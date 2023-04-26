​Украина не устает говорить о контрнаступлении, но приказа все нет. Утекшие в сеть документы американской разведки проливают свет на то, что в отношениях между Киевом и союзниками все не так гладко, как кажется на первый взгляд. Военная техника, оружие, боеприпасы, обучение солдат – все это обходится Западу в миллиарды долларов, и ресурсы постепенно исчерпываются. При этом Вашингтону, как главному союзнику Киева, не нравится своеволие украинского командования в планировании некоторых операций, которые могут привести к прямому конфликту Запада с Москвой. И давно анонсированное контрнаступление должно расставить точки над «i» – способен ли Киев переломить ход конфликта.

Долгожданное украинское контрнаступление может стать лакмусовой бумажкой для всех союзников Киева. И в первую очередь для США. После того как в сеть утекли секретные документы американской разведки, единство западного мира в отношении безоговорочной и бессрочной поддержки Украины было поставлено под сомнение. Американское издание Politico отмечает: президент Байден публично гарантирует Украине оружие и экономическую поддержку до тех пор, пока в них не иссякнет необходимость. Но если анонсируемое масштабное наступление Украины не принесет ощутимых результатов, администрации Байдена придется иметь дело с последствиями уже у себя дома.

С одной стороны, на Белый дом набросятся критики-ястребы, которые обвинят президента в том, что тот не снабдил Украину достаточным количеством оружия. С другой – сторонники скорейшего прекращения огня, которые скажут, что полностью выгнать Россию с оккупированных территорий в короткие сроки невозможно, а значит, Америка попросту выбрасывает деньги своих налогоплательщиков на ветер. По словам политолога из Института Бейкера Марка Джонса, именно на это делает упор экс-президент США Дональд Трамп, явно желающий вернуться в Белый дом:

«Усилия правительства Соединенных Штатов в Украине имеют высокую цену, и это деньги, которые можно было бы потратить на внутренние приоритеты, а не отправить за границу. Это делает Байдена и демократов открытыми для обвинений со стороны Трампа в том, что они тратят доллары на дело, которое никогда не принесет никаких результатов для Соединенных Штатов».

Согласно данным американской прессы, ссылающейся на источники в президентской администрации, в высшем военном руководстве США не уверены в способности ВСУ переломить ситуацию на поле боя, так как понесенные украинцами большие потери фактически лишили армию достаточного количества профессиональных военных. Несмотря на постоянное пополнение личного состава и высокую мотивацию, сейчас в украинских силах наблюдаются большие проблемы со слаженностью подразделений, в основном состоящих из новобранцев.

Американские военные аналитики полагают, что украинские военные могут рассчитывать на некоторые успехи на юге и востоке, но большинства своих целей вряд ли достигнут. В частности, судя по утекшим в сеть документам, в США сомневаются, что ВСУ смогут перерезать наземный коридор, ведущий в Крым. В связи с этим американские чиновники считают, что власти в Киеве могут согласиться изменить свои цели на более скромные и достижимые. К примеру, пойти на прекращение огня, которое, в отличие от «мирных переговоров», оставляет Украине возможность позднее вернуть себе оккупированные территории.

Но Киев, во всяком случае публично, такие варианты отвергает и всячески демонстрирует уверенность в успешности контрнаступления. Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам недавней встречи в Рамштайне подчеркнул:

«Конечно, мы обсудили нашу готовность к контрнаступлению, которое мы должны осуществить в определенный период времени, потому что наша задача – продолжить освобождение всех временно оккупированных территорий. Это наша главная цель. И после того, как мы одержим победу над Россией, начнется новый этап в жизни Украины. И я уверен, что мы станем членом различных типов архитектуры безопасности, в том числе НАТО. Я доволен, потому что услышал очень важные слова от своих коллег о том, что они будут вместе с Украиной до конца этой войны. А смысл окончания этой войны для них – это победа Украины. Для меня это очень важно».

Действительно, публично и США, и большинство других союзников Украины подчеркивают, что не оставят Киев один на один с Москвой. Но на требования Украины о предоставлении все большего количества вооружений отвечают все более сдержанно.

Последнее заседание группы поддержки Украины в формате «Рамштайн» показало, что у союзников Киева свое видение того, как и в какой последовательности снабжать ВСУ оружием. Как дал понять глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, одними танками ход войны не изменить:

«В этом случае вы должны убедиться, что ваши танки используются в общевойсковых боях с мотострелковыми подразделениями и артиллерией. Все это должно быть синхронизировано с пехотой и т.д. Так что никакой «серебряной пули» в этом случае нет».

Более того, согласно все тем же слитым в сеть документам, Белый дом недоволен попытками Киева проводить несогласованные с Пентагоном операции на российской территории. По данным газеты The Washington Post, вооруженные силы Украины планировали нанести удары по Москве в годовщину начала войны 24 февраля 2023 года. И лишь после непосредственного вмешательства США отказались от этого плана. По мнению The Washington Post, эта история представляет собой конкретный пример напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном, который не хочет переноса боевых действий на российскую территорию, опасаясь прямого конфликта с Москвой. При этом также отмечается, что глава управления разведки Украины Кирилл Буданов во время интервью журналистам включал музыку или статический шум, что может говорить о том, что он опасается прослушки со стороны союзников.

Все это не может добавлять доверия в отношения Киева и Вашингтона. Но тем не менее США и их союзники явно не готовы к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Во всяком случае, до тех пор, пока Киев демонстрирует решимость сражаться и способность успешно противостоять военной машине Кремля. Именно поэтому и Киев, и Вашингтон, и европейские столицы возлагают столько надежд на готовящееся контрнаступление. Только результаты на поле боя покажут, насколько эффективно Украина воспользовалась военной помощью Запада, обошедшейся ему в миллиарды долларов. Киев не может позволить себе проиграть, потому и оттягивает дату наступления, стараясь как можно лучше подготовиться ко дню икс, так как второго шанса может и не быть. Как призналась директор киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук, по итогам переговоров в США украинской делегации четко дали понять: «если выяснится, что хоть один доллар американской помощи осел в кармане какого-то украинского политика, – помощи придет конец».

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