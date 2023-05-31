Москва пытается убедить сограждан в том, что Украина практически «демилитаризована». Сообщение российского Минобороны об уничтожении последнего боевого корабля украинских ВМС, очевидно, должно компенсировать имиджевые потери Кремля после налета беспилотников на Москву. Но союзники Киева дерзкий вояж дронов слишком осуждать не стали. Более того, дали понять: перенос боевых действий на территорию России больше не является табу.

Атака беспилотников на Москву не осталась без «сокрушительного ответа» – не прошло и суток после прилетов по российской столице и ее окрестностям, как Минобороны отчиталось об очередном «успехе». В этот раз ведомство Сергея Шойгу отрапортовало о полном уничтожении украинских военно-морских сил, как до того уверяло сограждан в таком же тотальном уничтожении украинской ПВО и боевой авиации:

«29 мая последний оставшийся в строю украинский военный корабль «Юрий Олефиренко» уничтожен высокоточным ударом ВКС России по военно-морской базе в Одесском порту», – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Боевой настрой Минобороны поддерживает чеченский лидер. Рамзан Кадыров в ответ на атаку беспилотников по Москве пообещал «месть в полном смысле слова». В своем телеграм-канале глава Чечни призвал объявить по всей России военное положение и «смести» Украину:

«У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали. Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами «нацист» и «сатанист». По мне так, необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине – только террористы».

И тут же отчитался – его подразделения уже получили приказ отправиться в Донбасс.

«В направлении Донецкой народной республики, Марьинки наши подразделения вместе с Министерством обороны во главе с Апти Алудиновым, с командиром полка Занди, подразделения «Ахмат» готовы выполнить любую задачу, поставленную Верховным главнокомандующим и нашим национальным лидером чеченского народа, героем России Рамзаном Ахматовичем», – заявил депутат российской Госдумы и доверенное лицо Кадырова Адам Делимханов.

Пока подразделения чеченского лидера готовятся останавливать украинское контрнаступление, Минобороны России демонстрирует «высокоточность» ударов. Момент падения ракеты на оживленной городской автотрассе зафиксировал видеорегистратор автомобиля. Но в Москве продолжают упорно настаивать: все цели российских ракетных атак и налетов беспилотников – исключительно военные. В то время как Киев и его союзники осуществляют ни много ни мало – геноцид. Российское руководство, судя по заявлениям, искренне считает, что боевые действия должны вестись исключительно в одностороннем порядке:

Сергей Лавров, в частности, заявил:

«Поскольку Запад настаивает, что нет другой основы для урегулирования украинской ситуации, кроме пресловутой «формулы мира Зеленского», а одновременно команда Зеленского грозится, освободив, как они говорят, Крым и восточные районы Украины, начать убивать всех русских и уничтожать все русское, – вывод очень простой: Запад напрямую поддерживает геноцид».

Впрочем, на Западе в ответ дали понять: Украина ведет оборонительную войну и вправе делать это так, как посчитает нужным. В Вашингтоне подчеркнули, что, хоть и не поддерживают нападения на территорию России, это никак не отразится на военной помощи Украине:

«Мы не поддерживаем атаки внутри России. Мы очень четко об этом заявили. Вы знаете, мы были сосредоточены на обеспечении Украины, – как вы слышали от президента, как вы слышали от советника по национальной безопасности и многих моих коллег из СНБ, – оборудованием и обучением. Им нужно отвоевать свою суверенную территорию», – заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

А вот британский министр иностранных дел не стал использовать дипломатические формулировки. Комментируя удар беспилотниками по Москве, Джеймс Клеверли оставил за Киевом право решать, как отвечать на российскую агрессию:

«Конечно, она имеет законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право использовать силу за пределами своих границ».

По мнению наблюдателей, ключевые союзники Киева недвусмысленно дали понять: попытки Москвы переложить ответственность за конфликт на Украину или страны Запада не внесут раскол в ряды коалиции. Скорее наоборот – дадут еще больший стимул внести максимальный вклад в победу Украины на поле боя. Об этом, в частности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Все следят за тем, чтобы распознать признаки усталости у стран НАТО и партнеров в деле оказания поддержки Украине, но пока мы этого не видим. Что мы видим, так это постоянную сильную поддержку – как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Я ожидаю, что, когда мы встретимся в Вильнюсе в июле этого года, страны НАТО подтвердят и еще больше усилят свою поддержку Украине – политическую, экономическую и не в последнюю очередь военную».

Тем не менее, по данным итальянской газеты La Repubblica, страны «Большой семерки» стремятся добиться завершения конфликта как можно скорее. В частности, как утверждает издание со ссылкой на свои источники, США настаивают на прекращении боевых действий уже к концу этого года, так как затягивание войны может повредить предвыборной кампании Джо Байдена. И Белый дом делает все возможное, чтобы избежать риска дальнейшей вьетнамизации конфликта.

Этого, по мнению авторов публикации, можно добиться с помощью оттепели в отношениях с Китаем, который может предпринять действенные усилия на переговорном фронте. В связи с этим США и ЕС якобы склоняют Зеленского к смягчению условий, на которых он готов будет пойти на переговоры. Параллельно же страны G7 ведут негласную работу над гарантиями безопасности Украине после завершения войны.

Но для того, чтобы обеспечить Украине сильную переговорную позицию, отмечают наблюдатели, Запад постарается максимально вложиться в контрнаступление ВСУ, которое, как обмолвились в Вашингтоне, начнется этим летом.

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