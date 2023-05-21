Оппозиционное движение «Дроа!» опубликовало четыре послания лидера

Оппозиционное движение «Дроа!» на странице в Facebook публикует четыре послания своего лидера - Элене Хоштария - из изолятора.

Накануне, 20 мая, представитель оппозиции была задержана в Кахетии и до сих пор находится в полиции.

Лидер «Дроа!» передает, что:

«все полицейские, кто охранял комфорт танцев дочери Лаврова, - предатели»;

«все полицейские, кто проявлял насилие в отношении молодежи, борющейся против России, - насильник, который нарушает Конституцию страны;

«все сотрудники полиции, которые не допускают адвокатов к задержанным, нарушают Конституцию. Вот почему я выступал против них. Так будет всегда, когда в отношении активистов проявляют насилие»;

«Я очень хорошо себя чувствую: даже неловко было так долго не видеть изолятора».

В Грузии второй день продолжаются акции протеста. Представители гражданского сектора и оппозиционных политических партий протестуют против возобновления прямого авиасообщения с РФ, сообщает SOVA.

Поздно ночью 19 мая распространилась информация о том, что в Грузии находится дочь главы МИД РФ Екатерина Лаврова, которая приехала на свадьбу к одному из членов семьи. Протестующие собрались вблизи гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии, где в результате столкновений с полицией были задержаны 16 человек, в том числе лидер оппозиционного движения «Дроа!».

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что свадьба брата зятя главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кварели не состоится. Россияне уже покинули страну, сказала она, сославшись на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.