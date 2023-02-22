В январе Россия сменила Турцию в качестве главного торгового партнера. При этом в ЕС отмечают увеличение экспорта в соседние с Россией государства – при сокращении товарообмена с самой Россией. Европейский банк реконструкции и развития заподозрил эти государства в участии в схемах обхода антироссийских санкций. В этом списке, который может стать «черным», – Грузия.

По данным Национальной службой статистики, Россия для Грузии стала лидером как по импорту (104,5%), так и экспорту (105,7%). При этом поставки некоторых товаров из России выросли на порядок. К примеру, импорт нефти и нефтепродуктов возрос в 6,6 раз по стоимости и в 6,3 раза по объему. Импорт угля увеличился в 86 раз в денежном выражении и в 80 раз в количественном.

В целом в прошлом месяце Грузия закупила горючего на 82 миллиона долларов, из них 70% – из России, с соответствующим сокращением импорта из других стран.

Если рост поставок из России составил 563 процента, то снижение импорта из Румынии составило 39 процентов, из Туркменистана – почти 70 процентов, и на 88 процентов упал импорт из Азербайджана. Аналогичная ситуации с зерновыми – практически вся продукция поступала из России.

Что касается грузинского экспорта в Россию, то тут лидируют ферросплавы (рост в три раза) и легковые автомобили (рост в пять раз). Поставки вина, крепких спиртных напитков и минеральных вод остались на прошлогоднем уровне.

По мнению профессора Университета Европы, экономиста Гочи Тутберидзе, в то время когда весь цивилизованный мир противостоит агрессии РФ в Украине, Грузия в одном ряду со странами СНГ наращивает торговлю со страной, оккупирующей 20% ее территории:

«Россия, столкнувшись с потерей основных торговых рынков, лихорадочно ищет пути решения проблемы. Пока выход найден в освоении вторичных рынков, куда российская продукция поставляется с серьезным дисконтом. Кто-то возразит, что Грузия маленькая страна, но для России на фоне затянувшейся войны важен каждый доллар. Понятно, что часть бизнеса в Грузии рада воспользоваться такой возможностью и обогащается невиданными темпами, но населению ничего не перепадает, так как цены на топливо держатся на исторических максимумах. Тут важна позиция правительства, которое наотрез отказалось присоединиться к антироссийским санкциям, ради роста ВВП поставив под сомнение европейское будущее Грузии».

Как следует из февральского доклада Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), страны Запада резко нарастили экспорт в соседние с Россией государства на фоне рекордного сокращения товарооборота с Россией. Согласно статистике банка, экспорт стран ЕС в Россию в 2022 г. по сравнению со средними показателями 2017-2019 гг. сократился на 56% и на 39% в Белоруссию. При этом на 84% вырос экспорт в Киргизию, на 72% – в Армению, на 21% – в Таджикистан, на 20% – в Грузию и на 14% – в Казахстан, следует из данных организации. В частности, в Армению, Грузию, Киргизию существенно вырос экспорт электромашин и оборудования, а также запчастей к транспортным средствам. Эксперты полагают, что в ближайшее время могут быть приняты санкционные меры против конкретных компаний (инфорсмент) и посредников из третьих стран.

По словам Гочи Тутберидзе, если европейские регуляторы и ведущие финансовые институты задействуют такие санкции в отношении третьих стран, то Грузия вполне может оказаться в черном списке со всеми вытекающими из этого финансовыми и репутационными последствиями:

«Если Грузия не присоединится к санкциям, наши партнеры могут предпринять превентивные меры и значительно сократить многомиллионные пакеты помощи Грузии. Это безвозмездная или льготная помощь в инфраструктурные, образовательные, военные и другие проекты. Наше правительство говорит, что наши интересы выше солидарности с Европой или Украиной. Я бы сказал, это больше политический, чем экономический вопрос. Ради сиюминутной выгоды мы рискуем пожертвовать долгосрочными интересами страны, и стоит ли игра свеч? Такая постановка вопроса, думаю, как никогда актуальна».

В конце прошлого года Еврокомиссия утвердила наказания за обход санкций в отношении РФ. В частности, физическим лицам (гражданам ЕС) грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а для юридических лиц штраф может составлять от 5% от общего оборота за год, который предшествовал решению о штрафе. Напомним, что в рамках нового пакета санкций Европа может запретить ввоз в Россию, в частности, лазеров, электроники, программного обеспечения, сантехники.

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