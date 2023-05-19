Президент Украины, вернувшись с Запада, отправился на Восток. Появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств – попытка Киева расширить географию коалиции стран, поддерживающих Украину. И недвусмысленный сигнал – Москва теряет влияние на Ближнем Востоке. Но главной целью поездки через полмира может быть другой саммит – в японской Хиросиме, где собрались лидеры Большой семерки. Украина ищет возможность получить долгожданные боевые самолеты.

Едва вернувшись из Европы, президент Украины вновь покинул страну. Владимир Зеленский, до последнего времени предпочитавший поездкам переговоры по видеосвязи из Киева, внезапно изменил тактику. Появившись на саммите Лиги арабских государств в саудовской Джидде, Зеленский призвал лидеров арабского мира поддержать Украину в борьбе с российским вторжением. В своем выступлении украинский лидер попросил присутствующих не игнорировать то, что происходит в его стране, и присоединиться к «формуле мира» – плану, предусматривающему полный вывод российских войск за границы 1991 года:

«Спасибо. И прежде всего я выражаю признательность за теплое гостеприимство Его Королевскому Высочеству наследному принцу Мухаммеду бен Салману, всему народу Саудовской Аравии и городу Джидда, принимающему эту встречу. К сожалению, в мире и здесь, среди вас, остаются те, кто закрывает глаза на клетки, где удерживают украинцев, и незаконные аннексии. Я здесь, чтобы каждый мог честно взглянуть на происходящее, – как бы россияне ни пытались повлиять на политиков других стран, принцип независимости должен сохраняться. И я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить большинство из вас за поддержку позиции международного сообщества и Устава ООН. Я надеюсь, что большинство из нас здесь ради мира и справедливости. Уважаемые участники саммита, сегодня четыреста пятидесятый день полномасштабной войны, которую ведут против нас российские оккупанты».

По мнению наблюдателей, появление Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств – интересный тактический ход, довольно неожиданный для Москвы. Пока в Кремле выстраивают антизападную повестку, Киев пытается расширить географию антироссийской коалиции на Восток. И хотя вряд ли стоит ожидать от выступления Зеленского каких-то серьезных подвижек в изменении позиций арабских государств, сам факт согласия Саудовской Аравии на такое выступление говорит о том, что Москва не обладает достаточным влиянием на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить подобные действия. Имиджевые потери для Кремля налицо.

Более того, высока вероятность того, что из Джидды Зеленский отправится в Хиросиму, куда прибыли лидеры Большой семерки. По данным западных СМИ, в Японию украинского лидера доставит американский военный самолет, во избежание каких-либо провокаций. В Киеве личное участие Зеленского во встрече G7 официально не подтверждают, есть вариант включения по видеосвязи, но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал понять, что слухи вполне могут быть правдивыми:

«Там будут решаться очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно необходимо для защиты наших интересов».

Появление Зеленского в Джидде и возможный визит в Хиросиму западные СМИ называют «дерзкой поездкой через полмира», цель которой – заручиться обязательствами о продолжении поставок вооружений и другой помощи со стороны самых богатых демократий планеты.

Мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, в течение следующих трех дней будут обсуждать все аспекты войны в Украине – от новых санкций в отношении России до вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 и возможности переговоров о перемирии или даже мирном договоре.

«Мы отстаиваем общие ценности, в том числе поддерживаем храбрый народ Украины, когда он защищает свою суверенную территорию, и призываем Россию к ответу за ее агрессию», – заявил президент США Джо Байден.

Пока вопрос личного участия Владимира Зеленского остается в подвешенном состоянии, представители G7 начали саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее агрессию. В частности, Великобритания и ЕС заявили, что хотят ограничить торговлю российскими алмазами. Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель этого шага – еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее военную машину:

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы не вечны, и мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы».

По имеющимся данным, в 2021 году объем экспорта российской алмазной отрасли составил 4 млрд долларов. По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, перекрытие этого канала сильно ударит по финансовым возможностям Кремля. При этом, наряду с запретом на импорт российских алмазов, под британские санкции подпадут медь, алюминий и никель российского происхождения. Кроме того, правительство Соединенного Королевства вводит новые индивидуальные санкции в отношении еще 86 лиц и компаний российского военно-промышленного комплекса, а также тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как финансы, энергетика, металлургия, транспорт и судоходство.

В Кремле активное начало саммита Большой семерки в Хиросиме не оценили. По словам Владимира Путина, Запад всеми силами пытается добиться развала России:

«Против нас направлен практически весь арсенал – экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Так же, как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Говорят, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. И понятно для чего. Чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах».

При этом одной из главных тем обсуждений лидеров G7, очевидно, будет возможность создания пресловутой «самолетной коалиции» для Украины, на которой так настаивает Владимир Зеленский. Если еще на днях те же Великобритания и Германия переадресовывали этот вопрос Соединенным Штатам, то сегодня уже есть некоторые подвижки. Лондон, Париж и Амстердам дали понять, что с лета этого года готовы начать летную подготовку украинских пилотов. Вот только пока неизвестно, на каких самолетах будут обучаться военные летчики.

Вопрос передачи Украине американских F-16 остается открытым. До сих пор Вашингтон скептически смотрел на такую возможность. В Пентагоне считали, что приоритетом должны быть наземные системы ПВО. Но в преддверии саммита в Хиросиме американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена сообщили, что Белый дом дает согласие на передачу F-16 Украине. Правда, с одной оговоркой – это будут делать не США, а их союзники, если они к этому готовы.

И это – очередная проблема. У нескольких европейских стран есть F-16, в том числе у Нидерландов, которые выразили готовность передать некоторые из этих самолетов Украине. Но, как заявляли в Киеве, ему потребуется не менее 40-50 подобных машин, чтобы установить господство в воздухе. А такое количество американских истребителей есть только у США. Возможно, именно этот вопрос и предстоит решить Владимиру Зеленскому, который вряд ли упустит возможность обсудить проблему с Джо Байденом лично.

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