Украине придется обходиться без западных самолетов. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Союзники Киева не вняли просьбам украинских властей форсировать этот вопрос. Представители военных ведомств Запада видят основную проблему в другом. И касается она не только Украины. Война критически истощила арсеналы НАТО. И этот вопрос требует немедленного реагирования.

Украине следует сосредоточиться на земле – девятое по счету заседание контактной группы в формате «Рамштайн» не принесло Киеву заветное добро на поставки боевых самолетов. Ни визиты президента Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель, ни упорные заверения Киева в насущной необходимости обновить парк ВВС страны не убедили союзников пойти на такой шаг. Не помог и оптимизм министра обороны Украины Алексея Резникова, призвавшего Запад сделать еще одно, последнее сверхусилие, которое позволит Украине гарантированно остановить российское продвижение и, более того, разгромить Москву на поле боя:

«Если они начнут настоящую наступательную кампанию, безусловно, они будут использовать авиацию, пытаясь остановить наши силы обороны, и они будут господствовать в небе. Это реальная угроза. Поэтому нам нужны более совершенные, более современные самолеты, чтобы их останавливать, побеждать, сдерживать. И мы должны доминировать в нашем, в украинском небе. Я продолжаю обсуждать этот вопрос с моими партнерами, коллегами, министрами обороны, и я шучу, что в моем списке желаний Деду Морозу истребители – последнее. Дело в том, что у нас уже есть артиллерийские системы, у нас есть реактивные системы залпового огня, те же «Хаймарсы». У нас есть боевые машины пехоты и бронетранспортеры, у нас есть основные боевые танки, и теперь нам нужны самолеты».

При этом Резников уверен: пусть не сегодня, но озвученные им аргументы должны заставить страны Запада ускорить решение этого вопроса, так как получение Украиной боевых самолетов в конечном итоге в интересах государств, которые сегодня прикрыты от России украинской армией:

«Я уверен, это в интересах союзников по НАТО. У нас хороший уровень оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и союзниками по НАТО. Мы стали членом НАТО де-факто. После этой войны, после нашей победы мы станем членом НАТО де-юре... И я уверен, я уверен, потому что это в интересах союзников по НАТО».

Но далеко не все союзники разделяют оптимизм украинского министра. Точнее, никто не отказывает Украине в праве на получение истребителей. Вот только заниматься этим вопросом сейчас Запад явно не готов. Так, министр обороны Германии Борис Писториус дал понять, что Берлин готов всерьез рассматривать возможность передачи Украине боевых самолетов только после того, как будут закрыты вопросы с танками и системами ПВО.

«Итак, в первую очередь о боекомплекте для «Гепардов». По мнению экспертов, боеприпасов пока достаточно. Должно хватить на предстоящий период до лета. Что касается танков, я рад отметить, что мы собрали большое количество танков разных типов. Но не все танки, которые обещаны, могут быть переданы сразу. Впрочем, большая часть сможет быть в Украине уже к концу марта или концу апреля. По немецким «Леопардам» еще раз хочу сказать: наши будут доставлены в последнюю неделю марта. Это точно».

А вот с самолетами такой точности нет. Большинство союзников Киева дают понять: этот вопрос может занять многие месяцы. Даже польский министр обороны Мариуш Блащак, которого сложно заподозрить в нежелании помочь Киеву в этом вопросе, довольно расплывчато говорит о перспективах усиления украинских ВВС:

«Этот вопрос, который сегодня затрагивался, обсуждается уже много месяцев, на самом деле, с первых дней вторжения России в Украину. Я думаю, что, как и остальные вопросы, будь то вопрос танков «Леопард» или ракетных установок «Пэтриот», потребует давления на союзников. У нас, к примеру, всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше».

Нежелание США и основных партнеров по НАТО концентрировать внимание на самолетах отчасти обусловлено тем, что год войны с Россией показал: даже коллективных усилий Запада недостаточно для того, чтобы продолжать эффективно поддерживать боеспособность ВСУ в условиях нынешней интенсивности боевых действий. По данным влиятельной газеты The New York Times, именно нехватка боеприпасов становится главным вызовом для Запада. Военно-промышленный комплекс стран НАТО едва успевает пополнять быстро оскудевающие украинские арсеналы, Москва же вынуждена обращаться за помощью к своим немногочисленным оставшимся союзникам Ирану и Северной Корее. Учитывая, что Россия уже начала наступление, а командование ВСУ готовится к контратаке, исход этой фазы войны будет во многом зависеть от того, какая из сторон конфликта сможет быстрее и эффективнее обеспечить свою армию.

И генсек НАТО Йенс Столтенберг не устает повторять: Европа и США должны срочно запускать конвейеры по производству боеприпасов:

«Я приветствую новые обещания поддержки, сделанные союзниками по НАТО, включая более тяжелое вооружение и военную подготовку. Это очень важно. У Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, и время имеет решающее значение. Нам нужно активизироваться еще больше, потому что существует большая потребность в обеспечении Украины боеприпасами. Сейчас это превращается в войну на истощение, а война на истощение – это война логистики. И поэтому это так важно для нашей способности гарантировать, что Украина победит и сможет вернуть свои территории».

Сейчас война ведется преимущественно при помощи артиллерии. И пока ВСУ удается удерживать позиции, поливая наступающих россиян шквальным огнем. Но у этой тактики есть один существенный минус – боеприпасы расходуются быстрее, чем их успевают производить на Западе. Пентагон уже заявил, что в ближайшие годы производство артиллерийских снарядов планируется увеличить в шесть раз. Однако, учитывая тысячекилометровую линию фронта, даже этого может оказаться недостаточно.

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