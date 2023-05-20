Участники акции против авиасообщения с Россией устроили шествие в Тбилиси

Участники акции протеста, выступающие против прямого авиасообщения с Россией, устроили шествие в Тбилиси. Изначально митингующие собрались на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии. Но затем направились в сторону Площади Героев, сообщает SOVA.

Главные требования протестующих: прекращение прямых авиарейсов с Россией, а также немедленное освобождение всех активистов, задержанных правоохранителями на акции у гостиницы Kvareli Lake Resort в Кахетии. Митинг был анонсирован именно после скандала вокруг отеля из-за приезда туда дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Акция завершится у Мемориала павшим за территориальную целостность Грузии, расположенном на Площади Героев. Однако организаторы обещают продолжить протесты.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ и об отмене визового режима для граждан Грузии, также введенного Россией в одностороннем порядке еще в 2000 году.

Днем 19 мая был совершен первый авиарейс Москва-Тбилиси, совершенный российской компанией «Азимут». В тот же день прошли акции протеста граждан, выступающих против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Утром 20 мая из Тбилиси в Москву вылетел первый борт Georgia Airlines.