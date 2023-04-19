Мирные планы на любой вкус – Китай, Франция и Бразилия продвигают свое видение урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. При этом ни Россия, ни Украина не спешат выступать с официальными оценками подобных инициатив. Эксперты склоняются к мнению, что говорить о мире можно будет лишь по результатам долгожданного украинского наступления.

Китай реагирует не долго, а медленно – история с недавним визитом в Пекин французского президента Эммануэля Макрона, который все дружно называли провальным, внезапно получила продолжение. В КНР решили поддержать мирные инициативы лидера Пятой Республики. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь подчеркнул: Пекин в полной мере приветствует стремление Парижа в скором времени создать условия для проведения диалога между Москвой и Киевом и готов активно содействовать этому процессу:

«Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, стремится в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной».

Французская стратегия предполагает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, «если все пойдет хорошо». Другие детали мирной инициативы в Елисейском дворце предпочитают не разглашать. Невнятен и план самого Пекина, с которым в Москву приезжал Си Цзиньпин. В Кремле в связи с «новой жизнью», которую вдохнули в проект Эммануэля Макрона китайские дипломаты, откровенно осторожничают. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предпочел уйти от конкретного ответа относительно позиции Москвы:

«Действительно, были сообщения, что во время визита в Китай французская сторона озвучила какие-то элементы (мирного плана). Но пока они нигде не проявились, эти элементы. Нам неизвестно о существовании французского плана. Мы ничего не получили от французской стороны».

Зато получили от бразильской. Президент этой южноамериканской страны Лула да Силва, к слову, после визита в Китай также внезапно разразился мирными инициативами. При этом бразильский лидер довольно недвусмысленно дал понять, что результативность возможных переговоров между Москвой и Киевом будет зависеть в первую очередь от США и Европы:

«Добиться мира там очень сложно. Президент Путин не берет на себя инициативу, чтобы остановиться. Зеленский не берет на себя инициативу, чтобы остановиться. Европа и Соединенные Штаты вносят свой вклад в продолжение этой войны. Я думаю, нам нужно сесть за стол и сказать: «хватит, давайте поговорим», потому что война никогда не приносила и никогда не принесет никакой пользы человечеству. Сейчас мы пытаемся сформировать группу стран, которые не имеют никакого отношения к войне, не хотят, чтобы война продолжалась, которые хотят строить мир во всем мире, вести переговоры с Россией и Украиной, а также с Соединенными Штатами и Европейским союзом».

В Вашингтоне аналитические выкладки бразильского президента не оценили, назвав его высказывания не соответствующими действительности и далекими от нейтралитета.

«Нас поразил тон пресс-конференции, который не был тоном нейтралитета. Все эти предположения, что Соединенные Штаты и Европа не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну. Мы считаем, что это совершенно неправильный подход. Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась. И мы поддерживаем призыв президента Зеленского к справедливому прекращению войны», – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

А вот Кремль, напротив, такой ракурс явно вполне устраивает. Российский коллега госпожи Жан-Пьер Дмитрий Песков дал понять: детали плана господина Силвы Москве гораздо интереснее инициатив Макрона:

«Любые идеи, которые учитывают интересы Российской Федерации, озабоченности Российской Федерации, заслуживают внимания. И к ним, безусловно, нужно прислушиваться. И Россия готова это сделать. Для нас главное – обеспечить наши собственные интересы. Что касается инициативы Бразилии, то пока рано давать какие-то публичные оценки, потому что сначала нужно ознакомиться с информацией, выявить какие-то нюансы. И наш министр иностранных дел сейчас имеет возможность изучить эти нюансы».

И Сергей Лавров явно не теряет времени даром. Трансатлантическое турне главного российского дипломата как раз ставит целью заручиться поддержкой латиноамериканских стран. И бразильские инициативы явно льют воду на мельницу Кремля. Впрочем, в этот раз цели Москвы в исполнении Лаврова не содержали ни «денацификацию», ни «демилитаризацию». Да и территориальную целостность Украины российский дипломат оспаривать не стал:

«Что касается процессов на Украине, то мы благодарны нашим бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации и благодарны за их желание внести свой вклад в поиск путей ее разрешения. Мы заинтересованы в скорейшем прекращении украинского конфликта. Мы уже подробно озвучили причины происходящего и те самые цели, которые мы преследуем в связи с этим. Они заключаются, прежде всего, в гарантировании отсутствия каких-либо угроз военной безопасности РФ на территории Украины, а такие планы Запад реализует уже много лет. И вторая задача, конечно, это защита жизни и законных прав русскоязычного населения востока и юга Украины».

Киев, со своей стороны, предложил бразильскому лидеру лично посетить Украину, чтобы убедиться в том, кто на самом деле «вносит вклад» в войну, от которой страдает в первую очередь мирное население.

Впрочем, большинство экспертов уверены: любые возможные переговоры между Россией и Украиной будут зависеть от ряда условий и, в том числе, от успешного контрнаступления Киева. А это означает, что союзникам Украины необходимо наращивать поддержку, чтобы позволить ВСУ отвоевать как можно больше оккупированных территорий.

Определенный прогресс наметился на южнокорейском треке. Вслед за согласием Сеула на передачу Украине Польшей самоходных гаубиц Krab, где используются компоненты южнокорейского производства, правительство этой страны заявило о вероятном пересмотре своей позиции по непосредственным поставкам оружия Киеву. Президент Республики Корея Юн Сок Ель дал понять: сейчас ничего не исключено:

«Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, – например, в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, – то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи».

Южная Корея известна как один из ведущих в мире производителей артиллерийских снарядов. Однако до сих пор, несмотря на усиливающиеся призывы западных союзников помочь Украине боеприпасами, Сеул пытался избегать ухудшения отношений с Россией, где работают многие южнокорейские компании, а также ввиду очевидного влияния Москвы на Северную Корею. Вероятное изменение позиции – хорошая новость для Киева и для его западных союзников. Предстоящая встреча в формате Рамштайн будет посвящена именно вопросу пополнения боеприпасов. В первую очередь для украинских ПВО.

Но США и их европейским союзникам все еще предстоит проделать немалую дипломатическую работу, чтобы убедить колеблющиеся страны выбрать сторону. В частности, Швейцария по-прежнему отвергает любую вероятность поставок вооружений Украине, как, впрочем, и любому другому государству, находящемуся в состоянии войны. По словам швейцарского президента Алена Берсе, его страна придерживается нейтралитета с 1815 года:

«Наша ситуация такова, что мы полностью приняли Гаагскую конвенцию и прописали ее в своем законодательстве. И от нас не стоит ожидать нарушения собственных законов. Нет, вы не можете ожидать этого от нас».

Впрочем, Швейцария уже и так нарушила собственный нейтральный статус, когда вскоре после вторжения России в Украину, в марте 2022 года, присоединилась к санкциям Евросоюза. Но идти дальше Берн пока явно не собирается.

При этом, если верить слитым в сеть секретным документам США, оснащение украинской армии для предполагаемого масштабного наступления идет не так, как хотелось бы Вашингтону и Киеву. Украина, несмотря на то, что тратит на военную технику и оружие почти миллиард долларов в месяц, по-прежнему испытывает острую нехватку боеприпасов и снаряжения. ВСУ, сдерживая российские попытки изменить ситуацию на фронте, расходует больше, чем Запад успевает покупать или производить.

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