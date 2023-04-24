Часть грузинских судей в знак солидарности с коллегами, которые попали под санкции США, отказались от поездки в эту страну в рамках программы по обмену опыта с американскими судьями. Однако есть и те, которые согласились получить американскую практику, несмотря на поддержку со стороны власти их санкционированных коллег. «Грузинская мечта» и сегодня снова выступила против создания в парламенте следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе, на чем все еще продолжает настаивать оппозиция.

На текущей неделе в парламенте проходят лишь комитетские слушания по разным законопроектам, что дает возможность депутатам парламентского большинства и оппозиции расслабиться и не считать в своих рядах и в рядах оппонентов недостающих голосов. В стане оппозиции сегодня обещали, что со следующей недели, как только начнутся пленарные заседания, они вновь будут представлены 50 голосами, необходимыми для создания следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе. Несвойственная оппозиционерам высокая явка на заседания на прошлой неделе заставила парламентское большинство «Грузинской мечты» пойти на процедурные уловки, чтобы воспрепятствовать оппонентам в создании комиссии. Чтобы сорвать кворум из 76 голосов, депутаты «Грузинской мечты» и аффилированной с ней «Силы народа» трижды отказались от регистрации, соответственно, трижды сорвав процесс голосования по следственной комиссии. Оппозиционеры отступать не намерены, тем более что сегодня почувствовали и негласную поддержку со стороны части судейского корпуса.

После того как в начале апреля был объявлен запрет на въезд в США троим действующим и одному бывшему судьям, часть их коллег отказались от учебных поездок в США. Однако нашлись и те, – правда, пока их немного, около пары десятков, – которые не стали разделять эту позицию, открыто поддерживаемую представителями так называемого судебного клана и властей. Сегодня стало известно, что пятеро из них, несмотря на разгоревшийся скандал, отправились на тренинги в США. На это и обратила внимание депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе, сообщая о дальнейших планах оппозиции добиваться, несмотря ни на что, создания следственной комиссии:

«Несмотря на давление, часть судей все же отправились с учебным визитом в Америку. Это указывает на то, что в судебной системе есть добропорядочные судьи. Для того чтобы эти судьи смогли действовать в рамках закона, а не по указаниям судейского клана, необходимо, чтобы судебная система освободилась от тех судей, которые попали под санкции нашего партнера из-за клановости и коррупции».

Несмотря на острую критику со стороны представителей парламентского большинства, посол США Келли Дегнан и сегодня заявила, что считает хорошим шансом для власти создание следственной комиссии по выявлению коррупции в судебной системе с целью ее дальнейшего усовершенствования в рамках реформы, что является одним из ключевых заданий Брюсселя для получения Грузией статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС. В минувшую пятницу посол Дегнан гостила в Батуми в Конституционном суде.

«Во время посещения Конституционного суда Грузии посол отметила важность этого суда на пути демократизации страны и выразила надежду, что решения, принимаемые судом, всегда будут продиктованы наилучшими интересами Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Грузией в этих целях», – говорится на странице посольства США в соцсети.

О том, что честные судьи могут рассчитывать на поддержку правительства США, говорится в другом посте посольства от 12 апреля, в котором сообщается, что в Тбилиси после тренингов за океаном вернулись 12 судей:

«Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают трудолюбивых, честных, профессиональных судей из Грузии, которые привержены соблюдению закона на благо народа Грузии. Посольство США поддерживает возможности для судей делиться опытом и отстаивать основные права человека и верховенство закона в залах судебных заседаний. В итоге это способствует созданию более процветающего, демократического и справедливого общества».

Оппоненты власти и представители профильных НПО отмечают, что следственная комиссия прибавит уверенности добропорядочным сотрудникам системы, а «Грузинская мечта» своими препятствиями лишь признает наличие нездоровой ситуации в суде. Говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Влияние клана очень большое. Порядочным судьям нужен кислород, чистый воздух, на данный момент нет свободы в судебной системе. Мы не говорим о том, что вмешательство происходит в такие дела, в которых у одного фермера спор со своим соседом. Судьи несвободны в своих решениях в тех делах, в которых виден политический интерес «Грузинской мечты».

Спикер парламента Шалва Папуашвили, находящийся в Праге на конференции председателей парламентов стран ЕС и партнеров, остается при своем мнении: оппозиция «одержима» идеями создания следственной комиссии, а главное, как считает партия власти, она мешает евроинтеграции Грузии:

«Оппозиция ежедневно думает об инструментах конфронтации в парламенте. Эта следственная комиссия – не что иное, как инструмент конфронтации, поляризации. С такой позиции они выступают весь последний год после того, как власть Грузии подала заявку на предоставление статуса кандидата на вхождение в ЕС».

С критикой на оппонентов вице-спикер Арчил Талаквадзе обрушился с другого европейского города – Страсбурга, куда парламентская делегация направилась на весеннюю сессию ПАСЕ:

«Радикальная оппозиция желает судить суд. В любом уважающем себя европейском государстве было бы неприемлемым, чтобы какая-нибудь политическая партия стала судить суд. Суд – часть нашей государственной системы, он служит публичным интересам наших граждан. Мы являемся властью, и мы всегда защитим интересы нашего государства».

Напоминания о том, что частью государства является и оппозиция и Конституция наделила ее правом создать комиссию по расследованию в парламенте, в «Грузинской мечте» игнорируют. Видимо, в парламентском большинстве решили дождаться дня, когда все 50 оппозиционеров не смогут собраться на пленарном заседании, и тогда собрать кворум и проголосовать против создания комиссии. В этом случае оппозиция следующие полгода не сможет поставить данный вопрос в повестку дня.

Мнение представителей власти о том, что следственная комиссия навредит процессу получения статуса кандидата, не разделяется в заявлении посла ЕС в Грузии Павла Херчинского. В ответ на вопрос о подсанкционных судьях европейский дипломат отметил, что «профессионализм судей, полная независимость и прочная и здоровая судебная система – один из 12 европейских приоритетов», и что у грузинских властей еще есть время добиться прогресса в этой сфере до конца года, когда лидеры 27 стран ЕС примут решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.

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