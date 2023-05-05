Скандал с колл-центрами выходит на новый уровень. Отказав оппозиции в создании следственной комиссии, власть перешла в контратаку. Сегодня в центре Тбилиси опечатано здание, откуда велась незаконная деятельность. Власти указали на связь оппозиционера Георгия Вашадзе и украинского нардепа Давида Арахамия с этим инцидентом.

В одном из офисов, расположенных на проспекте Агмашенебели в Тбилиси, сегодня после анонимного звонка о том, что там располагается колл-центр, появилась полиция. Офис опечатан, техника вывезена.

Одновременно с этим проправительственное издание «Прайм-тайм» сообщило, что колл-центр в указанном здании принадлежит Георгию Вашадзе и лидеру правящей партии Украины Давиду Арахамия.

Через несколько часов после того, как было открыто расследование, приехавший на место брат Георгия, Давид Вашадзе, подтвердил, что ему принадлежит 25% здания, хотя отрицал связь с каким-либо колл-центром. По словам Давида Вашадзе, он уже много лет содержит гостиницу на втором этаже и не знает, какие еще заведения есть в этом здании.

«Я услышал об этом вчера, когда мне позвонил сотрудник правоохранительных органов из здания гостиницы. Принадлежащая мне доля недвижимости в этом здании находится на втором этаже, это гостиница, которой я владею 7-8 лет, и это мой источник дохода. В самом ООО мне принадлежит 25%. Арендой помещений я не занимаюсь. Как вы понимаете, 25% – это небольшая доля, и я ничего не контролирую», – сказал журналистам Давид Вашадзе.

Полиция опечатала четвертый этаж, предположительно, из-за работы там колл-центра. Давид Вашадзе говорит, что в этом помещении много лет располагался Французский институт, и после его выезда у него больше нет информации о новом арендаторе.

Тем временем сюжет получил развитие стараниями лидера фракции «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе. «Показательно, что люди, инициировавшие в парламенте создание следственной комиссии, сами оказались втянуты в противоправные действия», – не дожидаясь результатов следствия, заявил депутат.

«Их желание – воспрепятствовать расследованию, сбив его с правильного курса, чтобы избежать ответственности. Люди, которые хотят инициировать парламентское расследование по колл-центрам, не хотят быть разоблачены. Грузинские правоохранительные органы открыли множество дел, и на совместных с немецкими коллегами брифингах были намечены конкретные направления. Сейчас появилась информация о колл-центрах Вашадзе и Арахамия. Они то говорят, что площадь сдается, то, по их словам, это туристическая компания, сейчас новая версия – гостиница. Почему столько совпадений, связанных с главными пропагандистами и финансистами «Национального движения?» – заявил Мамука Мдинарадзе.

В ответ лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе созвал брифинг, на котором рассказал о предполагаемой цели силовой операции власти.

«Очередная дезинформационная спецоперация российского режима, где мне и моему брату хотят приписать связь с «колл-центрами». Это стопроцентная ложь. Если кто-то и стоит за этим, то это власть, которая от начала и до конца финансируется мошеннической схемой этих «колл-центров», которым покровительствуют первые лица СГБ, прокуратуры, МВД. Именно поэтому они отказывают в создании комиссии по расследованию, тем самым показывая, что они сами стоят за «колл-центрами» и теперь решили перевести стрелки на нас. Вы не сможете нас остановить, мы не отступим в борьбе с русским режимом, этого не произойдет! «Грузинская мечта» сейчас финансируется тремя способами: мошеннической схемой колл-центров, контрабандой с Россией и коррупцией, достигшей бешеных размеров», – сказал Вашадзе.

На вопрос о предполагаемых владельцах мошеннических центров глава МВД Ваханг Гомелаури не дал ответа. Работает несколько ведомств, заявил он журналистам.

«Давайте дождемся расследования. Я не буду вдаваться в подробности. Возможно, финансовая полиция сделает заявление по этому поводу, но хочу подчеркнуть, что мы действительно активно работаем в этом направлении – и финансовая полиция, и МВД, и различные ведомства, – чтобы максимально закрыть тему колл-центров, чтобы она больше не функционировала в Грузии. Что касается вопроса покровительства с нашей стороны, – если бы они были наши и приносили бы огромный доход, то зачем их закрывать? Это ложь», – ответил Гомелаури.

Наблюдая за накалом борьбы, в умеренной оппозиции разводят руками. Кажется, только у меня и моего отца нет колл-центров, заявил журналистам лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

«Я лично хотел создать следственную комиссию, чтобы выяснить, что происходит на самом деле. Иногда кажется, что «Нацдвижение» и «Грузинская мечта» связаны воедино, чтобы обокрасть европейских пенсионеров. Есть много вопросов: в центре столицы работают колл-центры, и служба государственной безопасности ничего не знает, «Грузинская мечта» ничего не знала? Я не верю», – сказал Элисашвили.

Напомним, 21 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве со спецслужбами Германии арестовали в Грузии семь членов международной преступной группировки, которая «обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы». По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.

12 апреля журналистское расследование о скандале с колл-центрами опубликовала BBC. Его авторы утверждали, что действующая по всему миру мошенническая сеть, в том числе и в Грузии, воровала сбережения пенсионеров и простых вкладчиков. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурировал бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, владелец телеканала «Формула».

В связи с этим оппозиция инициировала создание следственной комиссии, однако власти отказались, мотивируя это тем, что органы правопорядка самостоятельно выявят преступников.

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