Глобальная мошенническая сеть украла более миллиарда долларов – журналистское расследование BBC о скандале с колл-центрами. Его авторы утверждают, что действующая по всему миру мошенническая сеть, в том числе и в Грузии, воровала сбережения пенсионеров и простых вкладчиков. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, владелец телеканала «Формула». «Грузинская мечта» потребовала экстрадировать бизнесмена в Грузию.

В специальном репортаже Би-би-си говорится, что удалось получить ряд доказательств, которые доказывают связь бывшего министра обороны со структурами и физическими лицами, которые, по мнению авторов, занимаются мошенничеством. По их словам, в деле фигурирует бывший министр обороны Давид Кезерашвили.

Расследование выявило 152 бренда, включая группу Milton Group, которые, по-видимому, являются частью мошеннической сети. Согласно отчету, несколько компаний, принадлежащих Кезерашвили, использовали частный сервер, пользователями которого были только компании Milton Group. В сюжете отмечается, что наряду с другой недвижимостью Кезерашвили владеет киевским офисным зданием, где находился мошеннический колл-центр.

В обширном следственном материале фигурируют и несколько других грузинских фамилий. Речь идет о лицах, с которыми поддерживал деловые отношения Давид Кезерашвили.

«Выяснилось пять имен директоров или партнеров и представителей торговых площадок Милтона. В список вошли Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосеб Мгеладзе и Майкл Бенмини. Эти пять человек и их действия подробно описаны в «панамских документах». Документов, связывающих Кезерашвили с сетью, в открытом доступе не было, но, когда мы просмотрели «панамские документы», его имя снова всплыло: все дороги вели к одной фигуре – Давиду Кезерашвили, который в течение двух лет занимал пост министра обороны страны», – говорится в публикации.

Публикация вызвала широкий резонанс в Грузии, так как ровно 10 дней назад владелец телекомпании «Формула» Давид Кезерашвили из Лондона рассказал о своих дружеских отношениях с новым руководством «Единого нацдвижения».

В часовом интервью беглый чиновник поделился подробностями выезда за границу, о политически мотивированном, с его точки зрения, грузинском правосудии и о своем участии в политической жизни Грузии. О своем бизнесе он предпочел не рассказывать, мотивируя это тем, что не хочет раскрывать схемы своих доходов в целях предотвращения санкций со стороны грузинской власти.

В «Грузинской мечте» потребовали выдать Кезерашвили Грузии. По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, бывший министр обороны скрывается в европейских странах и оттуда вмешивается в ситуацию в Грузии.

«Что касается статьи Би-би-си о Кезерашвили о мошеннической схеме, которая была организована колл-центрами и занималась обкрадыванием пенсионеров, это еще раз доказывает, с чем мы имеем дело. К сожалению, этого человека прикрывает Европа. Мы видим, что оттуда он планирует беспорядки в стране. Он сам признается, что финансирует политические партии, СМИ и неправительственный сектор. Человек, который сначала украл у армии пять миллионов, потом по мошеннической схеме обокрал пенсионеров, этот человек имеет непосредственное отношение к финансированию грузинских партий, СМИ и неправительственного сектора. Надеюсь, что европейские страны серьезно отнесутся к этому вопросу и Давид Кезерашвили будет экстрадирован в Грузию, чтобы он мог отбыть наказание за совершенное им преступление», – сказал Папуашвили.

По мнению Левана Бежашвили, члена политсовета «Нацдвижения», которое Кезерашвили недавно называл своим фаворитом, распространяемая информация не будет иметь никаких правовых последствий, в том числе, со стороны правоохранительных органов европейских стран.

«У меня есть подозрение и вполне обоснованное предположение, что эта тема снова вбрасывается государственными СМИ для отвлечения внимания от скандалов, в том числе, по поводу вопроса санкций. Мы видим, что правоохранительные органы, в том числе и европейских стран, не реагируют должным образом и не могут реагировать, вероятно, потому, что нет соответствующих доказательств и обоснования по этим вопросам».

В свою очередь, бывший председатель ЕНД Ника Мелия, известный как непримиримый соперник Кезерашвили, заявил, что несколько раз рекомендовал ему дистанцироваться от политики:

«Человек невиновен, пока это не установит суд. Это азбука презумпции невиновности. Я говорил Давиду Кезерашвили, что его уход из политики полезен и для него, и для будущего страны, для замены автократии демократией. А теперь советую всем: в борьбе с драконом не надо уподобляться дракону. Никакое моральное превосходство не достигается двойными стандартами».

Ближе к вечеру Давид Кезерашвили выступил с заявлением по поводу расследования BBC. В посте, опубликованном в Facebook, он пишет, что никогда не имел связи с т.н. колл-центрами и никогда не участвовал в подобных схемах:

«Я буду использовать все юридические рычаги, чтобы подтвердить недостоверность фактов, касающихся меня, в материале, опубликованном на платформе Британского общественного вещания. Я всегда выражал свою готовность, готов и сегодня к сотрудничеству со следственными структурами европейских стран по поводу т.н. колл-центров, тем более что местом моего проживания в политической эмиграции является Великобритания, в системе правосудия которой никто не сомневается», – отметил Давид Кезерашвили.

Некоторые представители оппозиции считают, что участие Кезерашвили в политике сродни участию Иванишвили. По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, вмешательство скомпрометировавших себя лиц в политические процессы создает остальной оппозиции проблемы в противостоянии с «Грузинской мечтой».

«Мой личный конфликт, противостояние моей партии с господином Кезерашвили существовали до этой серьезной истории. Я считаю, что давление доноров со стороны на партии, будь то диктат или рекомендации, является угрозой будущему нашей страны и создает нам проблему в противостоянии с режимом Иванишвили», – заявил Бокерия.

Это не первое журналистское расследование, в котором фигурирует вышеупомянутая Milton Group. В марте 2020 года шведское издание «Дагенс нюхетер» опубликовало материал, в котором также идет речь о мошенниках, оперирующих из центра Киева, где находится штаб-квартира Milton Group.

Аналогичная платформа была выявлена в Грузии: 21 октября 2021 года правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве со спецслужбами Германии арестовали в Грузии семь членов международной преступной группировки, которая «обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы».

По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.

В итоге преступная группа обманным путем присвоила и отмыла суммы в объеме 10 миллионов евро. Власти тогда объявили, что за этой преступной схемой стоял Кезерашвили. Впрочем, как и в других случаях, никаких доказательств предъявлено не было.

Ситуацию прокомментировала посол США в Грузии Келли Дегнан. По словам посла, у нее не было возможности изучить всю историю.

«Тем не менее, похоже, что это пример и еще одно напоминание о том, почему наличие независимых, компетентных журналистских расследований и независимых следственных органов, занимающихся подобными утверждениями, так важно для обеспечения защиты прав людей», – сказала Келли Дегнан в интервью Netgazeti.

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