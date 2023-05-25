Правительство Абхазии настойчиво лоббирует передачу абхазской энергетики частным инвесторам, общественность выступает категорически против. Вчера министр экономики Кристина Озган выступила с неожиданным заявлением о том, что задача правительства – сохранить государственное влияние на энергетику и объекты этой отрасли. Политик Адгур Лагвилава называет это пиар-ходом власти перед митингом и уверен, что планы правительства не изменились.

Министр экономики Кристина Озган в интервью агентству «Sputnik Абхазии» рассказала о работе правительства в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Программа включает в себя 46 законопроектов, работа над ней началась в 2017 году и продолжается по настоящее время. Она еще далека от реализации, но министр Кристина Озган озвучила довольно длинный перечень законов, которые уже приняты, и не менее длинный перечень меморандумов о намерении принять ряд других нормативных актов.

Внимание абхазских телеграмм-каналов привлекли высказывания Кристины Озган, касающиеся энергетики. Она неожиданно заявила, что правительство готово сохранить государственную собственность на объекты этой сферы, но не уточнила, о чем идет речь:

«Что касается непосредственно законодательства в сфере энергетики, то речь здесь идет о том, что мы должны продумать возможность привлечения инвестиций в отрасль с сохранением государственной собственности на объекты действующей электросетевой инфраструктуры. Это – основные задачи, которые мы планируем реализовать в рамках этих вопросов.

– Как это будет выглядеть на практике? Просто более подробно расскажите, пожалуйста.

– Наша задача – обеспечить сохранение государственного влияния на эту сферу и сохранение государственной собственности, при этом продумать возможность привлечения инвестиций для того, чтобы энергетическая сфера республики имела возможность для развития».

Это высказывание кажется революционным на фоне острых дискуссий, разгоревшихся в обществе в последние месяцы из-за намерений власти внести изменения в законодательство, что позволит приватизировать энергетику. В правительстве настаивали, что своими силами этот сектор спасти не удастся. А общественность между тем сопротивлялась передаче в руки неизвестным иностранным инвесторам стратегической отрасли, от которой зависит настоящее и будущее Абхазии.

«Эхо Кавказа» обратилось в пресс-службу Министерства экономики с просьбой прояснить слова министра Озган. Ответа пока нет.

Не верит словам министра и называет произошедшее пиар-стратегией общественный деятель Адгур Лагвилава:

«Выступление министра экономики прямо противоречит всем тем планам и документам, которые находятся в кабинете министров. Это и дорожная карта, и их предложения по изменению закона об энергетике, и поэтому мы последнее выступление министра экономики рассматриваем исключительно в пропагандистском и политтехнологическом ключе в преддверии митинга. Вот недавняя ситуация для примера: правительство пыталось передать перепадные электростанции частному инвестору, что говорит о его реальных мотивах. И благодаря депутатскому корпусу, – хотелось бы отдельно выделить депутатов Маршания и Пилия, – они этот процесс заблокировали. Мы, со своей стороны, и общество против приватизации энергетической системы, и депутаты парламента стоят на этих позициях».

Об отсутствии государственного регулирования и контроля, по мнению Адгура Лагвилава, свидетельствует тот факт, что правительство вводит рыночные тарифы:

«Повышение тарифов на электроэнергию, исходя из показателей собираемости, можно охарактеризовать как подготовку условий для дальнейшей передачи энергосистемы в руки инвесторов. Уже, как они говорят, с рыночным тарифом!»

В социальных сетях публикуют проект изменений в закон об энергетике, подготовленный кабинетом министров. Там, в частности, предлагается исключить из действующего законодательства положение о запрете приватизации распределительных сетей; снять ограничения на приватизацию объектов электроэнергетики мощностью свыше 5 Мегаватт; исключить из действующего закона нормы, которые предписывают, что вновь создаваемые передающие сети являются исключительно государственной собственностью.

Как этот проект согласуется со словами министра о сохранении государственной собственности и государственного контроля на объекты энергетической отрасли, остается загадкой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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