Главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова объясняет общественности незаконность разрешений на строительство многоэтажных зданий в его историческом центре тем, что не знала о существовании нормативного акта, ограничивающего высоту возводимых зданий. Юрист Саид Гезердава настаивает на том, что незнание закона не освобождает чиновника от ответственности, он не видит оснований считать соответствующее решение городского собрания незаконным, так как оно не противоречит ни Конституции Абхазии, ни ее законам.

Архитекторы из инициативной группы «Хара Хакалак» («Наш город») своим выступлением против высотной застройки центра Сухума привлекли к этой теме внимание общества. В частности, они выступили с критикой строящегося в центре сухумской набережной по адресу: улица Когония, дом 11, многоэтажного здания, которое не вписывается в ее исторически сложившийся облик. А депутаты сухумского собрания обнаружили решение, принятое горсобранием в 2009 году, которое ограничивает высоту строящихся в центре столицы зданий 16-ю метрами, это примерно пять этажей.

Однако сплошь и рядом данное решение нарушается, и возводятся здания высотой восемь и более этажей. Оказалось, что главный архитектор города Светлана Шаменкова никогда не слышала о нормативном акте, ограничивающем высотность зданий.

Решение не исполнялось неизвестно почему?

В материале Виталия Шария, который назывался «Решение сухумского горсобрания как черт из табакерки выпрыгнуло» и был опубликован на сайте «Эха Кавказа» 13 апреля этого года, главный архитектор города Сухума Светлана Шаменкова ссылается на то, что с 2009 года в центре города с нарушением были построены более 20 объектов. Некоторые из них в два и более раза превышают допустимую высоту. Об этом решении, говорит она, не знали и юристы правового отдела администрации, которые проводят проверку документов, а прокуратура ни разу не опротестовывала разрешения на строительство.

Мы обратились к абхазскому юристу Саиду Гезердава и попросили его прокомментировать высказывания Светланы Шаменковой. Он выразил удивление тем, что должностное лицо ссылается на незнание нормативного акта:

«Главный архитектор довольно необычно объясняет игнорирование решения сухумского горсобрания: «Это решение не исполнялось. Я не знаю почему». Во-первых, решения собрания не следует сравнивать с распоряжениями главы администрации, у них другой порядок вступления в силу; они также обязательны для исполнения гражданами и чиновниками на городском уровне. Надо сказать, что юридическая сила решений местных собраний гарантируется непосредственно Конституцией. Мне странно видеть, что чиновник избрал линию защиты, ориентированную на незнание определенных нормативных актов. Все решения местных собраний в течение пяти дней направляются в парламент, в администрацию президента и в кабмин. Есть одно существенное условие вступления в силу решений местных собраний – это официальное опубликование для всеобщего сведения граждан. Такое официальное опубликование тоже имеет место, это решение сухумского городского собрания было опубликовано в газете «Аҟуа/Сухум» в конце 2009 года».

По словам Саида Гезердава, представители администрации города не считают верным публикацию решения в городской газете «Акуа-Сухум». Если идти таким путем, то большинство решений сухумского городского собрания можно отменить, как и все решения городских и районных собраний на том основании, что они не были опубликованы.

Саид Гезердава отметил, что абхазское административное и уголовное законодательство не знает такого основания для освобождения от ответственности должностных лиц, как незнание закона. Это вопрос компетенции и организации делопроизводства, и если на глаза чиновнику не попался документ, то за это должны нести ответственность и делопроизводители, и юристы, которые таким образом организовали рабочий процесс. Депутаты городского собрания об этом решении знали, поэтому аргумент главного архитектора несостоятелен.

Нельзя играть с обществом в такие игры

Сейчас, говорит Саид Гезердава, администрация города ссылается на то, что городское собрание не имело права ограничивать высоту застройки, но он не видит оснований для его отмены:

«Есть тоже аргумент относительно решения сухумского городского собрания о том, что у собрания не было полномочий принимать такое решение об ограничении высотности зданий в городской черте. На этом основании данное решение якобы считается незаконным. Но признавать его незаконным имеет право только президент и суд. Администрация города высказываться таким образом относительно этого решения не может, она может поставить вопрос перед названными субъектами – перед президентом или перед судом. Но опять же для этого надо иметь совершенно четкое наличие противоречий между Конституцией, законодательством и этим решением. Как специалист в этой сфере могу сказать, что никаких явных противоречий я не нахожу. Надо сказать, что это решение очень неудобное и, скорее всего, о нем предпочли забыть».

Претензии представителей администрации города, что по каким-то непонятным причинам все заговорили об этом здании, которое строится с 2021 года, только сейчас, не обоснованы, считает Саид Гезердава:

«С обществом не надо играть в такие игры, когда нам говорят, а почему вы вспоминаете об этом сейчас, когда уже имеют место определенные постройки и достаточно высокие. Но тут есть два важных момента: во-первых, мы имеем в самом эпицентре исторической застройки в Сухуме вот такой огромный объект, который возвышается над историческими зданиями, который ломает историческую композицию и узнаваемый ландшафт. На это нельзя не реагировать, и недовольство в обществе и в городе довольно большое, его нельзя игнорировать. У нас чиновники все-таки слуги народа, а не отдельных бизнесменов».

Апарт-отели строятся вообще без разрешения

Юрист отметил, что реакция общества связана еще и с законом об апартаментах, а также с тем, что в некоторых случаях строительство объектов ведется вообще без каких-либо разрешительных документов:

«Почему еще мы так реагируем, потому что нам навязывают закон об апартаментах, и мы уже видим, что, как грибы, там и сям возникают какие-то строительные работы. Мы даже знаем, что некоторые строительные работы осуществляются без разрешения на строительство (речь идет о здании по улице им. Генерала Дбар за бывшим диагностическим центром «Савитар»). Например, есть разрешение на аренду земли, но при этом нет разрешения на строительство, несмотря на это, подготовительные работы уже ведутся. Причем они ведутся в местах, которые считаются археологической территорией. Это понятие есть в законе об историко-культурном наследии. И, согласно этому закону, если территория является археологической, там должны быть проведены соответствующие изыскания. Нам известно, что такие изыскания не проводятся. Таким образом, мы вообще рискуем потерять какие-то важные археологические и исторические артефакты, которые находятся в этой зоне на набережной».

Гезердава указал на тот факт, что ситуацию мог бы взять под контроль Градостроительный совет, но его работа оказалась парализована. Градостроительные советы в соответствии с положением должны информироваться главными архитекторами обо всех проектах строительства. Это положение было проигнорировано. Даже при том, что решения Градостроительного совета носят рекомендательный характер, их нельзя не учитывать, потому что в его состав входят специалисты, эксперты и авторитетные представители общества. Необходимо подумать о том, как придать его решениям большую силу.

Семейный бизнес главного архитектора

Нам также стало известно, что группа граждан Абхазии обратилась в Генеральную прокуратуру с письмом, в котором сообщается о том, что, помимо здания по улице Когония, 11, в историческом центре города строятся еще три апарт-отеля, этажность которых превышает 16-метровую высоту. Все эти здания проектировал архитектор Тимур Касландзия и его архитектурная студия «KASarchitects», в коллективе которой числится и главный архитектор города Светлана Шаменкова. Этими четырьмя проектами деятельность Касландзия не ограничена, обнаружены еще восемь проектов, которые планируется возводить в центре города.

Разрешение на строительство дает глава администрации города Беслан Эшба, а проверку всех документов и составление проекта разрешения на строительство осуществляет Управление архитектуры и строительства города, руководителем которого является Светлана Шаменкова.

Авторы обращения в прокуратуру указывают на тот факт, что главный архитектор обязана выносить на обсуждение Градостроительного совета эти проекты, однако Шаменкова не сделала этого.

Авторы письма сообщают, что Светлана Шаменкова является матерью Тимура Касландзия, что свидетельствует о наличии конфликта интересов между полномочиями главного архитектора и ее личными интересами.

Общественность просит прокуратуру провести проверку законности и соответствия должностным обязанностям действий главного архитектора города Светланы Шаменковой, а также законности действий главы администрации города при предоставлении разрешений на строительство и принять меры прокурорского реагирования.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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