Транснациональная преступность и колл-центры – повод для очередной острой полемики между грузинской властью и оппозицией. Представители последней утверждают, что масштабная преступная схема не могла бы годами функционировать без покровительства правоохранительных органов, и приветствуют инициативу партии экс-премьера Гахария по созданию следственной комиссии. Власти отвечают, что не позволят манипулировать общественным мнением.

Грузия вновь в центре скандала: после расследования телекомпании Би-би-си о деятельности глобальной мошеннической сети по хищению сбережений европейских пенсионеров, в которой фигурирует имя бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, последовала спецоперация в тбилисском бизнес-центре «Атриум». А в Алматы задержана группа из 24 граждан Грузии – все они работали в мошенническом колл-центре.

Как пишут казахстанские СМИ, за три месяца нынешнего года выявлено более 400 преступлений, связанных с телефонными мошенниками, которые представлялись сотрудниками банков.

Напомним, за последние годы в Грузии несколько раз проходили спецоперации по выявлению таких колл-центров. Этот вопрос активно обсуждается и в политических кругах. Партия «За Грузию» инициировала создание следственной комиссии для установления ответственности правительства в выявленном участии страны в транснациональных преступных схемах.

По словам одного из лидеров партии «За Грузию», Беки Лилуашвили, власти должны доказать свое неучастие в преступной схеме:

«Как могло произойти, что находящийся в розыске Кезерашвили организовал преступную группировку внутри Грузии, которая воровала у европейских пенсионеров десятки миллионов долларов под носом у спецслужб? На все это требуются конкретные ответы, и, исходя из того, что надлежащей реакции со стороны спецслужб не было, мы с помощью следственной комиссии попытаемся оказать поддержку следствию, в том числе, по международной линии».

Власть несет всю полноту ответственности за разгул международной организованной преступности в Грузии, вторила независимый депутат Хатия Деканоидзе:

«Как получилось, что Грузия за короткий период превратилась в хаб организованной преступности? Я поддерживаю создание следственной комиссии. Будет очень хорошо, если будут заданы вопросы, на которые не отвечают следственные органы».

Руководство «Грузинской мечты» считает, что создание парламентской следственной комиссии по этому вопросу абсурдно. Там говорят, что сейчас оппозиция делает все, чтобы отвлечь внимание от своего финансиста Давида Кезерашвили, поэтому они не поддержат эту инициативу.

Как говорит заместитель председателя фракции Георгий Цагареишвили, создание какой-либо следственной комиссии в парламенте помешает следствию. По его словам, «оппозиция одной рукой машет европейским флагом, а другой обчищает карманы европейских пенсионеров»:

«Люди, которых никто не видел в сессионном зале три года, сейчас разлеглись в удобных креслах и решили закидать нас комиссиями. Думаю, что создание такой комиссии будет мешать расследованию как в Европе, так и в Грузии. К тому же это создаст благодатную почву для политических инсинуаций, и мы не позволим проталкивать узкопартийные взгляды перед выборами. Мы не поддерживаем такого рода расследования».

В «Нацдвижении» считают несостоятельными попытки властей ссылаться на фактор Кезерашвили. По словам лидера партии Левана Хабеишвили, его партия не только поддержит формирование комиссии, но и самым активным образом подключится к его работе.

Примечательна позиция умеренной оппозиции. В партии «Гирчи» считают, что поведение большинства порождает много вопросов. Говорит депутат Яго Хвичия:

«Когда есть претензии к основной оппозиционной партии о том, что их лидер обманывал европейских пенсионеров, нужно проявить серьезное отношение к этим вопросам и не доверять дело той судебной системе, которая находится под санкциями. Поэтому создание комиссии по расследованию является актуальным и законным способом решения таких вопросов. Второй вопрос заключается в том, что государство грудью прикрывает как судей, так и колл-центры. Когда вопросы возникают к главному финансисту оппозиции, и вы не согласны с созданием этой комиссии и не хотите ее открывать, то возникают обоснованные подозрения по поводу бездействия власти».

Оппозиция анонсирует жаркую неделю. Отказ большинства от формирования следственных комиссий вынуждает большинство бойкотировать работу парламента, заключает независимый депутат Роман Гоциридзе:

«Что они будут делать со следующего вторника? Невозможно парализовать парламент какими-то процедурными уловками, на подходе голосование по десяткам законопроектов, но как это сделать, как отложить в сторону одно голосование, они не знают. На прошлой неделе они не проходили регистрацию, чтобы сорвать формирование следственной комиссии по судьям, сейчас добавилась новая головная боль. В конце концов, они доказывают всем, что колл-центры завязаны на оппозиции, но, если они сорвут создание комиссии, это означает, что они покрывают организованную властью мафию, это будет главным испытанием».

Для справки: для инициирования вопроса о парламентской следственной комиссии необходимы голоса 30 депутатов. Для ее утверждения необходимы 50 голосов. На сегодня оппозиция располагает 52 мандатами, а это означает, что текущий кризис парализует парламент, если, конечно, большинство не пойдет на прямое нарушение процедур.

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