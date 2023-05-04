Вчера Министерство иностранных дел Республики Абхазия заявило, что может приостановить текущие проекты той или иной международной неправительственной организации (МНПО) или агентств ООН – «в случае если прозрачность деятельности и отчетность не будут обеспечены в полном объеме».

Аргументы абхазского внешнеполитического ведомства таковы: в рамках контроля за ходом реализации проектов и программ оно запросило встречу с главой офиса «Программы развития Организации Объединенных Наций» (ПРООН) в Абхазии. «В ответ на данный запрос было получено письмо с «предложением рассмотреть альтернативные формы предоставления необходимой информации, а не встречу на политическом уровне». Действия такого характера со стороны МНПО ставят под вопрос прозрачность их деятельности», – сказано в заявлении МИДа. Оно завершается так:

«МИД Абхазии является главным координирующим органом в области отношений с международными организациями и имеет право запрашивать встречи с главами МНПО и агентств ООН, осуществляющих деятельность в Абхазии, для получения информации о текущих проектах. Информируем глав офисов МНПО и агентств ООН о том, что МИД Абхазии оставляет за собой право приостановления текущих проектов той или иной МНПО или агентства ООН, в случае если прозрачность деятельности и отчетность не будут обеспечены в полном объеме».

Напомним, что в мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода», в прошлом сентябре объявил гражданку Франции Тифэн Лукас, руководившей одной из программ продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), персоной нон грата «за сбор разведданных»…

Некоторые наблюдатели увидели в нынешней ситуации удобный предлог для МИДа к дальнейшему свертыванию работы международных неправительственных организаций в Абхазии. Они говорят, что после того, как министерство в конце 2021 года возглавил Инал Ардзинба, в отношении МИДа к их работе появилась та же подозрительность, которая распространена в России. Но механическое перенесение российской ситуации на абхазские реалии воспринимается в республике, как правило, с недоумением. Кто, мол, в Абхазии будет помогать идее «восстановления территориальной целостности Грузии», предавая память погибших защитников Абхазии три десятилетия назад? Ведь то, что правительства западных стран являются сторонниками этой идеи, для наших «НПО-шников» ничего не меняет, их работа не имеет отношения к обсуждению политических и межгосударственных проблем.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с экспертом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гезердава, и вот что он сказал в связи с заявлением МИДа РА:

«Насколько я знаю, представители международных неправительственных организаций были приглашены на встречу. Но я подозреваю, хотя у меня нет достаточной информации, что их вызывали в медиа-центр МИДа. Это не тот формат, который им подходит, потому что они могут общаться в рамках рабочих встреч, но они не хотели бы… У них есть мандат, определенные ограничения. И они не хотели бы в таком формате… ну, я не знаю… министр будет сидеть, задавать какие-то вопросы и делать из этого пиар. В таком формате для них это неприемлемо. Потому что вообще этот формат взаимодействия непонятен. И в этом смысле я их очень хорошо понимаю. Если речь именно об этом. Я знаю, что они никогда не отказываются от рабочих контактов. Наоборот, они ищут эти контакты. А в этом случае их, скорее всего, приглашали в медиа-центр, чтобы устроить какую-то публичную порку или что-то наподобие того».

Что касается деятельности НПО в Абхазии и их финансовой поддержки из-за рубежа, то Саид говорит:

«Надо, наверное, следить за той помощью, которая нам оказывается. И эта помощь оказывается для того, чтобы, предположим, в сельском хозяйстве происходило развитие, в сфере медицины большая поддержка. И во многих таких неполитизированных сферах. Все это на уровне местного менеджмента происходит. Я не знаю, это надо просто быть… совершенно не понимать ситуацию, чтобы пытаться сюда привязать какую-то политику. Для меня это совершенно непродуктивная, неправильная позиция».

А сотрудница Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Нателла Акаба сказала про международные НПО:

«Они отчитываются регулярно, и можно контролировать (по отчетам) их деятельность. И я думаю, что это контролируется. Почему постоянно такой страх, какое-то вот такое отношение со стороны части общества? Многие занимаются благотворительной деятельностью за счет вот этих международных организаций. Так что я не считаю, что НПО у нас работают в каком-то тайном режиме. Они бы и не могли так работать. Это удивительно просто и несправедливо очень».

Акаба считает, что нынешнему руководству МИДа помогает проводить его политику по отношению к МНПО и позиция той части общества, которая не слишком осведомлена об их деятельности, но склонна по складу своего мышления к охоте на ведьм:

«Ну вот я не знаю, но надо, мне кажется, предпринять усилия, чтобы у нас отношение к НПО все-таки улучшилось».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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