянуть?

Скорее всего, окончательное решение о мобилизации – быть или не быть? – будет приниматься в Кремле в зависимости от результатов, которых сможет добиться украинская сторона. Сможет она отвоевать большие территории и создать угрозу обрушения фронта, – электронные повестки тут же вступят в дело.

Если же наступление пройдет, как говорится, ни шатко ни валко и достижения атакующей украинской армии будут скромными, то и мобилизация пройдет так же: в медленном темпе, избирательно. В любом случае, что-то обязательно будет, так как длительная война на истощение, на которую нацелилась Россия, требует большого количества солдат.

Судя по всему, широко разрекламированный проект набора 400 000 добровольцев скончался не приходя в сознание на второй же день после начала – россияне, поддерживающие власть, сами не спешат идти на войну

Судя по всему, широко разрекламированный проект набора 400 000 добровольцев скончался не приходя в сознание на второй же день после начала – россияне, поддерживающие власть, сами не спешат идти на войну. Хорошая жизнь и комфорт сделали свое черное дело – россияне утратили пассионарность и готовность воевать у черта на куличках, непонятно ради чего.

С добровольцами у Кремля дела были плохи даже в первые месяцы войны, когда безнадежность положения, в которое сама себя загнала Москва, была еще далеко не так очевидна, как сегодня. А сейчас, после того как Россия получила в Украине полноценную первую мировую, – надо быть совсем конченным дураком, чтобы полезть в это пекло... Даже ради самых-самых больших денег. Деньги, они ведь живому нужны, мертвому – разве что на похороны...

Нечего и думать, что Министерство обороны сможет набрать 400 000 человек. Если хотя бы в 10 раз меньше получится, – уже будет большое достижение.

Очевидно, что Путин боится мобилизации. Не из-за того, что рабы могут взбунтоваться – вряд ли это случится, а если и случится, то для этого у него есть целый набор безотказных инструментов: Росгвардия, разного рода ОМОНы и спецназы, где служат молодые, здоровые, крепкие парни, которым самое место на фронте. Но их туда не посылают, такое добро самому нужно...

На крайний случай приберегают Кадырова – когда Росгвардии и ОМОНы откажутся стрелять по толпе, поскольку в какой-то крайний момент русский в русского стрелять не будет, вот тут и будет задействована чеченская армия, которая будет палить изо всех сил, да еще и с большим удовольствием.

Так что страха перед восстанием у Путина нет, есть нежелание снова ввязываться в этот бардак: согласитесь, охота на людей – вещь сложная, требующая высокого уровня организованности государства, сопряжена с большими усилиями и дискомфортом для всех. Но, скорее всего, без нее никак. В любом случае, как ни крути, как ни изворачивайся, без набора нового пушечного мяса не обойдется...

Интересно, будет ли очередная волна миграции из России в соседние страны? Причем бежать надо уже сейчас – судя по закону об электронных повестках, на этот раз все будет по-взрослому

Интересно, будет ли очередная волна миграции из России в соседние страны? Пока вроде бы никаких признаков этого нет, по крайней мере, на Верхнем Ларсе никакой особой активности не наблюдается, но, как говорится, еще не вечер... Причем бежать надо уже сейчас – судя по закону об электронных повестках, на этот раз все будет по-взрослому: больше никто не будет спокойно смотреть на толпы бегущих... В общем, если бежать, то либо сейчас, либо никогда...

В целом лично мои ожидания по поводу контрнаступления и последующих событий довольно пессимистичные – любой результат будет чреват серьезными рисками. Если наступление будет иметь ограниченные результаты, то не исключено, что конфликт будет заморожен – возможно, неофициально, без какого-либо соглашения, подписания какого-нибудь документа. В один момент российская армия просто перестанет стрелять, и на этом все закончится.

Продолжат ли в таком случаи украинцы воевать по своей инициативе? Спорный вопрос, так как именно их страна является главным пострадавшим – это ее граждане гибнут как на фронте, так и в тылу, это украинские города рушатся и Украина теряет промышленность. Мир Киеву нужен не меньше, а то и больше, чем Москве.

А вот если наступление будет успешным, то убежден, что это откроет путь к использованию атомного оружия – возможности мобилизации, тем более ползучей, ограничены, и если ВСУ постучится в двери Севастополя, Путин решится на применение своего последнего козыря в кармане. То, что в выборе между поражением и атомной войной Владимир Владимирович выберет второе, – у меня нет никаких сомнений.

Это будет красная черта, самая красная из всех возможных – за ней последует полная изоляция России, разрушение ее государственности, длительный период смуты всех против всех.

В общем, как ни крути, а хорошего, красивого и элегантного выхода из тупика пока не видно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях