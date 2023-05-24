По информации пресс-службы Министерства обороны, в ведомстве проведена внеплановая проверка финансово-экономической деятельности, в ходе которой выявлены серьезные нарушения в финансовой службе.

«По результатам проверки освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы заместитель министра обороны по финансово-экономической работе – начальник финансового отдела Вооруженных сил Гаглоев Алан Григорьевич», – говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом пресс-служба не сообщает, что конкретно инкриминируется чиновнику.

Сегодня три источника на условиях анонимности сообщили «Эху Кавказа», что формальная причина отставки – мертвые души в Министерстве обороны, будто бы их там обнаружили около сотни.

Проблема не нова, в министерствах и ведомствах республики их счет идет на тысячи. Это системная история, в которую вовлечены все без исключения чиновники старшего и среднего звена. Мертвые души – это без преувеличения национальное достояние. В этом смысле было бы странно привлекать лишь одного замминистра обороны. Тут, как говорится, или всех, или никого.

По утверждениям одного из источников, причиной возбуждения уголовного дела стал отдельный эпизод – откровенно мошеннический случай, когда уволившийся из Минобороны служащий не был оформлен внутренним приказом, то есть формально оставался на службе, и вместо него материально-ответственные товарищи получали заработную плату по подложным ведомостям.

По уверениям знающих людей, вероятность того, что Алан Гаглоев попадет на скамью подсудимых, стремится к нулю. Он в своем деле патриарх. С 1994 года по 2008-й возглавлял финчасть миротворческого батальона и одновременно с этим руководил финчастью Министерства обороны. На этом посту он сменил четных президентов.

Коллеги отзываются о нем как об очень аккуратном финансисте, говорят, бумаги ведет – комар носа не подточит. В этом смысле мертвые души – это ахиллесова пята всех, даже самых аккуратных и осторожных руководителей. Мертвые души при желании легко обнаружить, но и без них не обойтись – это местная особенность освоения российских траншей.

С момента признания независимости Южной Осетии не так уж много было коррупционных скандалов, в центре которых оказывалось Минобороны.

Был скандал с экспортом мотоциклов в январе 2016 года. Если кто не помнит, в 2014 году министр обороны Валерий Яхновец запустил «мотоциклетный проект» на территории военной части в поселке Джава. Схема производства была такая: из Китая в Южную Осетию поставлялись комплектующие мотоциклов и собирались в одном из складских помещений военной части. После сборки их экспортировали в Россию как произведенные в Южной Осетии, то есть без уплаты пошлин.

Была целая серия скандалов из-за торговли наградным оружием. Часть продавали президенты, но в основном – министры обороны. Самый громкий произошел в бытность Ибрагима Гассеева, нынешнего министра по чрезвычайным ситуациям. На его период вообще приходится большая часть коррупционных скандалов в ведомстве.

В августе 2022 года, то есть уже при Алане Гаглоеве, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны. В списке предъявленных обвинений значилось: использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, присвоение или растрата чужого имущества, мошенничество.

Больше Генпрокуратура эту тему не затрагивала, чем закончилось следствие, и закончилось ли оно вообще, – неизвестно.

В январе 2023 года случился скандал, что называется, задним числом. Всплыла информация о проведенной еще при президенте Бибилове закупке партии обмундирования для личного состава батальона спецназа. Поставщик договорных обязательств не выполнил, комплекты были недооснащены, причем в них не хватало самых дорогостоящих частей контракта – тепловизоров. Тем не менее Минобороны приняло на склады недокомплект и никаких требований поставщикам не выставило.

Примерно такая история скандалов с коррупционным флером за Министерством обороны. Можно предположить, что вписывать в нее новые главы никто не заинтересован.

Теперь представьте, сколько подобных историй знает уволенный замминистра, если учесть, что на протяжении без малого тридцати лет он был в гуще событий в ведомстве. Таких людей, как Алан Григорьевич, не то что сажать, их лишний раз допрашивать нежелательно – не дай бог начнет рассказывать.

Поэтому, как утверждают источники, это скорее такая форма увольнения: безапелляционная, не позволяющая увольняемому сопротивляться, задействовать какие-то связи. Когда сам факт увольнения является одолжением, признанием заслуг.

На мой вопрос, зачем увольнять такого опытного специалиста, источники отвечают: затем, что Алан Григорьевич не вписывается в новое перераспределение контроля над расходованием средств между основными игроками президентской команды.

Источники утверждают, будто финансовую сторону Минобороны берет под свой контроль сам Алан Эдуардович, но при этом оговариваются: окончательно эта версия будет подтверждена или опровергнута после назначения нового начальника финчасти. Чей протеже пройдет, за тем и контроль.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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