Украина утверждает, что сбила целых шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал», в неуязвимости которых еще недавно заверял президент России Владимир Путин. Москва, напротив, рапортует об уничтожении ЗРК Patriot теми самыми «Кинжалами». После ночной атаки на Киев эффективность российского чудо-оружия оказалась под вопросом. А президент Зеленский уверяет: поездка в Европу оказалась результативной и вслед за ним в Украину прибудет и новое вооружение.

«Кинжал» оказался недостаточно «острым» – новейшее, «не имеющее аналогов в мире» гиперзвуковое оружие России, которым не уставал хвастаться Владимир Путин, судя по всему, не станет «вундерваффе» для Москвы. Во всяком случае, если верить украинской стороне, в результате массированной ночной ракетной атаки на Киев ни одна из выпущенных ракет не достигла цели. Среди перехваченных, в том числе, и знаменитые «Кинжалы» в количестве аж шести штук. Главком ВСУ Валерий Залужный отчитался в своем Telegram:

«С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны ВС Украины».

По словам Залужного, так же уничтожены и все сопровождавшие ракетный налет волны иранских «Шахедов», которые Москва, судя по всему, применила не в качестве главной ударной силы, а для отвлекающего маневра, стремясь запутать украинскую ПВО.

Если утверждения Киева соответствуют действительности, то Украина, еще совсем недавно подчеркивавшая, что ничего не может противопоставить российским крылатым ракетам, отныне такими возможностями обладает. По мнению экспертов, перехват «Кинжалов», развивающих скорость до 14 тысяч км/ч, стал возможен благодаря поставкам в страну новейших систем ПВО – ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T. Все они значительно превосходят советские С-300 и «Бук М1», которые раньше использовала Украина.

Впрочем, в Москве настаивают: «Кинжалы» все еще остаются неуловимыми для украинской ПВО и, напротив, эффективно уничтожают как раз поставленные Западом системы. Об этом, в частности, доложил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков:

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен ЗРК Patriot производства США».

Впрочем, если верить всем заявлениям российского Минобороны, то количество уничтоженных на сегодняшний день вооружений окажется в разы больше общего количества поставленных в Украину. Многие наблюдатели считают, что военное ведомство таким образом пытается с одной стороны нивелировать имиджевый ущерб, нанесенный России, если подтвердится, что «Кинжалам» вполне можно противостоять, а с другой – подтвердить слова президента Путина, который еще в декабре прошлого года обещал «пощелкать» любые системы ПВО, которые Запад намеревался передать Украине:

«Вот сейчас говорят: Patriot могут туда поставить. Хорошо, пусть ставят – мы пощелкаем и Patriot».

Пока в Москве стараются заверить, что чудо-оружие в ее распоряжении все же есть, а возможности Киева и его союзников не представляют серьезной угрозы для России, даже самые ближайшие союзники Кремля особой веры не демонстрируют. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, появившийся после почти недельного отсутствия, дал понять: Минск всерьез обеспокоен последними событиями, показавшими, что Россия не то что способна эффективно атаковать, но испытывает серьезные проблемы даже с защитой собственной территории.

«Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства. Особенно в воздушном пространстве. Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но тем не менее факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, войска находятся уже в течение четырех суток или трех. Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду Брянскую область, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Похоже, последние новости не прибавили здоровья белорусскому лидеру, который во время недавнего Парада Победы в Москве выглядел откровенно неважно, а затем и вовсе пропал на несколько дней, породив слухи о тяжелой болезни.

Возвращение Лукашенко в публичное поле совпало с еще одной неприятной новостью как для Москвы, так и для Минска: Луганск, который еще совсем недавно российские власти выставляли как «зеленую зону», куда не способны дотянуться ВСУ, уже который день сотрясается от взрывов. В этот раз тяжелые ранения получил глава местного МВД Игорь Корнет. Инцидент был квалифицирован как теракт. Но гораздо большую обеспокоенность Москвы явно вызывают недавние ракетные атаки, осуществленные, предположительно, при помощи переданных Украине Великобританией крылатых ракет Storm Shadow.

А если верить словам президента Зеленского, завершившего свой визит в Европу, британские ракеты – лишь начало новой волны поставок современных вооружений:

«Мы возвращаемся домой с новой военной помощью, новым и более мощным оружием для фронта, большей защитой для нашего народа. Большей политической поддержкой. Я благодарю Великобританию за согласие обучать наших пилотов. Мы создаем коалицию, которая обучает наших пилотов на современных западных самолетах. Великобритания, Польша и, я уверен, Франция, а также другие партнеры присоединятся к работе над созданием коалиции реактивных истребителей. Мы активно движемся вперед. Я, конечно, благодарю Великобританию за «дальнобойные» возможности для наших истребителей. Таким образом, главные итоги последних дней – новое оружие».

Москва, со своей стороны, заверяет: удары по Луганску – случайность, а российские системы ПВО успешно борются как с крылатыми Storm Shadow, так и с реактивными снарядами HIMARS. Правда, реакция Кремля на новые обещания Лондона говорит скорее об обратном:

«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины. Еще раз повторяем: это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, это ведет к дальнейшим ответным действиям и т.д. То есть для Украины это историю делает гораздо сложнее».

Так или иначе, прекращения западной помощи Украине, несмотря на постоянно откладывающуюся дату долгожданного контрнаступления и прогнозы некоторых политиков и аналитиков, пока явно не ожидается. Более того, по мнению другой части наблюдателей, союзники Киева, видимо, решили все же передать Украине давно запрашиваемое ею вооружение, чтобы гарантировать успех операции по освобождению оккупированных Россией территорий.

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