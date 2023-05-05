На этой неделе двумя партиями – «Форумом народного единства Абхазии» (ФНЕА) и «Апсны», – и организациями «Абхазское народное движение» (АНД) и «Аруаа» была предпринята еще одна попытка урегулировать кризис в стране, не выходя за рамки правового поля. Напомню, что ранее 25 апреля политические партии и движения дали президенту две недели, чтобы подписать указ об отставке правительства. Президент требование оппозиционных сил проигнорировал. 3 мая они обратились к парламенту с предложением провести внеочередное заседание сессии и объявить вотум недоверия правительству.

В обращении, которое было направлено на имя спикера, говорится о провальной работе исполнительной власти. Инициаторы отставки правительства убеждены, что «продолжение действующей политики приведет к утрате суверенитета, изменению национального состава, торговой экспансии со стороны Грузии, усугублению экономических и социальных проблем», и призывают депутатов сыграть положительную роль в разрешении общественно-политического и экономического кризиса и выразить недоверие действующему правительству.

Таким образом, получается, что если и парламент откажется от требований оппозиции, то часть ответственности за последующие события будет лежать и на народных избранниках.

Тем временем, пока политическая и неполитическая общественность страны все активней выражает недовольство политикой руководства, глава государства, не пробыв и недели в Абхазии, отправляется в путешествие в Ставропольский край вместе со своими чиновниками и депутатами. Наблюдатели констатируют, что пауза между рабочими визитами президента составила менее недели и что сроки пребывания президента в стране стремительно уменьшаются при каждом осложнении ситуации. Поэтому любопытно посмотреть, чем объясняется длительное отсутствие президента, министров и рядов депутатов и чем важен был затяжной рабочий визит. А кто объяснит это лучше пресс-службы президента? Все в соответствии с сообщениями пиарщиков главы государства: Аслан Бжания пригласил премьер-министра России Мишустина и президента Южной Осетии Гаглоева в Абхазию, встретился с вице-премьером правительства России Новаком, с заместителем министра спорта России Байсултановым и дал интервью телеканалу «Россия 24».

Не терял времени зря и оставшийся на хозяйстве премьер-министр Анкваб. Он встретился, но только в Сухуме, с заместителем министра науки и высшего образования России Могилевским, чтобы услышать готовность российской стороны и в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь Абхазии, и обсудил с абхазскими специалистами состояние кровельного покрытия Бедийского храма и Моквского кафедрального собора. И тут не перетрудились.

Тем временем над созданием положительного имиджа власти работают проправительственные и государственные СМИ. На пустом месте получается плохо: вкрученные в пешеходном переходе лампочки и сообщения о ремонте крыши в одной из школ района вряд ли тянут на новости, достойные подробного освещения. К тому же постоянные отключения света и воды, раскуроченные дороги и падающие деревья лишают весь позитив о лампочках и крышах всякого смысла. Ах, да, есть еще регулярные отчеты о перевыполнении планов по налоговым и таможенным сборам, после которых возникают вопросы: «где ж эти деньги, Зин?»

Между тем в центре внимания общественности на этой неделе стало задержание милицией общественных активистов из молодежного движения «ХарахПицунда». Молодые люди выразили свой протест против принятия закона и строительства апартаментов, развешивая баннеры в Сухуме с цитатами первого президента Владислава Ардзинба, известных писателей Баграта Шинкуба и Фазиля Искандера.

В пять часов утра 4 мая сотрудниками уголовного розыска были задержаны десять человек, некоторые даже на пути следования. Выяснилось, что информация о проведении акции была правоохранителям известна заранее и они ждали активистов. Протокол задержания смогли оформить только на двоих участников – Айнара Хашиг и Рашида Тания. Им предъявили обвинение в хулиганстве. В чем выражались хулиганские действия молодых людей, правоохранители объяснить не смогли. Продержав молодых людей более шести часов и не пустив к ним адвокатов, следователи только привлекли к акции внимание общественности, которая собралась у городского отдела милиции. В социальной сети появились фотографии плакатов, к тому времени ставшие «вещественными доказательствами» «хулиганства». Цитаты первого президента Владислава Ардзинба, писателей Баграта Шинкуба и Фазиля Искандера будут направлены на экспертизу «на предмет экстремизма». Вся страна наблюдала за позорными кадрами, размещенными в социальной сети, на которых милиция снимает баннеры с цитатами знаковых для страны людей. Адвокаты, юристы, общественные деятели расценивают действия власти как покушение на свободу выражения мнений и намерены опротестовывать данное решение в суде. Уполномоченный по правам человека к вечеру 4 мая сделала заявление, в котором подтвердила, что правоохранители, задержав общественных активистов, нарушили законодательство, Конституцию. А Генеральная прокуратура, которая должна надзирать за соблюдением закона, прав и свобод человека, проигнорировала просьбу прокомментировать нарушение Конституции и законов республики сотрудниками правоохранительных органов. Впрочем, ожидаемо: было бы удивительно, если бы прокуратура хоть как-то отреагировала на нарушение прав и свобод людей.

Надо сказать, что правоохранители своими действиями дали оппозиции повод еще раз публично обратить внимание общественности на политику двойных стандартов – напомнить, что избиение экс-депутата парламента родственниками президента и его охранной, избиение граждан сотрудниками МВД не привлекло внимание служителей закона.

«История национально-освободительного движения абхазского народа знает много примеров, когда представители советского государства пытались запугать, сломить дух и вынудить признать несостоятельность притязаний абхазского народа на право жить на своей земле, говорить на родном языке и бороться за независимое, суверенное абхазское государство, но никогда ранее это не пытались сделать представители независимого абхазского государства», – говорится в заявлении оппозиционных организаций «Абхазская национальная конференция», «Аидгылара», «Асаркьал», Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, которые в большинстве своем до недавнего времени рассчитывали на реорганизацию системы власти нереволюционным путем. Сегодня они называют действующую власть преступной и призывают народ «встать на борьбу с оголтелым безумием действующей преступной власти». Ветеранская организация «Аруаа» заявила, что власть любыми средствами пытается «закрыть всем рты, особенно в преддверии митинга оппозиции».

К неполитическим событиям. На этой неделе общественность потрясла новость о зверском убийстве в Гагрском районе. В селе Алахадзы обнаружен труп таксиста Джеро Маргания. Подозреваемый, сотрудник пограничного отдела СГБ Ахиба, задержан в сопредельной стране, в сочинском казино. По версии следствия причиной убийства стали деньги, которые покупатель не захотел возвращать продавцу и расстрелял из автомата таксиста, которого наняли, чтобы доставить деньги. Друзья Джеро Маргания опасаются, что убийца не будет наказан по закону. Они указывают на ряд обстоятельств, которые вызывают у них беспокойство, – замалчивание информации об убийстве, статус убийцы, который является сотрудником пограничного отдела СГБ, и его родственные связи. Действительно, выяснилось, что подозреваемый в убийстве Ахиба является близким родственником жены президента, а для наших правоохранителей это весомое обстоятельство, «смягчающее ответственность».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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