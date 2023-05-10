Перейти от слов к делу призывает президента Саломе Зурабишвили оппозиция. Накануне администрация президента организовала праздничное мероприятие в честь дня Европы. На нем Зурабишвили призвала «не упустить европейский шанс Грузии» и косвенно раскритиковала утверждения «Грузинской мечты» о желании Запада открыть в Грузии второй фронт.

Организованный 9 мая администрацией президента Саломе Зурабишвили концерт в честь Дня Европы стал поводом для критики как со стороны власти, так и оппозиции. «Грузинская мечта» не сочла нужным на нем присутствовать, несмотря на приглашение президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие представители власти с утра почтили память погибших в борьбе с фашизмом, поздравили ветеранов. Там же глава правительства отметился очередными гомофобными и антизападными заявлениями, не преминув также напомнить свой тезис о желании украинских и западных политиков открыть второй фронт в Грузии и превратить страну в полигон. Косвенная критика по этому поводу проскользнула в приветственной речи Саломе Зурабишвили. Она призвала пришедших к дворцу Орбелиани, – а их было немало, – «не упустить европейский шанс Грузии», и возразила сторонникам теории второго фронта, не называя их:

«Европа – это мир. В истории это единственное объединение, которое в целости сохранило идентичность входящих в него стран, сохранило им мир. Европа не нападала ни на одну страну. Это настоящее мирное будущее, сколько бы кто ни говорил о «фронтах», что совершенно непонятно. Наше мирное, свободное будущее вместе с ними, но с нашей идентичностью, ценностями, нашим развитием, и это главное».

Пусть на деле докажет, что не согласна с политикой и действиями власти, возразили президенту в оппозиции. Она пока не собирается помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия, несмотря на многочисленные призывы правозащитных организаций о том, что в деле Гварамия есть явные признаки политического преследования. И критика должна быть адресной и четкой, обратился сегодня напрямую к президенту депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Калбатоно Саломе, о фронтах говорят не некие люди, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Мысль о том, что Европа – это война, а Россия – мир, они пропагандируют каждый день, как семикратные молитвы. Как может об этом умалчивать президент, когда видит, что из-за этого страна упускает этот исторический шанс? Я не знаю, что и думать: в заложники ее взяли, под домашний арест? Пусть она что-то скажет, хотя бы письмо бросит, мы прочтем».

Паата Манджгаладзе и другие оппозиционеры под вечер действительно дождались такого письма – администрация президента распространила письменное заявление президента. Оно касается инициированного 8 мая «Грузинской мечтой» законопроекта, который ограничивает право президента предлагать парламенту кандидатов на пост главы ЦИК и членов избиркома. В оппозиции и профильных НПО это расценили как отступление от реформы избирательной системы и недоумевали, почему президент два дня хранила молчание. В письме говорится, что в случае принятия данного закона, который не соответствует 12 пунктам европейских перспектив, президент наложит вето. Несмотря на то, что большинство легко может это вето преодолеть, в оппозиции удовлетворены шагом президента, говорит депутат «Лело» Саломе Самадашвили:

«Эта инициатива противоречит требованиям ЕС и саботирует процесс получения Грузией статуса кандидата. Мы еще вчера призвали президента задействовать вето. Хорошо, что она приняла такое решение, это правильный шаг».

Президент продолжает служить интересам отдельных групп, заявили в ответ в «Грузинской мечте». Депутат Нино Цилосани пообещала, что вето не станет для них преградой:

«Президент столько раз пользовалась правом вето, и каждый раз оно было необоснованным, зависящим от ее настроения. Возможно, и сейчас она руководствуется этими настроениями и поддержкой организаций, которые вокруг этой темы раздули скандал. Потому, если вето будет несправедливым и необъективным, парламент отреагирует соответственно».

Другие представители правящей партии, возражая президенту, говорившей о мирной Европе и сохранении идентичности, утверждали, что это премьер-министр Ираклий Гарибашвили и вся команда «Грузинской мечты» стремятся в Европу, но не станут оставаться в политической семье партии европейских социалистов, если там не разделяют консервативные ценности – о семье, родине, сохранении идентичности и языка. Недовольны в правящей партии президентом Саломе Зурабишвили и из-за прежних критических высказываний. Но главное противостояние между президентом и правительством в Грузии ждут 31 мая, когда Саломе Зурабишвили выступит в Европарламенте, визит куда пару месяцев назад она отменила, как заявили в администрации президента, «из-за препятствий, чинимых правительством».

Подписывайтесь на нас в соцсетях