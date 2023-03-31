Турция открыла Финляндии двери в НАТО, Хельсинки принимает поздравления. Швеция все еще надеется на дипломатическую победу на этом треке. Тем временем Москва и Минск не устают наращивать ядерную риторику – президент Беларуси Александр Лукашенко мечтает уже о стратегическом оружии, а Москва меняет внешнеполитическую концепцию на более агрессивную.

Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни – парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в Североатлантический альянс. Анкара была последним препятствием для Хельсинки на пути вступления в блок. Ранее на прошлой неделе аналогичную процедуру провела Венгрия. По словам заместителя спикера Великого национального собрания Турции Хайдара Акара, законодатели поддержали вступление Финляндии единогласно:

«Результаты открытого голосования по законопроекту об утверждении протокола о ратификации вступления Финляндии в НАТО следующие: Голосовали 276 депутатов. «За» – 276. От лица парламента Турции мы поздравляем государство и народ Финляндии. Предложение по законопроекту одобрено».

После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция, до этого придерживающиеся внеблокового статуса, подали заявки о вступлении в НАТО. Однако, если у Финляндии с интеграцией в военно-политический блок проблем не возникло, перспективы Швеции остаются под вопросом. Анкара не хочет ратифицировать вступление Стокгольма в альянс. По словам президента Турции

Реджепа Тайипа Эрдогана, Швеции не стоит рассчитывать на одобрение заявки после того, как в Стокгольме в ходе акции у турецкого посольства ультраправый датский политик и активист Расмус Палудан, к слову, обладатель, в том числе, шведского паспорта, сжег Коран.

Тем не менее власти Швеции все еще рассчитывают на то, что Анкара изменит свое решение, а Будапешт не станет затягивать ратификацию. Премьер-министр этой скандинавской страны Ульф Кристерссон поздравил соседей и выразил надежду, что вопрос будет решен до саммита НАТО в Вильнюсе летом нынешнего года:

«Прежде всего, позвольте мне передать самые теплые поздравления нашим друзьям в Финляндии. После ратификации их заявки на вступление в НАТО в турецком парламенте они вскоре станут полноправными членами альянса. Мы начали этот важный путь вместе год назад сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину. Швеция и Финляндия сделают альянс сильнее. Мы должны сохранять хладнокровие. Эти решения должны быть приняты в Венгрии и Турции, и мы по-прежнему надеемся, как и другие члены альянса, что присоединение Швеции произойдет до или во время Вильнюсского саммита».

Надеются на позитивное разрешение дипломатического конфликта и в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает такое развитие событий в интересах всех-стран членов Североатлантического альянса:

«Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Все 30 союзников по НАТО уже ратифицировали протокол о вступлении. И я только что разговаривал с президентом Финляндии Саули Ниинисте, чтобы поздравить его с этим историческим событием. Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни. Все союзники согласны с тем, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех. Я также с нетерпением жду возможности приветствовать Швецию в качестве полноправного члена семьи НАТО как можно скорее».

В Москве на это отреагировали новыми угрозами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна столкнулась с «экзистенциальными угрозами» своей безопасности и развитию со стороны «недружественных государств», и представил президенту Владимиру Путину обновленную внешнеполитическую доктрину:

«В Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие».

Владимир Путин, со своей стороны, выразил удовлетворение новыми пунктами документа, отражающего внешнюю политику России на ближайшие годы, которые, по сути, утверждают антагонистичные отношения с Западом:

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности… В заключение хочу поблагодарить всех, кто непосредственно занимался разработкой Концепции. Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу».

Перспективами обеспокоен и один из немногих оставшихся союзников России. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне одобрения вступления Финляндии в НАТО перенял у своего российского коллеги ядерную риторику. При этом, в отличие от Путина, Лукашенко не стесняется признавать, что вопрос превращения Беларуси в большую российскую военную базу был решен уже давно:

«Наши переоборудованные самолеты тоже могут нести ядерную боеголовку. Вы слышали от президента России о совместных планах по созданию соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Хочу только уточнить, что вся инфраструктура построена и готова. Если нужно, мы с Путиным примем решение и разместим здесь и стратегическое оружие. И это должны понять те сволочи за границей, которые сегодня пытаются нас взорвать изнутри и снаружи. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы защищать наши страны, наши государства и наши народы».

При этом Лукашенко, в отличие от Кремля, продолжающего уверять, что все идет по плану, явно нервничает из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ. И всеми способами пытается убедить как Киев, так и Запад воздержаться от вероятного повторения Харьковской и Херсонской операций. При этом президент Беларуси продолжает верить, что ядерное оружие дает его обладателю иммунитет к военным и политическим поражениям:

«Украинцы верят, что они победят. Это нонсенс. Победить ядерную державу невозможно. Если российское руководство поймет, что ситуация грозит развалом России, будет применено самое ужасное оружие. Но, увы, сейчас, как вы слышите, много говорят о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это крайне опасно. Это худшее, что может быть в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, что случится».

По мнению наблюдателей, в Москве и Минске явно обеспокоены нежеланием Запада прекращать поддержку Украины, а также очевидным усилением НАТО за счет скорого вступления в нее Финляндии и, вероятно, Швеции. Вторгнувшись в Украину под предлогом недопущения выхода Североатлантического альянса на границы России, Москва в итоге получила более 1200 километров прямого контакта с НАТО. Не говоря уже о морских границах. Специалисты считают, что актуализация ядерной риторики со стороны Москвы и того же Минска – единственное, что остается Кремлю, чтобы сохранять военный паритет с Североатлантическим альянсом. Хотя бы для собственных граждан.

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