Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая признает геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России или на временно оккупированную территорию Украины. Несмотря на то, что грузинская делегация, состоявшая из депутатов от большинства, участвовала в заседании ПАСЕ, на подписании документа она не присутствовала. В «Грузинской мечте» поясняют, что в Тбилиси их ждали неотложные дела, а в оппозиции решение о неподписании документа связывают с поддержкой правящей партией России в войне с Украиной.

Грузинскую делегацию на заседании ПАСЕ возглавил представитель парламентского большинства Ираклий Чиковани, вместе с ним в весенней сессии парламентской ассамблеи приняли участие вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, депутаты Хатия Цилосани и Гиви Миканадзе, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, а оппозицию представляла депутат от фракции-сателлита правящей партии «Силы народа» Эка Сепашвили. Журналистам удалось сегодня пообщаться с одним из членов делегации – Гиви Миканадзе, который попытался объяснить решение не участвовать в подписании резолюции о депортации и насильственном перемещении украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины:

«Мы уехали вчера, сегодня утром была встреча с министром (образования), у нас комитет (заседание комитета). Я очень извиняюсь, но, когда приходит министр, вы должны знать, что это рабочий формат, который был запланирован месяц назад, и есть конкретные цели, касающиеся парламентской деятельности. Поэтому заканчивайте с манипуляционными заявлениями, это спекуляции радикальной оппозиции. То, что мы к чему-то не присоединяемся, – это ложь».

Журналистам доводы депутата остались непонятны, на вопрос – «неужели ни один член делегации не смог остаться для подписания документа?», Миканадзе не ответил. Другие члены парламентского большинства комментарии не делают (на момент написания сюжета вопрос не комментировали), лишь Бека Давитулиани сказал представителям СМИ, что пока не общался с однопартийцами, однако, «возможно, в резолюции было написано что-то такое, что они не поддержали».

А в резолюции написано, что перемещение украинских детей в РФ и на оккупированные Россией территории Украины «явно планировалось и было организовано как государственная политика», целью этой политики было «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности», что соответствует международному определению геноцида.

В оппозиции неподписание документа официальными представителями Грузии, которая на себе прочувствовала российскую агрессию, расценили как заказ Кремля, говорит одна из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили:

«Мы видим, что «Грузинская мечта» своими политическими позициями отправляет четкий посыл в первую очередь России о том, что в реальности они – их союзники в войне, которая идет между РФ и свободным миром. Единственная, кто приветствует позиции «Грузинской мечты», – это Россия».

Отреагировали на действия, а точнее на бездействие правящей партии и представители Верховной Рады Украины. Депутат Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ в соцсети Facebook написал:

«В зале не было оппозиции Грузии, а правящая партия «Грузинская мечта» (видел ее председателя в зале) саботировала процесс… «Грузинская мечта» – не грузинская, потому что Путин – не грузин. Дорогие грузины! Я знаю, что вы поддерживаете нас! Но ваша правящая партия – полностью под контролем Кремля. Это добром не кончится».

С последним высказыванием согласен и эксперт Центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Это плохой знак для Грузии. Не стоит думать, что он останется незамеченным. Я не буду гадать, что именно делает «Грузинская мечта» – исполняет кремлевские заказы или торгуется с Западом. Но если первое – это, конечно, ужасно, то и второе не менее плохо, поскольку не тот предмет торговли избрали. Если говорить о Москве, – у дьявола ложка всегда длиннее, а если про Запад, – соответствующие выводы еще будут сделаны, можете не сомневаться, ситуация весьма печальная».

Никто из членов грузинской делегации в ПАСЕ, кроме Гиви Миканадзе, сегодня в парламенте не появился, во всяком случае, перед ожидавшими их журналистами.