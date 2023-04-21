Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» пытается согласовать вопросы обеспечения ВСУ боеприпасами. США и их союзники всерьез озабочены тем, что Киеву в ближайшем будущем придется столкнуться со «снарядным голодом». На этом фоне настойчивые требования Украины рассмотреть, в том числе, заявку на вступление в НАТО кажутся некоторым союзникам несвоевременными.

США и их союзники из контактной группы по Украине решают вопрос предоставления дополнительных средств противовоздушной обороны и боеприпасов для Украины. Министры обороны из почти 50-ти стран собрались на авиабазе США «Рамштайн» в Германии. Выступая перед коллегами, шеф Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что союзники полны решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и пообещал, что Вашингтон не даст реализоваться попыткам президента России Владимира Путина «навязать сферы влияния под дулом пистолета»:

«На сегодняшнем заседании контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых вопросах: противовоздушной обороне, боеприпасах и вспомогательных средствах. Украине срочно нужна наша помощь, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и силы от российской ракетной угрозы. Мы отвергаем путинское видение мира, в котором тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом пистолета. Вместе мы будем защищать основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность, и вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

При этом США, хоть и делают акцент на обеспечении ВСУ боеприпасами, не отказываются и от своих обещаний предоставить и запрошенные Киевом танки. Так, по данным агентства Associated Press, 31 боевая машина «Абрамс» прибудет в Германию в конце мая для того, чтобы инструкторы на специальном полигоне начали подготовку украинских военных к управлению и обслуживанию этой бронетехники. Решение Вашингтона передать 31 тяжелый танк было принято в январе этого года и стало резким разворотом в позиции Белого дома, который ранее заявлял, что «Абрамсы» слишком сложны в эксплуатации и требуют больших затрат в обслуживании.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, накануне побывавший с визитом в Киеве, дал понять: танки – это, конечно, хорошо. Но за ними стоит огромная логистическая и техническая инфраструктура, о которой не стоит забывать:

«Просто чтобы иметь боевые танки, нужно огромное количество боеприпасов, топлива и тягачи, чтобы иметь возможность перемещать тяжелую технику, такую как боевые танки, ремонтно-эвакуационные машины».

Все это требует больших вложений. И сегодня, по словам Столтенберга, страны-союзники Киева закладывают основу для того, чтобы Украина не просто победила в войне, но и обрела достаточную мощь, чтобы гарантировать свою безопасность в будущем:

«Даже после окончания войны нам нужно поддерживать Украину. Мы должны обеспечить Украину военной мощью, средствами сдерживания для предотвращения новых атак. Потому что вы должны помнить, что война началась не в феврале прошлого года. Война началась в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и когда Россия впервые вошла в Восточный Донбасс. Никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но что мы знаем точно, так это то, что, когда война закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась, чтобы Россия не смогла снова вести войну против Украины и продолжать подрывать европейскую безопасность. Поэтому нам нужна дискуссия о системе безопасности».

К слову, Киев, как и подчеркнул в ходе встречи со Столтенбергом президент Зеленский, не видит систему безопасности Европы без членства Украины в НАТО. И Столтенберг, хоть и традиционно не стал говорить о сроках, тем не менее подчеркнул, что это обязательно произойдет. Уже будучи в Германии, генсек альянса вновь повторил тезис о том, что все союзники согласны с такой перспективой:

«Вчера в Киеве я сказал, что будущее Украины – в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно, уделяется тому, как обеспечить победу Украины».

Впрочем, некоторые союзники настроены куда менее оптимистично, чем руководитель альянса. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не скрывающий своего скепсиса относительно украинского членства, прокомментировал в своем Twitter слова генсека НАТО коротко, но эмоционально: «Что?!»

Не верят в такую возможность, во всяком случае, в обозримом будущем, и в Германии. Министр обороны страны Борис Писториус считает, что такие решения не должны приниматься из одного лишь чувства солидарности. При этом Писториус подчеркнул, что в Киеве прекрасно осведомлены о ситуации с принятием решения на этот счет:

«Дверь немножко приоткрылась, однако сейчас не время, чтобы решать этот вопрос. Решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности. Оно должно приниматься с холодной головой и горячим сердцем. Никак не наоборот».

Впрочем, несмотря на заверения главы германского Минобороны в том, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня, в Москве сам факт того, что альянс помогает Киеву противостоять России, считают актом агрессии. И достаточным оправданием вторжения на территорию соседнего государства.

«НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой мы говорили и раньше, еще до начала специальной военной операции. НАТО, очевидно, продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины. И об этой потенциальной угрозе тоже говорил наш президент еще задолго до начала специальной военной операции. И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой военной операции исходя из интересов Российской Федерации и необходимости обеспечения ее безопасности. Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недовольны действиями Запада, а точнее недостаточностью этих действий и в самом Киеве. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован неспособностью Европейского союза обеспечить поставки боеприпасов на сумму 2 млрд евро. В своем Twitter главный украинский дипломат усомнился в «стратегической автономии» ЕС:

«Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Свет на причины недовольства Киева проливает американское издание Politico. Со ссылкой на источники в дипломатических кругах газета отмечает, что в ЕС возник конфликт между Польшей и Францией по вопросу о поставках боеприпасов Украине. По данным издания, страны не могут договориться, кто должен получить контракты на производство снарядов: только местные компании или конкуренты из других стран. Как сказано в публикации Politico, главной проблемой стало то, сколько средств нужно выделить производителям из ЕС, а сколько – из США, Великобритании и других стран. Франция, по данным источников, настаивает, что деньги должны оставаться в пределах ЕС, но это раздражает партнеров. В ситуацию даже пришлось вмешаться председательствующей в ЕС Швеции. Согласно компромиссному плану Стокгольма, контракты должны быть предоставлены только производителям из ЕС и Норвегии, но схема не станет прецедентом, то есть может быть изменена в будущем.

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