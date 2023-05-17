Министерство экономики Республики Абхазия публикует данные, которые свидетельствуют о значительном экономическом росте. Экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр уверена: то, что выдается за рост, на самом деле является манипуляцией с цифрами.

Абхазские телеграм-каналы публикуют данные Министерства экономики, акцентируя внимание на трех показателях: росте заработной платы бюджетников, доходов бюджета и ВВП. Разобраться в цифрах «Эху Кавказа» помогла экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр.

Наибольшее внимание привлекли данные роста заработной платы бюджетников. Из них следует, что она в 2022 году выросла на 5600 рублей по сравнению с 2019 годом и составила 20100 рублей.

Натали Смыр пояснила, что увеличение заработной платы бюджетников происходит за счет финансирования из Российской Федерации и не является достижением правительства:

«Я хочу сказать, такие парадоксальные вещи вы сейчас озвучили… Если помните, когда мы обсуждали проект бюджета на будущий год, там есть такая статья «финансирование по заработным платам» – это финансирование, которое идет согласно ранее заключенному договору с Российской Федерацией. То есть ежегодно происходит увеличение и доводится до определенного уровня заработная плата наших бюджетников, и больших заслуг нашего правительства в этом, простите меня, нет, и не надо это приписывать на свой счет. Сам министр финансов говорил, что нас ждет большой сюрприз в 2025 году, когда прекратится данное финансирование и все ляжет бременем на бюджет республики. Осталось буквально немного, согласно ранее достигнутым договоренностям и подписанным договорам, сегодня идет увеличение, но к 2025 году все это будет прекращено. И я хочу посмотреть, где мы будем брать недостающую сумму на увеличение заработной платы? Вот и все».

Следующий показатель – увеличение госбюджета Абхазии за счет роста собственных доходов, который с 2020 по 2022 год составил 67% или 3,2 млрд рублей. В 2020 году в бюджет поступили собственные доходы в размере 4,8 млрд рублей, а в 2022 году – 8 млрд рублей.

Натали Смыр предположила, что сравниваются два разных показателя – республиканский бюджет и консолидированный государственный бюджет. По ее мнению, такое сравнение некорректно:

«По тому, что вы сейчас озвучили, я вижу, что речь шла о параметрах государственного бюджета. Никогда нельзя сравнивать эти цифры: есть параметры республиканского бюджета и есть параметры госбюджета. Государственный бюджет – это консолидированный бюджет с учетом бюджетов всех районов республики, и он, конечно, на порядок больше. В данном конкретном случае я считаю, что здесь идет неправильное сравнение показателей, оно не то чтобы некорректное, другими словами – это обман. Я вам сейчас поясню: собственных доходов, вы сказали, 4,8 млрд рублей, и это доходы республиканского бюджета. Насколько мне известно, на сегодняшний день доходы собственного республиканского бюджета составляют 4,9 млрд рублей, то есть они выросли на 100 млн рублей».

Натали Смыр задается вопросом, для чего правительство при таком росте бюджета поднимает тарифы на электроэнергию, и почему говорит, что нет средств на энергетику и необходимо взять в России кредит:

«Здесь еще может быть противоречие, которое я усматриваю: если у нас такой рост в 3 млрд рублей за четыре года, там указаны параметры 2019-2022 года, что же у нас так плохо с энергетикой, скажите мне, пожалуйста? Если у нас такие темпы роста, откуда возникает необходимость, и почему мы говорим, что не можем содержать нашу энергетику? Кристина Константиновна (Озган, министр экономики) говорит о следующем, что у нас рост бюджета порядка 3 млрд рублей, и почему тогда возникает необходимость повышения тарифов на электроэнергию до стоимости 2 руб 70 коп, зачем? У меня возникает вопрос, для чего нам нужен кредит в полтора миллиарда рублей, для чего?»

И, наконец, рост показателей ВВП, который с 2019 года составил 131%, к 2022 году совокупный объем производства товаров и услуг, по данным Минэка, составил 71,3 млрд рублей против 46,3 в 2019 году. При этом рост промышленного производства к 2022 году, по версии ведомства, достиг 7,1 млрд рублей против 6,3 млрд рублей в 2019 году.

По мнению эксперта, рост ВВП никаким образом на уровне жизни людей не отразился, эти деньги как пришли в Абхазию вместе с туристами, так и ушли из нее на оплату импорта, который ввозится в страну:

«Если вы мне позволите, я начну с конца. Здесь идет речь о росте промышленного производства с 6,3 млрд рублей до 7,2 млрд рублей за 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. За четыре года рост промышленного производства буквально на 1 млрд рублей! Что такое рост промышленного производства? Это тот продукт, который мы производим внутри страны, а речь идет о повышении ВВП на 131%, это в стоимостном выражении, вы понимаете? Увеличился туристический поток, увеличился турбизнес, число гостиничных хозяйств увеличилось в стоимостном выражении, и, конечно, ВВП вырос. Но здесь не учитывается инфляция, здесь нет учета роста цен. То есть цена поднялась, и ВВП вырос, естественно, поступили деньги, а куда мы их потратили? Есть у нас рост на душу населения? Что мы сделали с этими деньгами? Мы стали жить лучше? Нет, конечно! С учетом того, что импорт у нас растет, и мы все в страну завозим, а экспорт у нас не увеличивается, у нас эти деньги и уходят, понимаете? Мы же не производим здесь ничего. Эти деньги, которые говорят о росте ВВП, практически не остаются у нас в стране и приходятся, как говорится, на каждую душу населения, вот и все. Качество жизни от роста ВВП в стоимостном выражении не улучшилось».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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