Несмотря на выходной день, выпавший на понедельник, эта укороченная неделя была насыщена событиями.

Вторник, 25 апреля, можно назвать большим оппозиционным днем. В полдень к гражданам страны обратились общественные движения «Аруаа», «АНД», «Аамта», «Ахьаца» и две партии – «ФНЕА» и «Апсны». Они обвинили правительство в некомпетентности, провальной политике, в кризисах в экономике и энергетике, отсутствии реформ, легализации деятельности по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии, невыполнении мер защиты граждан в разгар пандемии и т.д. Оппозиционеры потребовали от президента в течение двух недель: отправить правительство в отставку, отозвать соглашения, подписанные втайне от народа, отказаться от продвижения ряда законов, направленных против интересов страны, и вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество.

«Если в течение двух недель глава государства не выполнит все требования общественных организаций и не подпишет указ об отставке антинародного кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухуме», – заявили они.

В этот же день во второй половине дня в Сухуме собрались представители еще ряда движений – «Аидгылара», «Аиааира», «Асаркьал», «Абхазская национальная конференция», Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертный фонд «Аамта». Здесь не делили исполнительную власть на президента и правительство, на законодательную и судебную, а предъявляли претензии к власти в целом. «Несмотря на протесты и возмущение общества, власть последовательно и с завидным упорством реализует антигосударственную, враждебную национальным интересам повестку, ставящую под угрозу будущее абхазского народа», – констатировали участники второго брифинга. Они призвали гражданское общество к объединению, сообщили о проведении съезда, на котором будут озвучены концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и развитию страны, и выразили готовность к проведению акций протеста.

Премьер-министр Александр Анкваб, отставки которого требует оппозиция, на заседании правительства решил превратить требования в шутку. Смеялись двое – Анкваб и министр по туризму Теймураз Хишба, всем остальным было не смешно. Общественность не осталась в долгу, пользователи социальных сетей в ответ посмеялись над Анквабом. А так как у народного творчества более широкие возможности для выражения своих чувств, чем у чиновников, обремененных должностными рамками, то получилось злобно, но по существу. «Так громко смеялись, что смех был слышен на российской седьмой базе в Гудауте», – так Анквабу напомнили про военную базу, на которой он прятался после того, как проигнорировал требования народа в 2014 году.

А вот президент Бжания, наконец вернувшийся из своей очередной затяжной поездки в Москву, на ультиматум оппозиции отреагировал награждением сотрудников силовых органов – кого-то повысил в звании, кого-то наградил, а затем провел совещание с главами администраций городов и районов. Понятно, что в первых рядах отмеченных благодарностью президента оказались сотрудники силовых органов, которых совсем недавно обвиняли в избиении людей. Это самые преданные сторонники, так как уголовные дела о превышении ими служебных полномочий закрыты Генпрокуратурой, и они продолжают работать на своих должностях. А вот по факту избиения бывшего депутата парламента Тенгиза Агрба сотрудниками охраны президента, его сыном и племянником, расследование вообще не проводится, несмотря на требования общественности.

В Общественной палате, сформированной в большей своей части из сторонников президента, 27 апреля обсуждали проект закона об апартаментах. Сошлись на компромиссе – проект требует доработки и в таком виде его принимать нельзя. Между тем апарт-отели строятся полным ходом, не дожидаясь никаких решений, «под честное слово» Аслана Бжания, как это случилось три года назад с деятельностью по добыче криптовалюты. Потом был запрет, а сейчас силовики занимаются тем, что отбирают оборудование у владельцев криптоферм.

Генеральная прокуратура на этой неделе сообщила о похищении двух российских граждан с целью выкупа. Леонид Шоклер и Исмаил Шейх были похищены 14 и 19 апреля. Шоклер был освобожден похитителями после получения от его матери денежного выкупа в размере пяти тысяч долларов. Второму похищенному удалось «самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции». По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны шесть граждан Абхазии – пятерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

25 апреля в Абхазии, как и на всем Северном Кавказе, отмечали день Черкесского флага – исторический флаг адыгов использовался в русско-кавказской войне. Первый раз эту дату отметили в 2010 году, после чего праздник стал традиционным. Сейчас флаг является национальным флагом всех черкесов. Двенадцать звезд на зеленном полотнище символизируют объединение 12 адыгских субэтносов. Возложение цветов, стрельба из лука, концерт творческих коллективов Адыгеи и Абхазии. Большой любитель поздравлений президент Аслан Бжания на сей раз воздержался как от поздравлений, так и от участия в мероприятиях. Впрочем, и премьер-министр не удостоил празднество своим вниманием.

На этой неделе Минздрав Абхазии провел двухдневный российско-абхазский медицинский форум, а Россотрудничество – трехдневный российско-абхазский туристический форум.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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