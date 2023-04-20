Генсек НАТО Йенс Столтенберг добрался до Украины. Глава Североатлантического альянса посетил с необъявленным визитом Киев и вновь туманно пообещал, что страну обязательно примут в военно-политический блок. Правда, Столтенберг считает, что сейчас стоит решать куда более насущные проблемы обеспечения ВСУ достаточным количеством боеприпасов. В противном случае долгожданное контрнаступление может не состояться.

Будущее Украины – в НАТО, но когда это будущее наступит – вопрос открытый. Прибывший в Киев, к слову, впервые с начала российского вторжения, генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал сделать все, чтобы североатлантические устремления Украины оправдались:

«Будущее Украины – в евроатлантической семье. Будущее Украины – в НАТО. С этим согласны все союзники».

А вот Украина не согласна с тем, что союзники никак не могут прийти к согласию относительно сроков этого будущего. Президент Зеленский попытался выбить из высокого гостя больше конкретики, но не особо преуспел:

«Мы интерпретируем этот визит генерального секретаря, первый в полномасштабной войне, как знак того, что альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной, главу амбициозных решений. Саммит НАТО в Вильнюсе может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить саммит, но для Украины также важно получить другое соответствующее приглашение. Нет ни одного объективного барьера для принятия политического решения о приглашении Украины в альянс, и сейчас, когда большинство населения стран НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, настало время для соответствующих решений. Безопасность евроатлантического пространства невозможно представить без Украины, и люди это понимают. Нам нужно больше, чем нынешний формат наших отношений. Мы высоко ценим военную помощь со стороны стран НАТО. Но мы хотим понять, когда Украина станет членом НАТО. Мы также хотим гарантий безопасности на пути к членству в НАТО».

Тем не менее страны-члены НАТО все еще расходятся во мнениях о перспективах Киева. В частности, газета Financial Times писала, что Вашингтон обеспокоен тем, что углубление связей Киева с альянсом во время войны может играть на руку нарративу Кремля о том, что на самом деле Россия воюет с НАТО. Что, в свою очередь, может привести к эскалации конфликта, в том числе к потенциальному развертыванию ядерного оружия.

Зеленский был приглашен на саммит альянса, который пройдет летом в Вильнюсе, еще в феврале. При этом украинский лидер предупредил, что примет участие во встрече только в том случае, если увидит реальные шаги к членству Украины в НАТО – такие, как предоставление послевоенных гарантий безопасности или более тесное сотрудничество с альянсом. Но добиться ответа от генсека, видимо, не получилось. И Зеленский сосредоточился на более насущных вопросах, также зависящих от единства в рядах союзников:

«Сегодня в ходе переговоров мы обсудили основные вопроса. Во-первых, это встреча в формате «Рамштайн», которая состоится завтра. Мы ожидаем решений партнеров, ориентированных на военную помощь, в поддержку наших действий. Чем дальше наши бойцы смогут продвинуться на передовой, тем быстрее, а это самое главное, будет восстановлен мир в Украине и в Европе. Еще одним вопросом были некоторые колебания некоторых наших партнеров. Я призвал генерального секретаря помочь преодолеть сдержанность наших партнеров в поставках некоторых вооружений, в том числе дальнобойного, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Задержка соответствующих решений – это потерянное для мира время, а это означает жизни наших бойцов, которые до сих пор не получили необходимые оборонительные средства в необходимых объемах».

Но и тут Столтенберг не стал ничего обещать. Как видно, решение в этом отношении все еще не принято, и намеченное на 21 апреля заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», по-видимому, будет довольно сложным. Особенно учитывая действительно непростое положение, когда ВСУ, как уже признавались западные союзники Украины, расходуют боеприпасы быстрее, чем США и Европа успевают их закупать или производить. И Столтенберг дал понять: для союзников сегодня гораздо важнее решить проблему со снабжением того, что уже передано Украине, чем обсуждать поставки дополнительных вооружений:

«Крайне важно, чтобы все системы, все вооружение, которое уже есть в Украине, работало как надо, а это значит, что для всего этого нужны боеприпасы - огромное количество боеприпасов. Нужны запчасти, техническое обслуживание, ремонтные возможности. Да, мы должны обсудить, где есть потребность в новых единицах, но вместе с тем обеспечить, чтобы все, что уже есть, работало как надо. А это огромная задача, и это тоже будет решаться на завтрашней встрече в формате "Рамштайн"».

Эксперты полагают, что Запад не готов выполнять все требования Украины, несмотря на декларируемую всестороннюю поддержку. И дело не только в колоссальных суммах, в которые обходятся вооружения. Для США и их союзников, и они об этом не раз говорили, важно, чтобы конфликт не воспринимался как противостояние России и НАТО. А значит, при передаче вооружений должны быть соблюдены все юридические формальности, которые не дадут возможности интерпретировать передачу передовых вооружений как вступление США или европейских государств в войну с Россией.

В Москве же не упускают возможности подчеркнуть, что любая помощь Украине воспринимается как именно военное вмешательство третьих стран. Такой, в частности, была и реакция Кремля на слова президента Южной Кореи о том, что страна может пересмотреть свое отношение к отказу поставлять вооружения Киеву.

«К нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественную позицию во всей этой истории. Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

20 апреля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 млн долларов, в который, как ожидается, будут включены дополнительные артиллерийские снаряды и ракеты для систем HIMARS. В пакет, суд по всему, также войдут противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые мины и иные средства борьбы с бронетехникой.

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли отправляются в Германию на встречу контактной группы по Украине, в которую входят около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву в ожидании запланированного украинского контрнаступления. В повестке дня – нужды Украины в системах ПВО наземного базирования, бронетехнике и артиллерии. Как следует из утекших в сеть секретных документов, американские военные опасаются, что у Киева к маю могут закончиться советские запасы ракет ПВО, что повысит уязвимость Украины для воздушных ударов.

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