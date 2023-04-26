В Тбилиси подводят итоги брюссельского визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне он встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а потом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Оба высокопоставленных чиновника призвали власти Грузии удвоить темп реформ и поддерживать демократические стандарты в стране.

Если все так прекрасно с реформами, как об этом утверждает «Грузинская мечта», в Брюсселе не стали бы говорить о необходимости удвоения усилий в этом направлении, не стал бы генсек НАТО Йенс Столтенберг говорить о важности соблюдения демократических стандартов, не вспомнил бы он, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, об отозванном законе «Об иностранном влиянии» и не назвал закон об иноагентах «несовместимым с евроатлантическими ценностями и основными свободами».

И председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с Гарибашвили не стал бы на своей странице в Twitter писать «о необходимости углубления реформ в области судебной системы, верховенства права и свободы СМИ». Но и это не все доводы оппозиционеров, оценивающих вчерашние встречи премьер-министра Гарибашвили в штаб-квартирах ЕС и НАТО. Они – провальные, считает депутат «Лело», бывший посол Грузии в Бельгии и в ЕС Саломе Самадашвили:

«Итоги этих визитов мы можем уместить в одном предложении – полный политический крах. Вместо того чтобы услышать, что Грузия в большей степени уже выполнила 12 рекомендаций, про ожидание получения Грузией статуса кандидата в ЕС, мы услышали другие оценки. О том, что мяч на стороне грузинских властей, что до сих пор не выполнены важнейшие требования, связанные с верховенством закона, с институциональной независимостью, защитой прав человека. Более того, мы увидели, что председатель Европейского совета Шарль Мишель вообще не посчитал нужным провести совместную пресс-конференцию с премьер-министром Гарибашвили. Видимо, потому, что ему нечего было сказать позитивного».

Депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили остался недовольным не только заявлениями премьер-министра Гарибашвили в Брюсселе, но и выступлениями спикера парламента Шалвы Папуашвили в Праге на конференции председателей парламентов стран ЕС и партнеров. Весь смысл заявлений первых лиц страны в европейских столицах сводится к тому, что Европа ошиблась, не предоставив Грузии статус кандидата в прошлом году, и пора ей эту ошибку исправить.

«Мы наблюдаем, как «Грузинская мечта» последние два года уничтожает те отношения со всеми нашими западными партнерами, которые складывались десятилетиями. Власти ведут прямую атаку на наших партнеров», – возмущался Бека Лилуашвили.

Чем руководствуются представители власти, выступая за рубежом, кратко сформулировал депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Встречи европейских высокопоставленных чиновников с представителями грузинской власти показывают, что они (западные партнеры) ждут Грузию и в Европе, и в НАТО, но этому препятствуют «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили. Гарибашвили туда поехал не как представитель Грузии, а как представитель Бидзины Иванишвили. Печально, что он там не высказывает волю грузинского народа, а представляет позицию Бидзины Иванишвили о том, что Грузия не должна стать предметом противостояния между Европой и Россией».

Злыми умыслами радикальной оппозиции объясняют в «Грузинской мечте» критику оппонентов. Депутат Михаил Сарджвеладзе назвал несерьезным предположение оппозиции об отмене пресс-конференции Ираклия Гарибашвили и Шарля Мишеля. Официальной информации о причинах этой отмены до сих пор нет. Депутат Сарджвеладзе посоветовал журналистам просто не акцентировать на это внимание, а сосредоточиться на, «безусловно, успешном визите Гарибашвили».

Генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что в Брюсселе увидели усилия и успех Грузии на пути евроатлантической интеграции и что теперь слово за ЕС:

«Я много раз говорил и сейчас повторю: мы, конечно же, заслуживали статус, как другие страны (Украина и Молдова), но нам выдали задание из 12 пунктов. Мы делаем все, чтобы этот план выполнить до конца. Наше население ждет, что успехи Грузии будут оценены в решениях Евросоюза».

Без реформ, особенно в судебной системе, положительного ответа к концу может не быть, убеждены оппозиционеры и представители профильных НПО, выступавшие за создание следственной комиссии в парламенте по расследованию коррупции в судебной системе. Сегодня оппозиционные депутаты сообщили, что на следующей неделе они вновь будут добиваться создания комиссии.

Депутат Тамар Кордзая от имени инициативной группы заявила, что, защищая судей, попавших под санкции США, «Грузинская мечта» сама наводит на себя тень подозрений в коррупции и что оппозиционные депутаты вместе с созданием следственной комиссии предложат западным партнерам поднять вопрос о включении в санкционный список защитников судейского клана в парламенте – спикера парламента Шалву Папуашвили, председателя партии власти Ираклия Кобахидзе и лидера фракции «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.

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