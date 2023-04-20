Депутаты Народного Собрания Абхазии внесли изменения в закон об электроэнергетике. Экс-депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая рассказал в интервью «Эху Кавказа», что внесенные поправки создают еще один механизм защиты национальной энергетики от приватизации и передачи в руки иностранным инвесторам. К существующему запрету на приватизацию добавили требование согласовывать с парламентом и передачу объектов в аренду.

– Вчера в парламенте внесли изменения в закон об электроэнергетике. В чем суть этих изменений?

По этой поправке условия аренды теперь тоже будут обсуждать в парламенте, и без парламента такого рода объекты уже не смогут передавать даже в аренду

– Вчера в парламенте, я считаю, произошло очень хорошее событие. Эта поправка готовилась еще в парламенте шестого созыва. Но наш срок подходил к концу, и эта поправка лежала разработанная в парламенте. По какой причине ее решили выдвинуть внезапно на сессию, она в повестке не была, ее включили в «разное»? Я думаю, что причиной послужило событие, которое мы обсуждали на разных площадках и которое касалось перепадных ГЭС. Они являются стратегическими объектами, хотя не все так считают. И директор «Черноморэнерго» мог одной своей подписью передать перепадные в аренду на длительный срок, согласовав с кабинетом министров. По этой поправке условия аренды теперь тоже будут обсуждать в парламенте, и без парламента такого рода объекты уже не смогут передавать даже в аренду. Это еще один заградительный закон для защиты стратегических объектов. Важность объектов понятна, а вот распоряжаться ими могли одной подписью, это было неправильно. Я считаю, что коллегиальный орган – парламент – всегда примет правильное решение, а не один человек, как это было до этого.

– В связи с тем, что вы говорите о перепадных, недавно абхазские телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что бывший генеральный директор «Черноморэнерго», ныне депутат парламента и приватизировавший СухумГЭС Резо Зантария намерен взять в аренду перепадную ГЭС-2. Скажите, пожалуйста, как бы вы охарактеризовали эту инициативу, что она собой представляет и что в перспективе это принесет энергетике Абхазии?

Когда говорят, что этот объект ничего не стоит, это только для того, чтобы нивелировать его значимость и взять по выгодным для себя условиям

– Когда мы эти вопросы два года назад обсуждали, по этим перепадным было три претендента, три заявки. Компания «Битривер» (ООО BitRiver, майнинговая компания, связанная со структурами бизнесмена Олега Дерипаски) претендовала на аренду, потом СухумГЭС, и третья заявка была от Левана Мебония (ИнгурГЭС). Самые выгодные условия для Абхазии были в заявке Левана Мебония, но так получилось, что политические силы, которые у нас есть, решили передать эти перепадные не Левану Мебония на лучших условиях, а Резо Зантария с худшими условиями. Там говорилось, что на условиях СухумГЭС они готовы взять, отремонтировать, и примерно 30% генерации будут идти в нашу энергосистему, а 70% по окупаемости проекта – это 25 лет будут тратить на свои нужды те, кто берет в аренду. С такой позицией многие были не согласны, в парламенте и в обществе было возмущение таким подходом к стратегическим объектам. Чтобы вы понимали, для строительства такого объекта надо затратить десятки миллиардов рублей. Здесь 70% – железобетонные сооружения, какие-то узлы, это все на сегодняшний день сохранилось. Когда говорят, что этот объект ничего не стоит, это только для того, чтобы нивелировать его значимость и взять по выгодным для себя условиям. За то, что сделал парламент, только благодарность надо выразить тем ребятам, которые инициировали этот вопрос. Слава богу, в нашем парламенте есть депутаты, на которых можно рассчитывать, кто будет защищать наши национальные интересы. И они себя четко проявили в этом вопросе, их позиция была однозначная. 23 или 24 человека проголосовали, хотя на них было оказано очень большое давление со стороны правительства, со стороны человека, который хочет взять эти перепадные на таких условиях.

– А вам известно, как на эту ситуацию отреагировал Резо Зантария?

– Мы увидели короткое его выступление, было видно, что он отреагировал очень эмоционально. Потом я читал его интервью, там тоже много эмоций, он не согласен с решением парламента, считает, что оно некомпетентное, обвинял своих коллег. По информации, которой я обладаю, там был большой скандал, он очень жестко критиковал своих коллег.

– В последнее время было очень много полемики по вопросу приватизации объектов энергетической отрасли, как принятое решение повлияет на этот вопрос?

Наше государство должно все силы бросить на то, чтобы восстановить перепадные своими силами. Дополнительный объем генерации может поступать в нашу энергосистему, если все правильно выстроить

– По закону об электроэнергетике объекты энергетики нельзя приватизировать, есть запрет. А вопросы аренды было допустимо решать правительству. Теперь и аренда требует согласования с парламентом, это усилит национальные позиции, то есть в частные руки невозможно будет передавать объекты без изменения закона, еще и позиции по аренде усилились. Некоторые считают, что это неправильно, но я глубоко убежден, что это – единственный выход, чтобы защитить наш потенциал. Я имею в виду увеличение генерации электроэнергии, которое нам необходимо. У нас большой дефицит образуется ежегодно, а это потенциал, который может его хотя бы частично покрыть. В этом отношении наше государство должно все силы бросить на то, чтобы восстановить перепадные своими силами. А так как тарифы уже были подняты, в энергетической отрасли появляется экономика и такие перспективы есть. Дополнительный объем генерации может поступать в нашу энергосистему, если все правильно выстроить.

Этот вопрос остро стоял: так, предыдущий исполняющий обязанности директора «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили, молодой парень, патриот, не пошел на это действие, хотя ему уже спустили распоряжение, приказ о том, что он должен подписать аренду этих перепадных. Его прямо принуждали к этому, но он отказался, хотя подобные вещи со стороны правительства – это нарушение закона. Я хочу подчеркнуть, что такие ребята у нас есть, порядочные, которые любят свою родину и свою работу. Не пошел Рамин Зингишвили на эту сделку и решил уйти с этой должности, потому что был не согласен с решением правительства. Назначили Тимура Джинджолия, хорошего специалиста, на него тоже оказывали серьезное давление, чтобы он это подписал, но теперь это решение должно облегчить его работу.

– Принятые поправки защищают национальную энергетику от приватизации, от передачи в частные руки и оставляют в ведении государства, правильно я вас поняла?

Это антинародные решения, это имущество нашего народа, которое хотят передать в частные руки

– Да, в парламенте всегда найдутся люди, которые будут стоять на страже национальных интересов. Если даже в следующем созыве или следующее правительство будет принимать такие решения, это еще один заградительный инструмент, чтобы защитить нас всех от подобных решений. Это антинародные решения, это имущество нашего народа, которое хотят передать в частные руки. Поэтому я очень рад такому решению. Это была очередная попытка присвоить народное имущество и сделать его своей собственностью. И потом это был бы прецедент, там есть еще две перепадные, на которые бы тоже нашлись претенденты, и в итоге мы остались бы вообще без потенциала на увеличения генерации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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