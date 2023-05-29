Абхазия накануне антиправительственного митинга, назначенного на 30 мая, который, судя по всему, приобретает всенародный характер. Требование митинга – отставка правительства, отказ от антинациональной повестки дня. Цель – остановить разрушение государственности.

Разрешение на проведение митинга 30 мая получила только часть организаций, подавших совместную заявку в столичную администрацию. Возможно, под на первый взгляд бессмысленным отказом в праве на проведение митинга двум из семи общественных организаций – Экспертному фонду «Аамта» и Союзу молодежи «Единство» – и кроется какой-то смысл, но до поры до времени мы можем о нем только догадываться. Между тем количество общественных организаций, которые намерены принять участие в акции протеста и выразить свое недовольство власти, стремительно расширяется, несмотря на некоторые противоречия.

28 мая ветераны войны «Аиааира» присоединились к требованиям оппозиции (ранее они требовали только отставки президента) и заявили, что примут участие в акции протеста. Герой войны Вианор Ашба отметил, что «эта антинародная власть не оставила общественности других способов протеста против превращения страны в «источник обогащения кучки людей, дорвавшихся до власти». О том, что митинг – единственный способ воздействия на нынешнее руководство страны, говорят и лидеры других организаций. Председатель «Абхазской народной конференции» Гурам Гумба в своем выступлении подчеркивает, что «действия власти не только противоречат коренным интересам граждан Абхазии, но и лишают абхазский народ его будущего. Власть открыто и цинично игнорирует мнение народа, его традиционные устои, что подрывает основу абхазской национальной идентичности – Апсуара». Ранее АНК планировали предложить общественности системные изменения и рассчитывали, что прийти к ним удастся на основе согласия между обществом и властью.

Сегодня они считают, что угроза государственности настолько реальна, что необходимы кардинальные меры, и присоединяются к акции протеста. Общественная организация «Асаркьял», которая безуспешно пыталась заставить власть найти способы помочь социально незащищенным семьям, оставшимся без жилья, – писала письма, отправляла запросы, требуя обосновать повышение тарифа на электричество, возвратиться к программе кредитования жилья, встречалась с представителями президента и с премьером, проводила акцию протеста у администрации президента, – объясняет свое присоединение к митингу нежеланием власти идти на конструктивный диалог с собственным народом. «Так происходит, когда сдаются национальные интересы! Так происходит, когда предвыборные обещания входят в противоречие с интересами народа», – говорят представители этой организации.

Присоединение к митингу общественных организаций скорее умеренного, чем радикального толка, вызвало беспокойство в руководстве страны, и в воскресенье, несмотря на выходной день, к народу обратились президент Аслан Бжания и председатель СГБ Роберт Киут. Без сомнения, власть ищет способы нейтрализации митинга, но фантазии хватает только на запугивание и угрозы.

На мой взгляд, послание главного чекиста страны Роберта Киут было адресовано не только и не столько организаторам митинга, сколько работникам бюджетной сферы, которых он недвусмысленно предупредил о наличии камер наблюдения по всему периметру комплекса правительственных зданий. «Сформирована следственно-оперативная группа, которая будет фиксировать все происходящее», – добавил он и пообещал, что «все нарушители порядка» будут привлечены к ответственности. Роберт Киут достаточно туманно отметил, что что-то, что силовики взяли «на вооружение», они будут применять, и ему «очень не хотелось бы этого делать, потому что там же наши братья, друзья, близкие люди, которых мы уважаем, с которыми мы общаемся очень дружелюбно». Но при этом «хотел бы предупредить, что все противоправные деяния будут жестко пресекаться в рамках закона».

На угрозы, прозвучавшие от председателя СГБ, ответил Союз ветеранов войны. Темур Джарсалия обратился к офицерам и всему личному составу силовых органов с призывом не исполнять незаконные приказы своего начальства по подавлению народного протеста:

«Ваша главная задача – защита прав и свобод граждан Республики Абхазия. Исполняя чей-то приказ, направленный против народа, помните, что такого рода приказы незаконны. Силовые структуры не могут участвовать в подавлении народного протеста и не имеют права выполнять неправомерные приказы высших должностных лиц, защищающих свои личные интересы».

Что касается «интервью» президента Бжания двум государственным СМИ, то оно стало поводом для целого сериала видеороликов в телеканалах. Бжания, видимо, сам того не ведая, сделал подарок своим оппонентам, выделив фразу, что никто никому ничего не обещал. «А кто сказал, что эти проблемы могут быть решены в течение года, двух, трех?» – спросил он, пытаясь убедить общественность, что поводов для проведения митинга нет. В творческом порыве оппоненты власти в течение получаса смонтировали шесть роликов «Кто сказал?», в которых ответили, что сказал это кандидат в президенты Аслан Бжания, обещая решить проблемы в течение полугода, года, двух и трех лет или подать в отставку. Авторы сериала обещают, что «продолжение следует». Действительно, нынешний президент, столько всего наобещал, что хватило бы на десяток президентов, но не смог поставить галочку «сделано» ни к одному из пунктов своих обещаний.

А теперь вывод из всех выступлений и заявлений. Общая картинка выглядит так: общественность и оппозиция объединяются, силовики угрожают, президент собирает массовку из единомышленников и госслужащих у своей администрации, обнесенной со всех сторон кирпичным забором, утыканным железными кольями. Из всего этого следует, что выполнять требования митингующих даже об отставке правительства он не собирается.

С другой стороны, организаторы митинга заявляют о мирном характере антиправительственной акции протеста и выражают уверенность, что митинг, на который соберутся люди, остановит процесс разрушения страны и вынудит президента исполнить требования протестующих – отправить действующее правительство в отставку и заставить отказаться от антигосударственной повестки, вернуться к демократическим принципам, заложенным в Конституции.

На мой взгляд, при таком поведении власти наивно полагать, что президент отступит хотя бы на шаг от своих намерений – отправит правительство в отставку, откажется от лоббирования интересов иностранных инвесторов, прислушается к мнению активной части общества.

И в подтверждение своих слов могу лишь привести очередной суд, который прошел сегодня в Сухуме. Представители оппозиции обратились в Верховный суд по поводу бездействия прокуратуры, которой более года назад изложили факты, свидетельствующие о хищениях при ремонте высоковольтной линии электропередач. Если даже за день до митинга суд отклонил исковые требования оппозиции, как неделю назад точно так же отклонил иск ветеранов войны, протестовавших против незаконного указа президента о награждении орденом Чести и Славы действующего премьер-министра Анкваб, то вряд ли стоит рассчитывать на то, что глава государства прислушается к мнению протестующих на следующий день.

Да, Аслан Бжания номинальный президент – реальную власть в нашей стране он передал иностранному олигархату в обмен на свое марионеточное президентство. Между тем не без помощи своих кукловодов ему удалось за три года подмять все ветви власти под себя, оставив от демократии (хоть традиционной народной, хоть провозглашенной в Конституции Абхазии) «рожки, да ножки». Курс на уничтожение абхазской государственности заказан задолго до выборов, и даже после отставки Бжания (чудеса случаются) его обязательства достанутся в наследство и последующему руководству Абхазии, какие бы благородные помыслы его ни питали. И это все надо учитывать всем, кто рассчитывает на перемены к лучшему. Сильная президентская власть в нашей стране теперь уже опасна, и общественности надо искать другие формы государственного устройства, чтобы выбраться из этой долговой ямы.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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