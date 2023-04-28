Тбилиси принимает высоких гостей из ЕС. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна первым делом встретилась с представителями гражданского сектора и с грузинскими журналистами. Для евроинтеграции, по ее словам, Грузии необходимы верховенств закона и свобода СМИ. Она не стала отвечать на вопрос, что думает по поводу заключения бывшего президента Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Гварамия, но обещала все эти вопросы поднять на встречах с представителями грузинской власти. О Михаиле Саакашвили на встречах с оппозицией и представителями власти говорил и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Я подниму на встрече с властями все эти вопросы, но не буду обсуждать их публично», – с улыбкой отвечала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна грузинским журналистам, которых интересовало ее мнение по поводу заключенных – бывшего президента Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Гварамия. Их оппозиция называет политзаключенными.

Французский министр с первых часов визита в Тбилиси приятно удивила многих непривычными для грузинских политиков открытостью и дружелюбием к представителям гражданского сектора и СМИ. Из тбилисского аэропорта она в первую очередь направилась в офис НПО «Ассоциация молодых юристов» на встречу с представителями гражданского сектора. Выходя после ее окончания и уже садясь в автомобиль, она заметила группу журналистов, помахала им рукой, а потом подошла пообщаться.

«Слишком много вопросов, задайте один, пожалуйста», – призвала главный дипломат Франции журналистов, которых в первую очередь заинтересовало, что она думает по поводу демократии в Грузии в контексте последних событий. Катрин Колонна не упустила возможности выразить восхищение грузинской молодежью, которая протестовала в начале марта против закона об иноагентах:

«Все в моей стране, в ЕС были обеспокоены тем, что происходило в парламенте (во время принятия закона об иноагентах), мы видели акции протеста, демонстрации. Мы открыто поддерживали ваши требования большей свободы и демократии. Итог был хорошим. В своем заявлении президент (Эммануэль) Макрон поддержал спонтанное движение молодых людей в Грузии. Процесс евроинтеграции долог, демократия, верховенство права, защита прав человека и свобода СМИ – решающие факторы в этом процессе. Обо всем этом сказано в дорожной карте, которой должна руководствоваться Грузия».

Министр Колонна не стала отвечать на вопрос о Михаиле Саакашвили и Нике Гварамия, однако отметила, что знает имена этих людей и что «все вопросы будет обсуждать с властями» за закрытыми дверями. И министр иностранных дел направилась в МИД на встречу с ее грузинским коллегой.

Об этой встрече журналистам рассказала Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International:

«Главное, что мы сказали на встрече, – как важно для граждан Грузии, чтобы в конце года страна получила статус кандидата в ЕС. Конечно же, говорили о проблемах в демократии, судебной системе. Мы не могли обойти стороной вопрос Ники Гварамия, потому что это также напрямую связано со свободой СМИ. Министр проинформировала, что этот вопрос может решить президент (Саломе Зурабишвили), помиловать его».

Мало кто сомневается, что на запланированной встрече с президентом наряду с европейскими перспективами будет затронута тема освобождения Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили.

Эти же вопросы обсуждала президент Саломе Зурабишвили накануне и с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Однако в пресс-релизе администрации президента акцент делается лишь на стремлении Грузии в ЕС и поддержке, которую готова оказать Польша в этом процессе.

О том, что на всех встречах с представителями власти и оппозиции польский министр также поднимал вопрос освобождения Михаила Саакашвили, сегодня подтвердили представители оппозиции. Говорит представитель «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Министр Рау напомнил о необходимости выполнения всех 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Поднимались проблемы судебной системы. Но особый акцент был сделан на освобождении Михаила Саакашвили. Мы с нашей стороны его заверили, что это необходимо из-за его состояния здоровья и что желательно, чтобы он прошел лечение в другой стране. Мы уверены, что без положительного решения вопроса Саакашвили страну ждут сложности на пути евроинтеграции».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау уже покинул Тбилиси. Визит его французской коллеги Катрин Колонна продолжается.

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