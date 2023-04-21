Неправительственный сектор призывает власти Грузии ускорить процесс выполнения 12 рекомендаций ЕС. По утверждениям некоторых местных НПО, за последние месяцы полностью был реализован лишь один из пунктов – государство учитывает постановления Европейского суда по правам человека. Власти же уверены: если Грузия не получит статус, это будет результатом козней НПО и оппозиции.

Шансы Грузии на получение статуса кандидата в ЕС власти оценивают не более чем в 50%. Сами члены «Грузинской мечты» с приближением момента «сдачи экзамена» все чаще повторяют: государство заслужило этот статус, однако оппоненты и неправительственный сектор стараются убедить партнеров в том, что это не так, заявляя о невыполнении рекомендаций, и, более того, склоняют их к принятию политического решения. «Сегодня мы все должны убеждать Евросоюз в том, что в июне (прошлого года) он допустил ошибку», – заявил в эфире телеканала «Имеди» председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«На уровне устных оценок мы можем сказать, что несколько рекомендаций Евросоюз уже рассматривает как выполненные. Например, избирательную реформу, которая часто становилась предметом критики, антикоррупционный и гендерный вопросы, избрание омбудсмена. Так что, если решение будет приниматься с учетом заслуг и прогресса, естественно, Грузия заслуживает стать кандидатом и равного отношения с Украиной и Молдовой. Однако этого Грузия заслуживала и раньше, и в январском отчете Еврокомиссии это было отражено, но решение было принято с учетом других факторов. В политическом решении можно не увидеть рационального повода, поэтому наши шансы – 50 на 50», – сказал Папуашвили.

В неправительственном же секторе поясняют: для государства критически важно не только получение статуса, но и полное выполнение 12 рекомендаций как условий для дальнейшего развития страны. Поэтому они не собираются закрывать глаза на упущения и нежелание властей продвигаться по некоторым из пунктов. В действительности реальность отличается от той, которую пытаются представить члены правящей команды: из 12 рекомендаций Еврокомиссии полностью выполнена лишь одна – были учтены постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Среди частично выполненных пунктов – принятие в стране антикоррупционных мер, проведение избирательной реформы, защита уязвимых групп населения и назначение независимого омбудсмена. Две рекомендации – борьба с организованной преступностью и решение вопросов гендерного равенства, были по большей части выполнены. А совершенно невыполненными, по мнению неправительственного сектора, остаются пять пунктов, один из них – деполяризация, говорит директор Ассоциации реформ Грузии Паата Гаприндашвили:

«Соглашение Шарля Мишеля было подписано теми политиками, которые сначала сидели за столом переговоров и заявляли, что главный приоритет – это снижение поляризации. А затем мы услышали от них другие заявления, будто, если бы это соглашение было исполнено, в стране уже стояли бы танки. Деполяризация остается одним из самых больших вызовов. Первый шаг в этом направлении мог бы быть очень простым – прекращение брани в адрес друг друга».

Среди других рекомендаций, которые власти не желают выполнять, – деолигархизация, вовлечение гражданского общества в государственные процессы и свобода СМИ, говорит представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Васил Жижиашвили:

«Ника Гварамия остается в заключении, гонения в отношении телекомпаний «Формула» и «Пирвели» не прекращаются, и велика вероятность, что этим вещателям создадут дополнительные проблемы. Эффективное расследование не проводится ни по делам 5 июля, ни по незаконным прослушкам (журналистов), ответственные люди не понесли наказания».

Пятый пункт, который в неправительственном секторе оценивают как совершенно нерешенный, – это реформирование судебной системы. Более того, в этом направлении наблюдается регресс, говорит бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО «На страже грузинского суда» Нази Джанезашвили:

«Реформа не была осуществлена, более того, не было даже дискуссии вокруг вопроса – какой вообще должна быть реформа Высшего совета юстиции и каково видение властей в этом направлении. Очень важен вопрос четверых судей, попавших под санкции США, трое из них – действующие судьи Апелляционного суда. Необходимо предпринять соответствующие шаги, сменить курс в отношении суда. Мы считаем, что (до решения ЕС) все это можно успеть, поскольку есть серьезные наработки неправительственного сектора по каждому вопросу. Однако мы видим, что власть лишь отдаляется от перспектив, связанных с судебной системой».

Тем временем в части оппозиции уверены, что ждать от властей уступок не стоит. «Лишь процедурной борьбы недостаточно, для выполнения 12 рекомендаций мы должны создавать очаги протеста», – заявил сегодня депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Парламентарий утверждает, что подобного мнения придерживаются и в других партиях. «Не буду ничего анонсировать, но в ближайшие дни вы узнаете об окончательном решении, необходимы и другие действия», – сказал Манджгаладзе.

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