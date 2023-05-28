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Лидер правящей партии Грузии: Путин имел в виду не нас
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова президента РФ о реакции в Грузии на снятие ограничений относительно прямых перелетов и визового режима для граждан Грузии.
Кобахидзе ответил критикам, что Владимир Путин, говоря о том, что его не раз просили из Тбилиси снять ограничения, имел в виду не партию власти, а, скорее, правительство Михаила Саакашвили.
«На самом деле Путин сказал, что был удивлен протестом со стороны людей, которые просили его пойти на этот шаг. А с нашей стороны протест относительно этого выражен не был. Мы, напротив, отметили, что важно для наших граждан восстановление прямого авиасообщения - таковой была наша позиция. Когда Путин говорил , он, видимо, имел в виду «Единое национальное движение».
Мы помним, что «Единое национальное движение» активно требовало восстановления полетов, имею в виду 2009 год, а также требовало большего… Возможно, поскольку мы не протестовали против этого, как он мог подразумевать нас? Он заявил, что был удивлен протестом со стороны тех, кто этого требовал, Саакашвили активно работал над восстановлением прямых рейсов», - приводит слова Кобахидзе SOVA.
Напомним, президент России Владимир Путин удивился реакции Грузии на его решение об отмене визового режима.
«Для меня была полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что ли? Что там у них происходит, непонятно», - сказал глава Кремля.
Другие новости дня
Генсек «Грузинской мечты» обвиняет оппозицию в бездействии на пути в ЕС
Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе обвиняет оппозицию Грузии в бездействии на пути страны в ЕС. Один из лидеров партии власти заявил, что представители оппозиции и шагу не сделали, чтобы выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые представляют условие ЕС для получения Грузией статуса кандидата члена в Евросоюзе.
«Власти Грузии делают все, чтобы 12 рекомендаций были выполнены. К концу июня этот процесс будет завершен. Несмотря на то, что оппозиция не сделала и шага, чтобы эти рекомендации были выполнены. Эти люди делают все, чтобы как-нибудь помешать этому процессу. И не хочу, чтобы кто-то подумал, что это вредительство в отношении «Грузинской мечты», - это шаги, сделанные против этой страны. Сделаны шаги, которые направлены на то, чтобы стране помешать получить статус, и не только здесь, но и там, за рубежом, они бегают по кабинетам ради этой цели», - заявил генсек «Грузинской мечты» (он же - мэр Тбилиси).
SOVA отмечает, что первая оценка Брюсселя относительно выполнения Тбилиси рекомендаций будет оглашена в октябре. В конце года, в декабре, Европейский совет вновь обсудит предоставление Грузии статуса кандидата.
Напомним, Тбилиси подал заявку на членство в ЕС 3 марта 2022 года – одновременно с Кишиневом и сразу после Киева. Позже в июне Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии предложили выполнить 12 рекомендаций, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
На конференции в Украине потребовали признать геноцид черкесского народа в XIX веке
В Киеве 27 мая началась конференция, посвященная 105-летию провозглашения независимости Горской республики. Одним из основных вопросов мероприятия стало обсуждение геноцида черкесского народа и необходимость признания его Украиной.
Организатором конференции выступает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Украине. В обсуждениях участвуют представители черкесских общественных организации в США и Турции. Также присутствуют делегаты от чеченского и дагестанского народов, среди которых глава правительства Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев.
«Мы выступили с докладами о том, что хотим делать для будущего народа относительно свободы и права, политики, а также обсудили вопросы, связанные с геноцидом черкесов. Мы отметили, что хотим видеть Черкесию свободной. Мы также отметили, что Украина должна признать геноцид черкесов, чтобы мы свободно смогли вернуться на историческую родину, жить и развиваться там», – заявил сайту Кавказ.Реалии один из участников конференции.
- Из-за Кавказской войны и массовой депортации черкесов в Османскую империю, на исторической родине осталось всего около пяти процентов представителей черкесского народа. В настоящее время черкесы проживают в более чем 50 странах мира. Единственной страной, признавшей геноцид черкесов, на сегодня является только Грузия.
- Ранее группа народных депутатов Украины Верховной Рады предложила признать геноцид черкесского народа Российской империей. Инициатива была поддержана в общей сложности 50 украинскими парламентариями из различных депутатских групп, в том числе из правящей партии «Слуга народа».
- Также в 2022 году Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа» во время двух войн в республике.
В Армении отмечают годовщину создания Первой Республики
Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 105-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году. Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.
По случаю праздника премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и другими представителями высшего руководства страны посетил Мемориальный комплекс Сардарапата, сообщает Радио Азатутюн.
В своем поздравительном обращении, обнародованном пресс-службой премьер-министра, Никол Пашинян назвал создание первого в истории армянского народа государства с республиканской системой управления, где власть принадлежит народу, «эпохальным событием».
Он отметил, что это произошло «в условиях распада империй, формирования новой империи и нового миропорядка, когда в сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе наш народ смог доказать свое право на жизнь».
«Однако Первая Республика просуществовала всего два с половиной года в том числе и потому, что, одержав победу в битве за существование, провозгласив государство, мы не успели сформулировать свое видение жизни в независимом государстве, не сумели сделать жизнь в первой республике комфортной и выгодной для себя.
Первой Республике так и не удалось позиционировать себя как средство безопасности, благополучия и счастья собственных граждан, поскольку, по сути, за все время своего существования у нее не было ни одного мирного дня. Голод, спасшиеся от геноцида эмигранты, внутренние распри, многовековое отсутствие институтов экономики, государственных институтов, культуры государственности, иностранное влияние, война стали причиной падения Первой Республики.
Это, однако, ничуть не умаляет роли Первой Республики. После более чем 540-летнего перерыва армянский народ обрел государство и впервые обрел Республику, и уроки этой Республики сегодня на нашем столе.
Сегодня я хочу выделить только один из этих многочисленных уроков: жизнь в Республике Армения должна быть комфортной и полезной для гражданина, благополучие и счастье должны быть сегодня, а не в каком-то отдаленном будущем, и время распутывания исторических узлов – сейчас, а не потом.
У Первой Республики не хватило времени: у нас оно еще есть. Первая Республика не смогла выстоять после войны 20-го года, мы стоим после войны 20-го года и строим Родину-государство, которое есть здесь и сейчас, и мы больше не будем искать новую Родину, потому что наша Родина - наше государство.
Это состояние является и целью, и средством. Является целью, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа; и является средством, потому что только государство может лучше всего выражать интересы своего основателя, народа. А эти интересы диктуют нам, чтобы были обеспечены безопасность, благополучие и счастье для нашего многострадального народа, а это возможно при условиях урегулированных отношений с соседями, только и только при условиях мира, чего не было у Первой Республики, и чего, к сожалению, до сих пор нет у Третьей Республики.
Именно поэтому мы приняли и последовательно претворяем в жизнь повестку мира, потому что все наши мученики пали ради счастья, а не страданий своего народа, и именно процветающая, живущая, развитая и безопасная Армения, Республика Армения, государство Армения должно принести вечный покой душам всех наших мучеников», - сказал в своем обращении премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Украина хочет отказаться от использования слова «Грузия» – будет только «Сакартвело»
В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об использовании исторического названия страны Грузия – Сакартвело, сообщают украинские СМИ. Проект постановления под номером 9329 опубликована на сайте Верховной Рады, инициатива принадлежит ряду депутатов.
«С целью использования в Украине официального и исторического названия страны «Сакартвело», Верховная Рада Украины постановляет: ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия «Сакартвело» вместо «Грузия». Соответственно, грузинский народ (грузин) называть – картвелами», – говорится в документе.
Авторы проекта постановления обосновывают свою инициативу тем, что уже почти пятнадцать лет официальный Тбилиси убеждает своих международных партнеров отказаться от названия «Грузия», которое считается русифицированным.
«Стоит отметить, что название «Грузия» используют в мире около 20-ти стран, в том числе Украина. Большинство из этих стран, это – страны постсоветского пространства или те, которые подвергались значительному советскому влиянию. «Грузией» это государство именуют в России, «Грузия» – это имперское название, а тот же перевод «Georgia» – результат перевода с русского», – говорится в пояснительной записке к проекту, передает агентство «Новости-Грузия».
«Сакартвело – «страна картвелов», от Картли – одного из основных регионов этого государства. Соответственно, грузинский народ (грузин) следует называть картвелами. Поэтому, «Сакартвело» считается настоящим историческим названием Страны «Грузия», которое она не могла удержать и распространять в мире, в частности из-за сильного советского (российского влияния), где русифицировали даже названия стран», – информируют нардепы.
Обращается внимание то, что от названия «Грузия» в официальных документах уже отказались рад стран. Литовская Республика с января 2021 года использует название «Сакартвело».
Грузинский историк сыграл босса грузинской мафии в австрийском сериале
Историк Лаша Бакрадзе сыграл босса грузинской мафии в новом эпизоде криминального сериала Tatort («Место преступления»), идущем в Германии и Австрии уже 50 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
В паре с ним снималась австрийская актриса грузинского происхождения Мариам Авалиани – она играет дочь главы «клана Датвиани».
Бакрадзе пишет на своей странице в FB, что опыт был очень интересным, а премьера в понедельник в 20.15 на немецком канале 1 (ARD) и австрийском ТВ (ORF).
Найдены тела пропавших без вести при обстреле больницы в Днепре
Украинские спасательные службы завершили разбор завалов больничного комплекса в Днепре, который 26 мая подвергся ракетному обстрелу. Из-под обломков извлечены тела трёх человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Таким образом, число жертв достигло четырёх.
Как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, найдены тела 56-летнего врача больницы, 64-летней сотрудницы, и 57-летнего работника ветеринарной клиники, находящейся в том же комплексе зданий.
В ночь на 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Пострадали городская больница №14 и расположенная рядом ветеринарная клиника. 32 человека получили ранения, 13 из них были госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Из ветеринарной клиники жители спасали лечившихся там собак и кошек, многие из них получили ожоги и травмы.
Кроме того, в результате атаки в Днепре и области были повреждены более 30 многоэтажных домов и более 20 частных. В области объявлен траур по погибшим.
Сотни сотрудников германских учреждений вынуждены покинуть РФ
Несколько сотен граждан Германии, в том числе дипломаты, преподаватели и сотрудники культурных организаций, в ближайшие дни должны будут покинуть Россию. Сообщения об этом подтвердило в субботу Министерство иностранных дел Германии.
Российский МИД в апреле объявил о планах сократить численность персонала немецкой дипмиссии и германских культурных институций в России. В ведомстве заявили, что решение российских властей является "зеркальной" реакцией на действия Германии.
Газета Sueddeutsche Zeitung в субботу сообщила, что сотни германских граждан, в том числе сотрудники Гёте-института, занимающегося популяризацией немецкой культуры и немецкого языка за рубежом, должны будут покинуть Россию в начале июня. "Фонтанка" сообщила, что Гёте-институт 27 мая досрочно ушел на летний перерыв.
МИД Германии подтвердил сообщения, назвав решение российских властей односторонним и неоправданным. Сколько именно дипломатов и сотрудников культурных учреждений покинет Москву, германский МИД не сообщил.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление германского внешнеполитического ведомства "очередной ложью", сказав агентству DPA, что Россия реагирует на шаги германской стороны, в частности на высылку нескольких десятков российских дипломатов в апреле. Ранее, впрочем, Россия уже отвечала на это решение, выслав более 20 германских дипломатов.
В заявлении МИД Германии подчёркивается, что власти страны оценят ситуацию и предпримут необходимые шаги, чтобы "сбалансировать" российское дипломатическое присутствие в стране. Пойдёт ли речь о введении "потолка" на число сотрудников дипмиссий, в сообщении не говорится.
Золотую пальмовую ветвь в Каннах получила Жюстин Трие
Главный приз - Золотую пальмовую ветвь - 76-го Каннского кинофестиваля получила Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Режиссёр из Франции получила награду из рук актрисы Джейн Фонды на церемонии закрытия фестиваля в субботу. В своей речи Трие, помимо прочего, раскритиковала президента Франции Эмануэля Макрона за пенсионную реформу.
Обладателем премии за лучшую мужскую роль стал японский актер Кодзи Якусё за работу в фильме "Идеальные дни" Вима Вендерса. Приз за женскую роль получила турецкая актриса Мерве Диздар. Гран-при удостоен британский режиссёр Джонатан Глейзер, награду ему вручил Квентин Тарантино.
Жюри возглавлял шведский режиссёр Рубен Эстлунд. Российские фильмы на фестивале представлены не были. Войне в Украине был посвящён один из фильмов, показанных на фестивале - документальная лента "Туда и обратно" польского режиссёра Мачека Хамелы об украинских беженцах.
В Турции проходит второй тур президентских выборов
В Турции в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени. Реджепу Эрдогану, который занимает пост главы государства уже 20 лет, противостоит оппозиционер Кемаль Кылычдароглу.
Первый тур выборов прошёл 14 мая. Требуемых для победы 50% голосов не набрал ни один кандидат. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей, за Кылычдароглу - почти 45%. Третий претендент, Синан Оган от крайне правого "Альянса предков", набрал около 5% голосов и, выйдя из гонки, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана.
Сегодняшние выборы - одни из самых напряжённых за всю историю Турции как республики. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад, жертвами которого стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления, в то время как турецкая экономика сползает во все более тяжелый экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%.
Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания страна окончательно превратится в автократию.
Кемаль Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти он повернёт страну на новый курс, "возрождая демократию после нескольких лет государственных репрессий" и восстанавливая связи с Западом. Он также обещал, что сохранит дружественные отношения и с Россией, однако за несколько дней до выборов Кылычдароглу обвинил Кремль во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нём Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники "Байрактар".
При посредничестве Турции была заключена "зерновая сделка", касающаяся условий вывоза зерна из украинских портов, заблокированных Россией в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Киев в День города подвергся массированной атаке дронов
В ночь на воскресенье Киев, который 28 мая отмечает День города, подвергся массированной атаке российских беспилотников. По сообщению городской военной администрации, силам противовоздушной обороны удалось сбить не менее 40 дронов. Погиб один человек.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Использовались барражирующие беспилотники "Шахед" иранского производства. Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более пяти часов.
Разрушения и пожары были отмечены в нескольких районах столицы Украины. В ряде случаев, по данным властей, речь шла о последствиях падения обломков сбитых беспилотников.
По данным командования Воздушных сил Украины, всего Россия в ночь на воскресенье выпустила по территории страны 54 дрона "Шахед". Утверждается, что 52 из них были сбиты.
В ночь на воскресенье воздушные тревоги были объявлены в 12 регионах Украины, от Волыни до Днепра. Поступали сообщения о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Данные о пострадавших уточняются.
Два человека погибли в Харьковской области, по сообщению властей, в результате авиаударов и артобстрелов.
Минобороны России сообщения об атаке дронов не комментировало.
На российской территории украинские беспилотники, по сообщению ТАСС, пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они, по данным властей, были сбиты, пострадавших нет. Украинские военные сообщения не комментировали.
Байден и республиканцы достигли соглашения, чтобы избежать дефолта
Белый дом и представители республиканцев в Конгрессе достигли принципиального соглашения о повышении потолка государственного долга и бюджетных вопросах. Об этом сообщили вечером в субботу как спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, так и президент Джо Байден.
Конгресс должен успеть законодательно оформить достигнутые соглашения на следующей неделе. Если бы договорённости не были достигнуты, США грозил бы дефолт, что, по оценкам специалистов, могло бы сказаться на всей мировой экономике. Глава Федеральной резервной системы ранее предупреждала, что деньги в федеральном казначействе могут закончиться к 5 июня.
По словам Байдена, речь идёт о компромиссе, при котором "не все получают то, что хотят". При этом президент признал, что договорённости "предотвратят катастрофический дефолт". Маккарти назвал достигнутое соглашение "большой победой".
Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, в обмен на одобрение повышения потолка госдолга настаивали на резком сокращении бюджетных расходов. Как утверждают СМИ со ссылкой на источники, участники переговоров договорились заморозить бюджетные расходы, не связанные с обороной, в будущем году на уровне нынешнего, а в 2025 увеличить их только на 1%. Республиканцы ранее требовали сокращения бюджетных расходов, а также пересмотра ряда социальных программ. По сообщению Politico, этого не произойдёт.
Предполагается, что часть правых республиканцев проголосует против законопроекта, однако его, в свою очередь, поддержат умеренные демократы. Таким образом будет обеспечено двухпартийное большинство для его принятия в Палате представителей. Ожидается, что голосование может пройти в среду 31 мая.
«Время возвращать свое». Залужный опубликовал видео о наступлении
Многие СМИ и пользователи соцсетей в субботу обратили внимание на видео, опубликованное на официальных каналах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ролик опубликовали также официальные каналы ВСУ.
На видео, опубликованном с комментарием «Пришло время возвращать свое», украинские военные читают молитву, в которой, в частности, есть слова «Благослови наше решительное наступление». Видеоряд состоит, в том числе, из кадров западной техники, недавно поставленной Украине, включая танки «Леопард» и РСЗО HIMARS.
Видео многие комментаторы рассматривают как признак скорого начала украинского наступления - разговоры о подготовке которого идут уже несколько месяцев. При этом в ролике не говорится о том, что оно уже началось или начнется в какое-то конкретное время. Генеральный штаб ВСУ называет его «частью кампании информационной поддержки Вооруженных сил», а само видео содержит призыв вступать в ряды ВСУ, чтобы «поднять знамя победы».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си сказал, что наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю», и отметил, что в Киеве подходят к нему крайне серьезно, как к «исторической возможности», которую «нельзя упустить».
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью другому британскому изданию The Guardian, в свою очередь, сказал, что украинские войска уже начали «подготовительные операции», а само наступление - это процесс, растянутый во времени, начало которого не приурочено к конкретной дате или времени. «Интенсивность возрастает, но сам процесс займет достаточно длительное время» - цитирует издание слова Подоляка. Он также прокомментировал недавний рейд в Белгородскую область, ответственность за который взяли на себя добровольческие формирования, составленные из российских граждан. По словам Подоляка, таких событий с началом украинского наступления будет больше. При этом он заявил, что так называемый Русский добровольческий корпус не имеет отношения к Вооруженным силам Украины и состоит, по сути, из частных лиц.
- Руководители Украины неоднократно говорили о намерении начать наступление весной-летом нынешнего года. Его целью называется полное освобождение территории страны. В преддверии наступления Украина получила от стран Запада современную бронетехнику и артиллерию.
- Валерий Залужный с начала мая не появлялся на публике, что повлекло за собой слухи о его ранении или даже гибели. Со ссылкой на источники о том, что Залужный был тяжело ранен, сообщило российское агентство РИА Новости. На следующий день после этого сообщения, 25 мая, был опубликован короткий видеоролик с Залужным, а спустя день еще один. На видео украинский главнокомандующий выглядит здоровым.
- Россия в 2014 году аннексировала Крым, а в 2022 году заявила об аннексии еще четырех областей. Она контролирует части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и небольшую территорию в Харьковской области. Украина утверждает, что ее цель - вернуть все эти земли.
ТАСС: семеро бывших заключенных сбежали с оружием из части в «ДНР»
Семь российских военнослужащих из числа бывших заключенных с оружием бежали из воинской части на подконтрольной России территории Донецкой области Украины (российские власти называют ее «ДНР»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Как утверждает агентство, пятерых бежавших уже поймали. Трое из них, в частности, были задержаны в состоянии опьянения в кафе в Брянке (Луганская область). Еще одного, как утверждается, застрелили сами дезертиры. Таким образом, продолжаются поиски еще одного сбежавшего военного.
Утверждается, что они покинули часть в районе Соледара Донецкой области. Ранее эта территория была под контролем ЧВК «Вагнер». ТАСС о ЧВК не упоминает.
Накануне ряд СМИ сообщил о том, что из военного лагеря в Лисичанске на подконтрольной России территории Луганской области сбежали 39 вооруженных военнослужащих. По данным издания 161.ru, речь также идет о бывших заключенных, завербованных на войну в Украине. Издание уточняет, что сбежавшие принадлежали к штурмовому отряду «Шторм Z». По информации источника издания, в Ростовской области России, которая граничит с Луганской областью Украины, были усилены патрули на пограничных пунктах, главам местных администраций разосланы сводки. Официального подтверждения этих сообщений за сутки не последовало. Неясно, имеет ли сообщение ТАСС отношение к этому побегу, или же описывает другой эпизод.
Вербовку заключенных на войну в Украине начал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин летом прошлого года. В начале нынешнего года, по словам Пригожина, ЧВК перестала вербовать заключенных, этим занялось Минобороны России. Это подтвердило, в частности, расследование Би-би-си.
В России вышел школьный учебник истории с главой о войне в Украине
Издание «Сота» опубликовало фотографии главы нового учебника по истории России для 10-11 классов, посвященной российскому вторжению в Украину и предшествовавшим событиям. Как пишет «Сота», фото прислал учитель из Архангельска Михаил Копица.
Учебник повторяет многие утверждения российской официальной пропаганды, связанные с войной в Украине. Резкой критике подвергаются, в частности, США и другие страны НАТО, которые якобы использовали Украину в качестве «ударного кулака», «нацеленного против России».
В январе 2022 года, как утверждается в учебнике, в Москве якобы стало известно о подготовке Украиной при поддержке Запада к «полномасштабной военной операции по захвату Донбасса и Крыма» в марте. Каких-либо доказательств этих утверждений не приводится (их не приводили и российские власти). Так называемая специальная военная операция, то есть начавшееся 24 февраля российское вторжение, названо «превентивной мерой». В начале операции, как сказано, «стало сказываться подавляющее превосходство наших вооруженных сил в воздухе и на море», а соотношение сил на поле боя «неумолимо смещалось в пользу наших Вооруженных сил». При этом о конкретных операциях, в том числе об оставлении российскими войсками Изюма и Херсона, учебник умалчивает. Зато более страницы посвящено западным санкциям, которые, однако, как утверждается, только укрепили Россию, народ которой «сплотился в поддержку своих вооруженных сил» и Владимира Путина.
Завершается глава лозунгами из выступления Вячеслава Молотова в день нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Авторы учебника - депутат Госдумы Вячеслав Никонов (внук вышеупомянутого Молотова) и советник директора ФСО Сергей Девятов.
Ранее был представлен еще один учебник с главой о «специальной военной операции», выдержанной примерно в том же духе. Его авторами стали бывший министр культуры (и глава российской делегации на завершившихся неудачей переговорах с Украиной) Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Еще в апреле 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что учебники истории дополнят «в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией». В августе секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в России выпустят «правильный учебник истории», в котором будут главы о войне в Украине.
В Тбилиси проходит акция с требованием помиловать Нику Гварамия
Члены «Движения за свободу Ники Гварамия», журналисты и активисты проводят в Тбилиси акцию с требованием освободить основателя оппозиционного телеканала «Мтавари архи». Шествие началось у офиса «Мтавари архи», после чего активисты направились к Дворцу Орбелиани – резиденции президента Грузии, сообщает SOVA.
Манифестанты призывают главу государства воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Гварамия. Участники митинга напоминают Саломе Зурабишвили перед ее визитом в Брюссель, что политическое заключение медиа-менеджера является одним из главных препятствий на пути евроинтеграции Грузии.
«Эта акция проводится за несколько дней до отъезда Саломе Зурабишвили в Европу, в Брюссель. Именно поэтому мы идем к ней сегодня, чтобы попросить сделать шаг, который даст ей возможность с гордостью предстать перед нашими европейскими друзьями. Показать и сказать им еще раз, что эта страна выбирает европейское развитие, что она достойна быть членом Евросоюза, и политики в этой стране, и в первую очередь президент, действуют как политики в цивилизованных европейских странах», - сказал ведущий «Мтавари архи» Паата Якобашвили.
- Генеральный директор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия был признан Тбилисским городским судом виновным по статье 220 УК Грузии (Злоупотребление полномочиями). Обвинение включало в себя два эпизода: Гварамия вменялось в вину то, что он, получив в фактическое пользование дорогостоящий служебный автомобиль, нанес материальный ущерб частной телекомпании «Рустави-2», которую в прошлом возглавлял. Кроме того, медиа-менеджера признали виновным в том, что из-за него телеканал не получил более 6,7 млн лари от Inter Media Plus, которой было передано право на размещение коммерческой рекламы. В результате Гварамия был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 50 тысяч лари. Апелляционный суд оставил этот приговор в силе.
Власти приграничных областей России сообщают об обстрелах
Российские телеграм-каналы, в частности «База», Mash и «МИГ», в субботу сообщили о гибели двух российских военных в результате удара беспилотника в Брянской области. Утверждается, что удар был нанесен по автомобилю «Нива», в котором ехали военные, неподалеку от села Сушаны. Минобороны России сообщения не комментировало.
Одновременно появились сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в село, расположенное неподалеку от границы. Впоследствии эти сообщения официально опроверг губернатор области Александр Богомаз, отметив, что ряд населенных пунктов был обстрелян, как утверждается, с территории Украины.
Сушаны - одно из двух сел, в которые в начале марта на короткое время во время рейда зашли бойцы так называемого Русского добровольческого корпуса.
Об обстрелах с территории Украины сообщают власти еще двух граничащих с Украиной российских регионов - Курской и Белгородской областей. В Курской области в районе села Плехово, как утверждается, при обстреле погиб рабочий, участвовавший в строительстве пограничных укреплений. В Белгородской области, по сообщениям телеграм-каналов, нескольким обстрелам подвергся город Шебекино. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного человека и ранении двух подростков.
Предполагаемые обстрелы российских территорий украинские военные, как обычно, не комментировали.
Обстрелу, как утверждается, подвергся также Бердянск - город-порт в оккупированной Россией части Запорожской области. Российские и украинские телеграм-каналы публикуют видео столба черного дыма над городом.
Украинская городская администрация (работающая за пределами города) утверждает, что были поражены позиции российских военных, многие из которых были убиты. Украинский портал «Суспiльне» утверждает, что в городе было пять взрывов, а удары были нанесены по территории завода «Азовкабель», где располагались российские военные. Независимого подтверждения этой информации нет.
Бердянск расположен далеко от линии фронта. В последние дни в нем, как и в расположенном неподалеку Мариуполе, несколько раз происходили взрывы. Предположительно, по объектам в них выпускались ракеты Storm Shadow, переданные Украине Великобританией.
Утром в субботу власти российских Псковской и Тверской областей (расположены в сотнях километров от границы с Украиной) заявили об атаках беспилотников на объекты нефтяной отрасли. В Тверской области, как говорится в заявлении областной администрации, дрон упал близ деревни Ерохино Андреапольского округа. Там находится нефтеперерабатывающая станция. По данным «База», в результате удара станции был причинен ущерб. В Псковской области беспилотники атаковали также административное здание нефтепровода в Невельском районе.
Участившиеся обстрелы оккупированных и российских территорий могут быть признаком подготовки Украины к наступлению. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си заявил, что наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».
Кулеба: Китай не предлагал оставить украинские территории за Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты ряда европейских стран не подтверждают сообщения, появившиеся ранее в СМИ, о том что китайский спецпосланник Ли Хуэй во время своего турне по Европе предлагал странам ЕС призвать к немедленному прекращению огня в Украине и оставить России занятые ею украинские территории.
Об этом Кулеба сказал в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.
Издание Wall Street Journal сообщило о якобы имевших место предложениях Ли Хуэя в пятницу со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров. По словам Кулебы, сразу же после появления этой информации он связался с министрами иностранных дел стран, куда приезжал китайский посланник - Польши, Германии, Франции и Бельгии. Ни один из них, по словам главы МИД Украины, не подтвердил информацию газеты.
«Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине Россия находится. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет», – сказал Кулеба. Он также добавил, что Киев продолжит диалог с Китаем на основе своих подходов к урегулированию конфликта - то есть отвергая любые компромиссы по вопросу территориальной целостности Украины.
Ли Хуэй отправился в турне по европейским столицам после того, как на прошлой неделе посетил Киев. Ожидается, что он приедет и в Москву. Китай в феврале выдвинул так называемый мирный план, он, однако, сформулирован весьма расплывчато. Наряду с требованием уважения территориальной целостности стран в нем говорится и о необходимости прекращения огня без предварительных условий. Ряд представителей стран Запада называли этот план фактически выгодным России. Российский президент Владимир Путин говорил, что в Москве согласны со многими его пунктами. Прямо в плане, однако, не говорится о предложении оставить оккупированные украинские территории за Россией.
Шота Утиашвили: Дочь Лаврова в Грузии получила гарантии на высшем уровне
Специальные службы Грузии не могли не знать о приезде в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова. В этом убежден бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии, эксперт Фонда стратегических и международных исследований Шота Утиашвили.
О том, что Екатерина Винокурова (Лаврова) находится в Грузии, СМИ стало известно 19 мая. Сообщалось, что дочь министра иностранных дел РФ приехала вместе с мужем – российским предпринимателем Александром Винокуровым для участия в грандиозной свадьбе в Кахетии. Женился брат бизнесмена. Но после начавшихся стихийных акций протеста, как утверждалось, мероприятие было сорвано, а гости покинули Грузию.
Власти, при этом, заявили, что не знали о приезде дочери Лаврова, поскольку она носит фамилию мужа. Но Шота Утиашвили в эфире [Ардашелия-LIVE] на YouTube-канале SOVA назвал этот аргумент несостоятельным.
«Это вряд ли правда, потому что вряд ли дочь члена российского правительства, члена Совбеза приехала в Грузию без ведома ФСО (Федеральная служба охраны РФ, - прим. ред.). И я уверен, что ФСО известила об этом грузинскую сторону».
По словам Утиашвили, между грузинской и российской сторонами поддерживается связь, несмотря на отсутствие дипотношений. Как контакты поддерживаются технически, он сказать не может: «Возможно, по телефону, есть разговоры о том, что в Тбилиси приезжают представители российских служб, чтобы согласовать какие-то дела».
«Но я уверен, что сотрудничество существует», - сказал эксперт, добавив, что оно началось практически сразу после разрыва дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой.
Утиашвили также отметил, что ему непонятно, почему дочь министра иностранных дел России из всех стран, которые она все еще может посетить, выбрала именно Грузию. На вопрос, означает ли это, что она получила гарантии безопасности на самом высоком уровне, бывший высокопоставленный представитель МВД заявил: «Конечно, безусловно. В этом не может быть никаких сомнений».
Прокомментировал Шота Утиашвили и участившиеся случаи отказов во въезде в Грузию, которые получают российские журналисты и политики, известные своей критикой путинского режим. По его словам, такой подход грузинской стороны можно объяснить только наличием присланных из Москвы списков. «Никакого другого объяснения этому просто не может быть», - заключил эксперт.
Гарибашвили отрицает, что власти вели переговоры с РФ о восстановлении авиасообщения
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отрицает, что власти вели переговоры с Москвой о восстановлении прямого авиасообщения.
«У нас не было никаких переговоров, официальное правительство и наше правительство не вели никаких переговоров. Об этом просили представители нашей очень большой диаспоры, об этом просил грузинский бизнес, я знаю, что об этом просили и другие группы», - сказал Гарибашвили журналистам.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок, и в итоге российская сторона сделала этот шаг навстречу, пишет агентство «Новости-Грузия».
«У меня такое ощущение, что он (Путин), вероятно, имел в виду правительство президента Саакашвили», - заявил на это Ираклий Гарибашвили. По его словам, «если кто и просил о восстановлении авиасообщения, о восстановлении торговли, так это Саакашвили и его правительство».
- Смена власти в Грузии произошла 11 лет назад, в 2012 году. Авиасообщение России с Грузией последний раз было прервано в 2019 году. Визовый режим Россия ввела в отношении Грузии во времена Шеварднадзе, в 2000 году.
- В октябре 2010 году, по предложению Михаила Саакашвили, Грузия ввела 90-дневный безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа, а остальные граждане России могли получать грузинскую визу при въезде в страну. Затем, с 29 февраля 2012 года также по инициативе Саакашвили визовый режим вообще был отменен в одностороннем порядке и все граждане России получили возможность безвизового въезда в Грузию на 90 дней. C лета 2015 года, при правительстве «Грузинской мечты», граждане России могут находиться на территории Грузии без виз в течение года.
- 10 мая этого года президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией, прерванное в 2019 году по инициативе Москвы, а также издал указ об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года.
- Правительство Грузии и правящая партия приветствовали эти решения и дали разрешение на полеты, отметив, что их могут осуществлять только неподсанкционные компании. Оппозиция и гражданские активисты обвинили власти в пророссийской позиции и провели серию акций протеста.
- На данном этапе полеты Грузию выполняет российская авиакомпания «Азимут». Еще одна компания Red Wings со 2 июня начинает выполнять рейсы Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва.
- С 20 мая к прямым авиарейсам приступили и грузинские авиалинии Georgian Airways с частотой полетов 7 раз в неделю. О бойкоте грузинской компании 20 мая заявила президент Грузии. В ответ директор компании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что пока президент Грузии не извинится, авиакомпания объявляет ее персоной нон грата и не позволит взойти на авиаборт.
На юге Грузии сошел с рельсов технический состав – есть пострадавшие
В районе города Цалка на юге Грузии сошел с рельсов технический поезд – один человек погиб, трое пострадали, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
В «Грузинских железных дорогах» уточнили, что ремонтные работы проводились азербайджанской компанией. Погибший и пострадавший – граждане Азербайджана.
Инцидент произошел накануне вечером, 26 мая. МВД Грузии начало расследование по статье «нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте». Данная статья предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.
Председателя совета РПЦ по искусству сняли с должности из-за «Троицы»
Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в священнослужении протоиерея Леонида Калинина за «воспрепятствование» передаче иконы «Троица» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Калинин занимал должность председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.
Калинин сказал ТАСС, что он, «видимо, совершил какую-то ошибку».
«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято – значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», – сказал Калинин.
В середине мая предстоятель РПЦ патриарх Кирилл обратился к администрации президента России с просьбой согласовать вывоз иконы в храм на празднование Троицы 4 июня. Кремль в ответ разрешил церкви забрать работу и после этой даты, переместив ее в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
23 мая в Третьяковской галерее прошло заседание, на котором обсуждалась возможность передачи иконы РПЦ. Эксперты пришли к выводу, что икона не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы из-за сложного и нестабильного состояния.
Как пишет РБК, Калинин присутствовал на этом заседании. В разговоре с изданием он пояснил, что у него возник ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Например, для нее не был подготовлен специальный киот, в храме были поставлены кондиционеры. При этом Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества.
26 мая Кремль сообщил о согласовании схемы вывоза «Троицы» из Третьяковской галереи. Министерство культуры заявило, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня и пробудет там две недели, после чего отправится на реставрацию и консервацию.
- В июле 2022 года Третьяковская галерея передавала икону РПЦ на несколько дней, на празднование 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. Тогда музейное сообщество резко возражало против этого. Утверждалось, что по возвращении работы на ней было обнаружено больше 60 повреждений.
- Андрей Рублев создал «Троицу» в XV веке. Икона считается самым знаменитым его произведением. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Третьяковской галереи.
Зурабишвили выступила за предоставление всем грузинам права на гражданство
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за предоставление всем этническим грузинам права на получение грузинского гражданства. Об этом она заявила на форуме «Сильная диаспора за единство, мир и европейское будущее Грузии», пишет SOVA. Мероприятие прошло в Министерстве иностранных дел, и было посвящено Дню диаспоры.
По словам главы государства, чтобы представители грузинской диаспоры почувствовали сопричастность к процессам в стране, необходимо выделить им представителя в парламенте и допустить их к участию в выборах.
«Я считаю, и мои представители в комиссии (на получение гражданства Грузии) следуют этому до конца, что все грузины по происхождению имеют право на восстановление грузинского гражданства. К сожалению, есть тесты. Три года мы ведем бесконечные переговоры с Минюстом, чтобы упростить процедуру. Не надо спрашивать у человека, родившегося заграницей, кто была мать Шушаник, не надо спрашивать. Неужели мы не заинтересованы, чтобы завтра эти люди стали грузинам. Когда завтра среди них родятся Демна Гвасалия, Хвича Кварацхелия, тогда мы захотим, чтобы они были грузинами», - сказала Зурабишвили.
Президент Грузии заявила на форуме диаспор, что ее сажают «не по протоколу»
Президент Грузия Саломе Зурабишвили заявила сегодня на проходящем в Тбилиси Форуме диаспор, что ее в очередной раз попытались посадить «не по протоколу», пишет агентство «Новости-Грузия».
При этом она пожаловалась, что четкий протокол официальных мероприятий в Грузии до сих пор не разработан и пока это не произойдет, будет продолжаться бесконечный спор «я первый, ты второй». По словам Зурабишвили, она уже три года бьется за создание единой службы протокола и за «протокольную книгу Грузии».
Также она вспомнила вчерашний день – церемонию на Дне независимости, и назвала недопустимым, когда министр обороны сначала приветствует премьер-министра, а во вторую очередь – президента и верховного главнокомандующего страны.
Зурабишвили простояла на ногах и покинула форум сразу после того, как сделала обращение к грузинской диаспоре.
Премьер Ираклий Гарибашвили сказал, что не собирается отвечать президенту публично, пожелал ей хорошего настроения и выразил благодарность за работу службе протокола.
На фотографиях видно, что предполагалась рассадка – премьер-министр, затем президент и председатель парламента.
Ранее о нарушении протокола рассадки администрация президента Грузии заявляла в конце прошлого года, на ежегодном собрании в МИД глав дипломатических миссий за рубежом.
Украина запросила у Германии ракеты Taurus дальностью до 500 км
Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus с дальностью полета до 500 километров. Получение соответствующего запроса подтвердили изданию Spiegel в Минобороны ФРГ. Сколько именно ракет запросила Украина, не уточняется.
Как отмечает Spiegel, ранее эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер высказался за поставку Украине ракет Taurus. По его словам, ракеты с дальностью полета до 500 километров позволили бы «нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта». Министр обороны ФРГ Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера.
По данным источников Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность поставок немецких ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в начале мая.
Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 километров. По данным Spiegel, около 600 ракет Taurus были закуплены для Бундесвера десять лет назад, из них около 150 готовы для эксплуатации.
- Первой страной, которая начала поставлять Украине ракеты большей дальности, стала Великобритания. В середине мая Украина получила крылатые ракеты Storm Shadow дальностью более 250 километров. До этого украинская армия получала от Запада вооружение, способное атаковать цели на дистанции до 80 километров.
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