Шота Утиашвили: Дочь Лаврова в Грузии получила гарантии на высшем уровне

Специальные службы Грузии не могли не знать о приезде в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В этом убежден бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии, эксперт Фонда стратегических и международных исследований Шота Утиашвили.

О том, что Екатерина Винокурова (Лаврова) находится в Грузии, СМИ стало известно 19 мая. Сообщалось, что дочь министра иностранных дел РФ приехала вместе с мужем – российским предпринимателем Александром Винокуровым для участия в грандиозной свадьбе в Кахетии. Женился брат бизнесмена. Но после начавшихся стихийных акций протеста, как утверждалось, мероприятие было сорвано, а гости покинули Грузию.

Власти, при этом, заявили, что не знали о приезде дочери Лаврова, поскольку она носит фамилию мужа. Но Шота Утиашвили в эфире [Ардашелия-LIVE] на YouTube-канале SOVA назвал этот аргумент несостоятельным.

«Это вряд ли правда, потому что вряд ли дочь члена российского правительства, члена Совбеза приехала в Грузию без ведома ФСО (Федеральная служба охраны РФ, - прим. ред.). И я уверен, что ФСО известила об этом грузинскую сторону».

По словам Утиашвили, между грузинской и российской сторонами поддерживается связь, несмотря на отсутствие дипотношений. Как контакты поддерживаются технически, он сказать не может: «Возможно, по телефону, есть разговоры о том, что в Тбилиси приезжают представители российских служб, чтобы согласовать какие-то дела».

«Но я уверен, что сотрудничество существует», - сказал эксперт, добавив, что оно началось практически сразу после разрыва дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой.

Утиашвили также отметил, что ему непонятно, почему дочь министра иностранных дел России из всех стран, которые она все еще может посетить, выбрала именно Грузию. На вопрос, означает ли это, что она получила гарантии безопасности на самом высоком уровне, бывший высокопоставленный представитель МВД заявил: «Конечно, безусловно. В этом не может быть никаких сомнений».

Прокомментировал Шота Утиашвили и участившиеся случаи отказов во въезде в Грузию, которые получают российские журналисты и политики, известные своей критикой путинского режим. По его словам, такой подход грузинской стороны можно объяснить только наличием присланных из Москвы списков. «Никакого другого объяснения этому просто не может быть», - заключил эксперт.