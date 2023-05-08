Новая инициатива «Грузинской мечты» меняет порядок избрания председателя и членов ЦИК – согласно предложенному ею законопроекту, президента в процессе отбора кандидатов заменит председатель парламента. По мнению оппозиции, налицо попытка узурпации ЦИК парламентским большинством.

Первым о новой инициативе рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии от оппозиции Георгий Сиоридзе. По его словам, в ближайшее время законодательный пакет будет представлен на заседании бюро парламента.

«Меняется порядок избрания председателя и членов избирательной комиссии. Правящая партия, перейдя в режим подготовки к выборам, фактически узурпирует ЦИК. Этим пакетом власть подгоняет под себя процедуры, пытаясь выбирать председателя комиссии единолично, не согласовывая ни с кем, и, соответственно, ведет процесс антидемократическим образом, как ей заблагорассудится».

По его словам, согласно законопроекту, президент Грузии теряет конституционную прерогативу представлять в парламент кандидатуры на пост председателя и члена ЦИК.

«Это атака на институт президента», – говорит Георгий Сиоридзе, отмечая, что, если этот проект станет законом, «будет сделан очень большой шаг назад».

«Выводы Венецианской комиссии были проигнорированы. Главным достижением соглашения Шарля Мишеля стал механизм избрания председателя и членов ЦИК, который требовал квалифицированного большинства в 2/3 в парламенте, который должен был основываться на консенсусе и необходимости политических консультаций между партиями. Согласно этому пакету, все это отменяется», – заявил он.

По словам Сиоридзе, в соответствии с предлагаемыми изменениями, председатель и члены ЦИК будут избираться депутатами парламента простым большинством [76 голосов] сроком на пять лет.

Напомним, согласно действующему Избирательному кодексу, председатель ЦИК избирается парламентом по представлению президента. Если председатель ЦИК избран большинством не менее чем в две трети голосов от полного состава парламента (100 депутатов), срок его полномочий составляет пять лет, а в остальных случаях – шесть месяцев.

5 августа прошлого года президент Саломе Зурабишвили внесла в парламент кандидатуры Тамар Алфаидзе и Реваза Эгадзе на должность председателя Центральной избирательной комиссии. Среди тех, кто прошел первоначальный отбор, был фаворит власти Георгий Каландаришвили, исполняющий обязанности главы ЦИК, хотя президент не представила его в парламент.

В «Грузинской мечте» подтверждают, что основной мотив инициативы – своеобразное выражение недоверия президенту Зурабишвили, которая полностью перешла в лагерь оппозиции. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, изменения назрели.

«Очевидно, что до сих пор участие президента проявлялось только в одном – она не представляла в качестве кандидата профессионалов высокого уровня только потому, что его не поддерживала определенная группа людей, выступающая против кандидата от «Грузинской мечты». Это тупик! Выходит, что «Национальное движение» должно определить ЦИК и назначить его председателя, независимо от того, нравится это «Грузинской мечте» или нет. Есть тупик, и президент перешел к позиции, называемой углублением и укреплением этого тупика. Поэтому у нас есть обязательство перед страной, перед избирателями – мы создадим механизм, который обеспечит выполнение положений Избирательного кодекса, который, напомню, мы приняли опять же без их участия», – сказал Вольский.

При этом в правящей команде считают, что соглашение Мишеля, которое определяло новый порядок избрания главы ЦИК, можно считать аннулированным. По признанию спикера парламента Шалвы Папуашвили, эксперимент оказался неудачен для власти.

«Практика показала, что представление о том, что квалифицированное большинство является панацеей для достижения консенсуса, оказалось неверным. Важно, чтобы мы вернулись к этому вопросу и приняли правила, которые действуют во всех развитых странах, а не придумывали новые решения. Оказалось, что, с одной стороны, такие экспериментальные правила не работают – грузинский народ так же любит демократию, как и другие народы Европы, и то, что хорошо в других странах, то хорошо и для Грузии. Парламент должен иметь полный мандат на избрание членов ЦИК, и здесь не должно быть места экспериментам», – заявил Папуашвили.

В оппозиции считают, что правящая команда решительно двинулась по пути узурпации власти. Лидер фракции «Нацдвижения» Леван Бежашвили назвал инициативу власти антиконституционной:

«Налицо классический пример захвата государства – правящая команда в канун выборов пытается подогнать законодательство под свои интересы, игнорируя Конституцию Грузии и взятые на себя международные обязательства. Мы видим, что автократический режим идет на любые ухищрения для сохранения власти».

Недовольны и в умеренной оппозиции. Насилие как испытанный метод «Грузинской мечты» – так оценил законодательные предложения в отношении ЦИК депутат от «Гирчи» Яго Хвичия.

«За год до выборов власть меняет порядок формирования избирательных комиссий, что ставит под вопрос легитимность выборов. Само собой разумеется, отсутствие консенсуса при подсчете голосов и проведении выборов понизит легитимацию ЦИК и даст повод говорить о фальсификации выборов. Вместо поиска путей к консенсусу, власть переходит к насилию», – подытожил Хвичия.

Напомним, в конце декабря 2022 года парламенту не удалось избрать председателя ЦИК, ни один из выдвинутых президентом кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Согласно законодательству Грузии, временный глава ЦИК Георгий Каландаришвили продолжал исполнять обязанности председателя.

«Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Справедливые выборы» (ISFED) раскритиковали инициативу власти. Обе НПО считают, что представленные изменения еще больше снизят независимость ЦИК, повысят влияние на нее правящей партии и значительно снизят роль президента в процессе отбора кандидатов. Избрание председателя ЦИК путем консенсуса также является важным элементом парламентских выборов 2024 года, и эта инициатива полностью противоречит политическому соглашению от 19 апреля 2021 года, рекомендациям Венецианской комиссии и одному из 12 рекомендаций Европейского союза, заявляют профильные НПО.

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