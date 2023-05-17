Пока Украина постепенно разжимает клещи в районе Бахмута, локально контратакуя и вынуждая российские подразделения отступать, Европа все еще не может определиться с тем, может ли она помочь ВСУ новейшими вооружениями. Президент Зеленский уверен: западные союзники должны предоставить самолеты, его партнеры такой уверенности не испытывают.

Украинские военные постепенно деблокируют Бахмут – по данным Киева, за последнее время ВСУ удалось освободить порядка 20 км территорий, отбросив российские войска от трассы, по которой остающимся в городе украинским подразделениям подвозятся боеприпасы и подкрепления.

На распространенных ВСУ кадрах пленный российский солдат фактически подтверждает слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что со снабжением у российских войск большие проблемы. И, помимо указанного Пригожиным «снарядного голода», солдаты страдают от голода обыкновенного.

«Сколько вас дней не кормили? – Четвертый сегодня пошел. – А почему? – Получается, нас выдернули оттуда. За Лисичанском мы стояли, где-то в лесу. Ну, там что свое было еще ели, а сюда привезли, показали позиции, сказали, что будут приносить еду. У меня с собой были печеньки, натовские такие, маленькие, которые водой запивают. И несколько конфет, и все».

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Москва, вероятно, решила усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, пытаясь вернуть утраченные позиции. Это, в частности, ясно из слов лидера самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина о подкреплениях, брошенных под Бахмут. В то время как Украина сосредоточилась на локальных контратаках. Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Украина продолжает использовать концепцию «активной обороны», которая подразумевает контрудары по гораздо более слабым флангам российской группировки на этом участке. При этом сам Пригожин продолжает утверждать: к заявлениям российского Минобороны относительно успехов кадровых подразделений в районе Бахмута следует относиться, мягко говоря, скептически:

«К сожалению, те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противников, которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть тот самый «более выгодный рубеж». Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь «не с***л, обосравшись», а «занял более выгодный рубеж».

При этом в Киеве утверждают: Украина на пороге получения новых вооружений, способных обеспечить успех готовящемуся наступлению ВСУ. Вернувшийся из европейского турне президент Владимир Зеленский, комментируя информацию об уничтожении «несбиваемых» российских «Кинжалов», подчеркнул: Украина уже получает оружие, способное переломить ход войны:

«Мы также должны помнить, каких усилий стоило Украине такое оружие. Количество времени, энергии, аргументов, встреч и информационной работы, которые позволили построить такую систему ПВО. Это колоссальная работа... И я благодарю всех и каждого, кто к ней причастен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда работала над тем, чтобы у нас была защита неба. Мы привыкли слышать, что «Патриоты» якобы ненастоящие. И вот они, «Патриоты».

Утверждения российского Минобороны о том, что один из комплексов все же был уничтожен пресловутым «Кинжалом» во время удара по Киеву, в Украине предпочитают не комментировать или называют «фейком». Тем не менее, по данным американского телеканала CNN, один из двух имеющихся в распоряжении ВСУ «Патриотов» по меньшей мере получил повреждения в результате ночной атаки.

Но, так или иначе, Киев явно усиливается за счет передачи странами Запада все более мощных и новейших образцов оружия. Собравшиеся в Рейкьявике представители Евросоюза и Великобритании обсуждают механизмы предоставления Украине новых пакетов помощи. Правда, надежды Владимира Зеленского о скором создании «самолетной коалиции» представители Европы несколько «приземлили».

«Я не тот человек, который придерживается «неверизмов». Я не могу сегодня с уверенностью сказать, что сегодняшний ответ не будет другим через, скажем, три года. Это вопрос обстоятельств, конечно. В данный момент мы пока не готовы. И мы не изменили своей позиции по этому поводу. Мы не можем играть активную роль в таком союзе или коалиции, так как у нас нет ни возможностей для обучения, ни истребителей. И, в конце концов, это в руках Белого дома, поскольку именно они будут решать, доступны ли F16 для доставки и можно ли пройти обучение на них», – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

И даже Великобритания, после посещения которой Зеленский и выразил надежду на скорое получение самолетов западного производства, в итоге не столь оптимистична по данному вопросу. Как и Берлин, Лондон дал понять: мяч на американской стороне поля.

«У нас нет F16, и мы не собираемся ставить Typhoon. Что мы, очевидно, можем сделать, так это организовать обучение и поддержку опять же в определенных пределах, потому что у нас нет F16. Мы можем делать то, что мы делали на протяжении всего этого времени, как и Германия делала это вместе с нами в рамках «Рамштайна» – то есть мы можем дать возможность. Так что Борис прав: Белый дом должен решить, хотят ли они передавать эту технологию», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Что Европа готова делать, так это помочь материально. За счет заблокированных на территории ЕС российских активов. 46 стран-членов Совета Европы приняли решение создать «реестр ущерба» для фиксации военных потерь и разрушений, нанесенных Россией во время войны против Украины. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, его правительство изучает возможность создания соответствующих механизмов. Среди вариантов – использование заблокированных из-за санкций российских активов.

«Совету Европы важно обеспечить наказание за военные преступления российских оккупантов и потребовать ответственности за огромный ущерб, который Россия день за днем наносит Украине. Реестр ущерба, который мы вместе хотим запустить здесь, в Рейкьявике, сыграет центральную роль в этом».

Но это вопрос будущего. Для того чтобы наказать Россию за военные преступления и заставить заплатить репарации, для начала Украина должна выиграть войну. И несмотря на то, что все больше военных экспертов согласны в том, что Москва исчерпала на данный момент свой наступательный потенциал, она тем не менее сумела за прошедшие месяцы выстроить мощную оборону на оккупированных территориях. И Украине объективно необходимо западное оружие, чтобы эту оборону взломать.

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