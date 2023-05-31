Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили в Тбилиси

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к собравшимся у комплекса правительственных зданий и поблагодарил за поддержку.

«Все те, кто собрался здесь, и те, кто стоял на площади у Абхазского драмтеатра, мы все – представители одного народа и все проявили выдержку, продемонстрировали достойное поведение. Безусловно, было бы лучше, чтоб подобного рода собраний не было, но если их приходится проводить, то нужно направлять их в законное русло. Так и случилось сегодня», - сказал президент.

Бжания отметил, что у него и его команды – одна цель, а именно служение абхазскому народу. «Стоит ли говорить, что есть вопросы и проблемы, , которые мы еще не успели решить. Но я хочу, чтоб вы знали, что и сегодня, и завтра, и послезавтра мы будем делать все, создавать условия для их решения. Я, так же, как и вы хочу, чтобы наш народ процветал, государство укреплялось, рождалось больше детей, чтоб в Абхазии была хорошая и светлая жизнь, чтобы в семьях был достаток, чтобы у детей была возможность получать качественное образование. Чтобы добиться всего этого, мы должны и день, и ночь работать», – цитирует абхазского президента информагентство «Апсныпресс».

Бжания уверен в том, что политические вопросы должны решаться не на площадях и улицах, а в кабинетах. «Мы идем по этому пути, и мы должны сделать все, чтоб вернуть политику в кабинеты», – сказал президент и еще раз поблагодарил всех собравшихся.

Абхазский лидер заявил о своей открытости и готовности для общения со всеми. Что касается ряда требований, которые были озвучены сегодня, то они требуют работы и взвешенного подхода. «Есть законопроекты, которые мы уже начали обсуждать, есть те, которые еще предстоит обсудить. Мы и впредь надеемся на вашу поддержку и совместную работу», – сказал Аслан Бжания.