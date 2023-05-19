Через полторы недели, 30 мая, в Абхазии намечен митинг оппозиции. Сегодня стало известно, что оппозиционер Кан Кварчия и его соратники не будут принимать в нем участия. Они говорят, что не поддерживают политику нынешней власти, но при этом отказываются от соблазна простых решений, чтобы не допустить случайных людей во власть.

Напомним, 11 мая лидеры оппозиционных политических партий «Форум народного единства Абхазии», «Апсны», общественных организаций «Абхазское народное движение» и «Аруаа» призвали всех недовольных политикой власти собраться на «народный митинг» в Сухуме 30 мая. О конкретном месте и времени сбора будет объявлено дополнительно, хотя мало кто сомневается, что местом, как обычно в последнее десятилетие в таких случаях, выберут площадку перед Абхаздрамтеатром… И, разумеется, тема предстоящего митинга находится все это время в центре внимания общества, и к ней регулярно обращаются в абхазском сегменте соцсетей.

Чаще всего на этот раз инициаторами обсуждения становились сторонники действующей власти. Вот начало поста блогера Марата Аршба:

«У нас все как обычно, вместо эволюции опять псевдореволюция... Нам достаточно уже было революций. Абхазия свой план по революциям перевыполнила на 300 лет вперед! У части нашего общества, политиков и так называемых элит за послевоенные годы появилась одна забава – тотальное большинство тем, событий, вопросов, проблем, задач методом популизма и введения дополнительных псевдопроблем, псевдоугроз уводить в политическую плоскость до крайней степени... Вторая проблема – вера в то, что за хроническими проблемами общества и государства стоят легко определяемые виновники – первое лицо страны и его окружение. И если вынудить этих людей уйти и передать власть кому-то другому, положение в стране улучшится. Хорошие, достойные люди, находящиеся на правильной стороне истории, борются за то, чтобы выгнать из президентского дворца нехорошего человека с его камарильей, после чего воссияют мир, свобода и достаток. Люди, вышедшие его выгонять – а это и есть народ, – всегда заслуживают горячего одобрения, а на всякие некрасивые эксцессы, которые при этом происходят, можно и закрыть глаза».

Комментариев к посту было мало. Запомнился такой, весьма категоричный: «В общем, верно, но только в том случае, если власть адекватна. В случае с Абхазией на сегодняшний день власть надо однозначно менять, ибо она антиабхазская». Блогер не стал вступать в полемику, очевидно посчитав, что обмен такими аргументами не имеет смысла.

Как следует из приведенных цитат, участники интернет-обсуждения, собственно, и не рассуждают про грядущий митинг как про политический, на котором поговорили, заклеймили в очередной раз власть, приняли резолюцию и разошлись. По умолчанию здесь присутствует отсыл к двум митингам, перешедшим к захватам комплекса правительственных зданий в Сухуме – 27 мая 2014 года и 9 января 2020 года. В первом случае после внеочередных президентских выборов к власти пришла команда Рауля Хаджимба, во втором – Аслана Бжания. Любопытно, кстати, наблюдать, как сторонники одного политического лагеря обвиняют в соцсетях другой лагерь в январских событиях, а про майские начисто забывают, и наоборот. Запомнился комментарий одного интернет-пользователя, понятно, из какого лагеря, который на днях восторженно написал в «Фейсбуке», что май для Абхазии – это «месяц надежды».

На днях почти полтораста комментариев вызвал пост учредителя Культурно-благотворительного фонда «Абхазия реноме» Мананы Квициния, которую в обществе помнят как активистку оппозиционного движения против предыдущей власти, ушедшей в 2020-м. Вот он в сокращении:

«В который раз перед открытием летнего сезона оппозиционные силы готовы пойти на все, лишь бы добраться к власти.

Народ! Если вы думаете, что митинг планируется провести в поддержку ваших интересов, смею уверенно заявить, что глубоко ошибаетесь!.. Этот проклятый митинг – чтобы разрушить надежды заработать на жизнь себе и детям в этом сезоне. Те, кто перед летним сезоном решил искать справедливости, думают не о вас, уважаемый народ! Они четко знают, чего хотят. Нашей стране в очередной раз дают очень серьезные инвестиции. И им необходимо ворваться и сесть в кресла для того, чтобы рассовать их себе по карманам и крохи поделить между теми, кто сегодня с ними стоит рядом. Не ошибитесь, подумайте... Мы больше не должны ошибиться! Тем, кто сегодня втягивает в очередной обман, не доверяйте!»

И вот несколько комментариев к этому посту людей с разными точками зрения:

«Какая связь между летним сезоном и митингом? У нас не раз проводили митинги, и никогда не было такого, чтобы жаловались отдыхающие. Они спокойно отдыхают, и им абсолютно все равно, кто у нас, допустим, министр или даже президент»;

«Они спокойно отдыхают, и им абсолютно все равно…», дальше даже дочитывать не стала. Вы знаете, какие могут быть последствия? Или надеетесь, что в очередной раз пронесет? Доиграемся… А отдыхающие, которым, как вам кажется, все равно, уже звонят и спрашивают, что там у вас намечается, может, отменить бронь? А вы, я вижу, очень ждете этого митинга. Это прочитывается в ваших комментариях. Видимо, одна из тех, кто наивно полагает, что смена власти кардинально и быстро принесет изменения в стране. Не обманывайтесь! Те, кто рвется сегодня, тем более не сумеют этого сделать!»;

«А если смена власти – это как в 2014-м, предвыборная канитель на все лето. Людям турбизнесом заниматься или агитацией за кандидатов? Вот почему я всегда был за то, чтобы выборы у нас проводить зимой или рано весной»;

«Судя по нашей жизни, тут без боя, видно, народ не услышат. Что-то надо делать. Если хотим будущее для наших деток. И ребята, которые жизни положили ради нас и нашего будущего, – мы им должны. А народ – это сила. Тихо сидеть уже нельзя. Терзают народное богатство в клочья»;

«Это же митинг, переворот вроде бы никто не готовит, что столько суеты?»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, чтобы он поделился мыслями о предстоящем митинге:

«Лет двадцать пять удивляюсь тому, что мы после войны друг к другу стали относиться очень плохо. И ветераны друг к другу плохо относятся, и властные команды. Одна команда сменяет другую, и вот это соревнование какой-то недружественный характер имеет и неконструктивный. И это меня очень тревожит. К сожалению, никто не смог положить этому конец. Ну никто не смог!»

В ходе беседы мы обратились к воспоминаниям о прошлых подобных митингах. В декабре 2017 года, когда президентом был Хаджимба, до штурма комплекса правительственных зданий дело не дошло, хотя были те, кто хотел «отомстить» за май 2014-го. Тогда после долгих переговоров было принято решение, что несколько важных должностей получат представители оппозиции во главе с Асланом Бжания. В декабре 2021 года уже нынешняя оппозиция, точнее ее часть, пыталась штурмовать комплекс, но круговая оборона, включающая поставленные впритык пустые автобусы, выдержала. Впрочем, были и митинги, когда оппозиционеры ограничивались речами. Как события будут развиваться на сей раз? Агрба говорит:

«Оппозиция очень серьезно готовится».

Но и власть серьезно готовится. Многое зависело от участия в митинге общественной организации «Аидгылара» во главе с Каном Кварчия и союзных с ней организаций. Агрба рассуждает:

«Кан играет в свою игру, конечно. Он сам хочет быть лидером. И он прекрасно понимает, что без него этот митинг, как бы тебе сказать… Ну, он нужен там митингующим, потому за ним есть какая-то сила, какие-то люди».

Если после вышедших за рамки правового поля событий мая 2014 года в Абхазии многие пережили шок, то после января 2020-го немало было тех, кто говорил: «Ну, ладно, теперь счет 1:1, и давайте на этом поставим точку». Но сейчас, похоже, наступил уже эффект привыкания, что очень и очень плохо, по мнению Нугзара Агрба:

«И это бесконечно будет. Победит эта оппозиция завтра, через два-три года новая оппозиция будет такие митинги собирать».

Сегодня ближе к вечеру РОО «Аидгылара» опубликовала заявление, в котором, подвергнув властную команду Аслана Бжания жесткой критике, назвав ее «группой временщиков», объявила, что не намерена участвовать в митинге 30 мая:

«Поэтому мы обращаемся к нашим единомышленникам, как состоящим в различных общественных организациях, так и не входящим в какие-либо политические структуры, приступить к предметному диалогу формирования единой политической платформы для укрепления нашего государства и сохранения суверенитета. Сейчас принципиально важно ясно осознать стратегические приоритеты в конструировании новой политической системы и четко им следовать. Отказавшись от соблазна простых решений и недопущения случайных людей во власть, в связи с вышеизложенным РОО «Аидгылара» сообщает, что не поддерживает нынешнюю политику власти, но и не планирует выходить на митинг 30 мая текущего года».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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