ФСБ России: взрывчатку для терактов в Крыму перевозили через Грузию

Советский и российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом Первому каналу сообщила его жена.

Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью. В 2016 году у него был диагностирован рак почки.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в посёлке Баковка Московской области. В 1986 году окончил Московский индустриальный техникум. Через пять лет в Париже на Неделе выссокой моды была представлена первая коллекция Юдашкина "Фаберже", состоявшая из 150 моделей.

В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед Играми в Лиллехаммере и Атланте. В 2008 году участвовал в разработке образцов парадной формы для российских военнослужащих.

Был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента .

6 марта 2022 года после вторжения России в Украину Юдашкину запретили провести показ своих моделей на неделе моды в Париже.

Юдашкину присвоено звание народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, модельер награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

30 апреля стало известно о смерти советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Юдашкин тогда выразил соболезнования, рассказав как учился у Зайцева.

Вячеслав Зайцев в эфире Радио Свобода в октябре 2003 года сказал о Юдашкине: «Он замечательный художник, он ведет свою очень четкую линию, очень правильно, профессионально, грамотно, делает огромные успехи в области кутюр. Это происходит от огромной любви к человеку, в первую очередь. Я его знаю, он начинал у меня после завершения обучения первые два года работал у меня на практике, поэтому я к нему испытываю симпатии как очень доброму, милому, теплому человеку, человеку, который всегда стремился к познанию. А потом наши пути разошлись, он стал заниматься и чистым искусством, с одной стороны, потом уже началась коммерция - другая грань творчества, более сложная, более насыщенная, требующая большего внимания и такой бесконечной суеты в моде. Поэтому, конечно, человек живет очень напряженно, отчаянно, не жалея себя. Я считаю, что Валя молодец, он добился всего, что можно пожелать каждому в России».