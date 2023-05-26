Путин заявил, что его поразила реакция Тбилиси на возобновление авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз для граждан этой страны - это его решение для поддержки бизнеса и граждан, но реакция в Тбилиси на эти шаги его поразила.

«Вот представьте себе, что я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение даже», - сказал Путин в пятницу на встрече с членами общественной организации «Деловая Россия» после того, как один из участников поблагодарил президента за принятое решение, пишет «Интерфакс».

Путин объяснил, что это было связано с целым рядом обстоятельств, «в том числе и сезон отпусков, хотелось поддержать и людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну, и наш бизнес, да и наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с природой грузинской, культурой, с кухней и так далее».

«Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: «Спасибо, хорошо». Нет, там поднялась совершенно какая-то непонятная буча по этому вопросу. Очень странно, честно говоря, неожиданно. Я, когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», - сказал президент РФ.

Грузинское руководство, добавил Путин, неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок. «И мы сделали этот шаг навстречу. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело, пускай люди сами решают, по какому пути идти Грузии, как ей развиваться. Но мы готовы пройти свою часть пути, как я сказал, сделаем шаги навстречу, и будем делать дальше в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры», - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что никогда не сомневался в том, что это пойдет на пользу бизнесу.