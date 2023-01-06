Экономика Грузии в 2022 году демонстрировала уверенный рост, и, по мнению экспертов, произошло это благодаря удачной международной конъюнктуре – война в Украине исключила Россию из списка транзитных конкурентов и увеличила финансовые потоки в страну. Эксперты отмечают, что впечатляющими успехами Грузия обязана и углублением экономических связей с Россией во время войны против Украины.

Основные тезисы экономического развития Грузии в 2022 году прозвучали в ходе итогового доклада премьер-министра Ираклия Гарибашвили: «Мы довольны тем, что в этом году у нас будет экономический рост на 10%, в прошлом году у нас был экономический рост в 10,5%».

По словам премьера, ВВП Грузии в 2020 году составлял примерно 50 миллиардов лари, в 2023 году он даже по самым скромным подсчетам достигнет 80 миллиардов лари, что позволит сократить внешний долг: если в первый год пандемии (2020 году) он увеличился с 42% до 60% от ВВП, то в 2022 году – сократился до 39%.

По итогам 11 месяцев прошлого года экспорт в годовом исчислении увеличился на 32% – до более чем 5 миллиардов долларов, товарооборот достиг 17 миллиардов долларов, что по сравнению с 2021 годом также составляет рост на 32%.

Доходы от туризма достигли рекордных 3,2 миллиарда долларов. Транспортные перевозки – автомобильные, железнодорожные, также вышли на рекордные показатели: перевезено 25 млн тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой: с марта по октябрь в Грузию поступило 2,2 млрд долларов в виде переводов из-за рубежа – около половины из них перечислены из России. И тут эксперты сходятся во мнении, что впечатляющие успехи Грузии наблюдаются на фоне углубления экономических связей с Россией во время войны против Украины. В частности, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, товарооборот с Россией за январь-октябрь вырос на 50%, достигнув почти 2 млрд долларов. Среди прочего импорт из этой страны увеличился на 74%, достигнув 1,4 млрд долларов, а экспорт увеличился на 10% – до 530 млн долларов.

Рост внешней торговли в первую очередь связан с увеличением импорта нефтепродуктов из России. В этом году из закупленного на 1,2 млрд долларов Грузией топлива половина пришлась на российский бензин и дизтопливо.

Что касается экспорта из Грузии в Россию, то на первом месте по-прежнему вино, продажи которого увеличились на 22%, до 129 млн долларов. Далее следуют ферросплавы – 105 млн долларов, и подержанные легковые автомобили – 55 млн долларов, это взрывной рост на 292% по сравнению с предыдущим годом. Импорт пшеницы и пшенично-ржаной муки увеличился до 54 млн долларов.

Немалый вклад россияне внесли в развитие грузинского туризма – чуть более 40%. Как сообщил сегодня министр экономики Леван Давиташвили, экономика Грузии разогналась, в том числе, благодаря туризму:

«Следует отметить положительные тенденции восстановления туризма – доходы сферы полностью восстановились и превысили данные 2019 года. Мы считаем, что у туризма все еще есть потенциал и резервы роста в ближайшие годы, так как количество гостей еще не вернулось к показателям 2019 года. Это должно стать дополнительным позитивным фактором роста экономики в ближайшие годы».

В целом, по информации грузинского отделения Transparency International, в 2022 году доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров в Россию впервые в истории достигли 12,6% от ВВП Грузии.

Вторая жизнь Анаклии

В своей заключительной речи года премьер также выделил перспективы развития проходящих через территорию страны транспортных коридоров. Поскольку все страны Центральной Азии исходят из диверсификации и развития новых маршрутов, наш коридор имеет ключевое значение, заявил Ираклий Гарибашвили. В целом, по словам премьера, с учетом новой реальности возникла необходимость в создании новых портов и железных дорог:

«Несколько недель назад я объявил, что строительство порта Анаклия будет осуществляться по новому плану, где собственником 51% этого стратегического объекта будет государство. В портах Поти и Батуми ситуация иная, у нас нет никаких рычагов для введения каких-то правил, касающихся тарифов или прочего. Поэтому на фоне того, что все страны Центральной Азии согласны с необходимостью диверсификации и развития новых маршрутов, нашему коридору придается особое значение».

На оставшиеся 49% будет объявлен международный тендер, многие компании проявляют интерес, заявил премьер.

Напомним, в 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анаклии с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией, однако в начале 2020 года оно же объявило о расторжении инвестиционного соглашения по строительству глубоководного порта с «Консорциумом развития Анаклии» в связи с невыполнением консорциумом своих обязательств по соглашению. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и, в конечном итоге, к расторжению контракта.

Напомним, консорциум обратился с иском в международный арбитражный суд, оспариваемая консорциумом сумма – полтора миллиарда долларов, и пока неизвестно, насколько затянется рассмотрение иска. По мнению одного из членов наблюдательного совета консорциума Теда Джонаса, есть несколько причин, которые делают невозможными реализацию сценария правительства.

«Приближаются слушания по иску, поданному против государства «Консорциумом развития Анаклии» в Международный арбитражный суд, и дело движется в благоприятной для нас колее. В целом, развязанная Россией война в Украине создала новые возможности для портов Грузии, но предложения правительства нерациональны, и я скажу почему. Практика владения контрольным пакетом акций государством активно применялась в Грузии и России в 90-х годах прошлого века, но в наши дни этот метод уже архаичен. Ни одна уважающая себя компания, ни один серьезный инвестор – из Европы, Центральной Азии или Китая, которые крайне заинтересованы в его реализации, не вложит ни цента в проект, где доминирует государство, которое подмяло под себя суд и другие правовые механизмы. Но если все же допустить, что кто-то вложится в этот проект, можно смело заявить, что это будет серая компания из недемократической страны с нулевой репутацией», – заявил бизнесмен.

Страна коридоров

Что касается железных дорог, то у Грузии рекордные поступления и объем перевезенных грузов. В связи с этим Гарибашвили пообещал, что работы для выхода на проектную мощность проекта Баку-Тбилиси-Карс будут завершены в 2024 году.

«Мы уже достигли договоренности с нашим другом Азербайджаном, и на завершение этого проекта выделено 100 миллионов долларов, и работа активно ведется. Сейчас готово 86%. Одним из наших основных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический узел и транспортный узел, но и есть большой потенциал в направлении развития цифрового коридора, соединяющего Европу-Азию. Также Грузия может стать региональным финансовым центром. В следующем году мы приступим к реализации этой стратегии, плана и позже сообщим о результате», – заверил Гарибашвили.

Комментируя планы правительства по трансформации Грузии в транспортный хаб, профессор Свободного университета Гиги Бединеишвили высказал мнение, что власти столкнутся с непреодолимыми сложностями:

«Россия как транзитный коридор фактически закрыта. Порты России попадают под ряд ограничений, поэтому в некотором роде наш коридор сейчас очень востребован, и это отражается в повышенных нагрузках, проходящих через наши транспортные артерии. Отсюда и активная риторика правительства в этом направлении, однако подход к реализации проекта Анаклия обречен на неудачу. Я не хочу говорить, что у порта нет перспектив, но проект, начатый в основном на частных инвестициях, который нуждался только в государственной поддержке на декларативном уровне, был сорван усилиями премьера и теперь деградировал до того, что на деле мы создаем государственного монстра с мутными перспективами».

Золотое дно

В свою очередь, в активную фазу переходит проект Черноморского подводного электрического кабеля, который соединит энергетические системы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Идея, появившаяся много лет назад и считавшаяся отдаленной перспективой, вновь на повестке дня.

Впервые детальное обсуждение проекта состоялись в 2020 году, однако пандемия отодвинула обсуждение на более поздний срок. Теперь на фоне поиска альтернативных источников энергии в Евросоюзе проект снова стал актуальным. 12 декабря стало известно, что проект подводного кабеля, соединяющего Евросоюз с Грузией, обсуждался на заседании Совета ЕС Global Gateway. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он станет «новой линией электропередачи и новым окном возможностей».

Как отметил во время недавнего визита в Грузию еврокомиссар Оливер Вархей, на данном этапе возможные инвестиции в проект оцениваются в 2,3 млрд евро. Грузия, как непосредственный участник, намерена профинансировать геологические исследования в Черном море. 24 декабря министр финансов Лаша Хуцишвили написал в соцсетях:

«Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект. Технико-экономическое исследование, которое будет завершено в следующем году, полностью финансируется Грузией, на это выделено 20 миллионов долларов. Последние 18 месяцев продолжались переговоры о финансировании проекта со всеми партнерскими международными финансовыми организациями, и можно смело сказать, что их заинтересованность остается очень высокой. Проект Черноморского электрического кабеля стал одним из флагманских проектов будущего сотрудничества между Грузией и Европейским союзом. Безусловно, роль ЕС и его финансовых институтов в этом процессе является ведущей».

Пока в Минэкономики Грузии ничего не знают о конкретных сроках завершения проекта, однако известно, что поначалу планируется строительство новой ЛЭП мощностью 500 кВ от поселка Джвари до местечка Анаклия, где будет построена новая подстанция постоянного тока мощностью 500 МВт. На следующем этапе будет проложен двужильный подводный кабель постоянного тока из Анаклии в румынскую Констанцу по дну Черного моря. Всего будет проложено 1200 км кабеля, из них по суше – 100 км.

Нужно ли помимо этой инфраструктуры строить дополнительные линии электропередачи, в том числе в Азербайджан, и о какой мощности может идти речь – конкретного ответа на этот вопрос у правительства тоже пока нет.

Председатель правления «Ассоциации развития возобновляемых источников энергии Грузии» Георгий Абрамишвили заявил, что особую заинтересованность в проекте проявляет Азербайджан. Поэтому, естественно, наверняка встанет вопрос о пропускной способности линий электропередач, соединяющих Грузию с Азербайджаном:

«Это очень сложный, с множеством вызовов проект, однако Евросоюз обладает немалым опытом по строительству подводной инфраструктуры. В мае нынешнего года был успешно введен в эксплуатацию самый длинный в мире кабель высокого напряжения между Нидерландами и Норвегией протяженностью 580 км. Насколько мне известно, запуск проекта планируется к 2030 году, отсюда пять лет уйдет на проведение технико-экономических исследований, а также на плановые экологическую и социальную оценки воздействия и детальные исследования дна Черного моря».

В целом, как отметил Абрамишвили, для Грузии важно выступить в роли экспортера электроэнергии, а не только транзитера. Для этого в первую очередь должно быть ускорено строительство объектов генерации в стране.

«Это, пожалуй, главный вызов – стать полноправным участником проекта. Как известно, на сегодня Азербайджан активно пытается задействовать свой потенциал ТЭЦ, а в будущем – и построенных ветряных и солнечных электростанций. Отсюда и активизация правительства Грузии, которое вслед за анонсом нового проекта Ненскра ГЭС вчера заявило о реанимации проекта Худони ГЭС, права на который оно уже выкупило у инвестора. В целом, в этом году наша энергетика была самодостаточна, часть генерации пошла на экспорт в Турцию, однако с ростом потребления внутри страны необходимо строительство новых станций», – говорит Абрамишвили.

В случае реализации проекта Анаклия – Констанца маршрут станет самым протяженным в мире. По сообщению немецких СМИ, каждые 600 км кабеля весят примерно 35 000 тонн. Поскольку ни одно кабелепрокладочное судно не способно справиться с таким весом, кабель прокладывают секциями, которые соединяют на месте.

В целом, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, при сохранении нынешних темпов роста к 2027 году экономика Грузии позволит достичь среднего дохода на душу населения на уровне 10 500 долларов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях