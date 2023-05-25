Киев признал, что операция по освобождению оккупированных территорий уже несколько дней как началась. ВСУ активно прощупывают российскую оборону по всей линии фронта, выбирая участок для главного удара. Главная же ударная сила Москвы – ЧВК «Вагнер» покидает передовую. Евгений Пригожин объявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута.

Контрнаступление ВСУ уже началось – советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу TG1 признался, что боевые действия на разных участках линии фронта протяженностью в полторы тысячи километров – часть долгожданной операции по освобождению оккупированных территорий. При этом Подоляк дал понять: Украина намерена использовать для прорыва российской обороны все имеющееся в ее распоряжении вооружение.

«Сегодня у нас есть ракеты большой дальности Storm Shadow, "Леопарды", противоракетные комплексы, которые нам поставили Франция и Италия. Истребители F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс в том, что, если бы они были у нас год назад, война бы уже закончилась».

Подоляк также отметил, что предоставленное Западом оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. После диверсионного рейда в Белгородской области России, в ходе которого перешедшие границу бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» использовали американское вооружение и технику, Вашингтону пришлось реагировать. США выразили обеспокоенность и пообещали обязательно провести внутреннее расследование относительно прозрачности системы передачи вооружений конечному потребителю, в качестве которого должны выступать исключительно ВСУ.

«Мы видели сообщения, циркулирующие в социальных сетях и других местах, в которых утверждается, что в этих атаках использовалось поставленное США оружие. Наш общий принцип, как мы уже не раз говорили, – мы не поощряем боевые действия на территории России, и мы ясно дали это понять», – заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В Москве поспешили обвинить Запад в игре не по правилам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль сделает выводы:

«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение ВСУ, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность стран Запада в этот конфликт. Мы делаем соответствующие выводы».

Что касается самих диверсантов, то они, в свою очередь, обещают еще не раз проверить на прочность российские границы. Об этом, в частности, заявил один из командиров «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин:

«Наши дальнейшие планы – это новые территории Российской Федерации, на которые мы будем заходить. Ну, по большому счету вам нужно набраться совсем чуть-чуть терпения, подождать буквально пару дней, и вы снова нас увидите на той стороне».

В Вашингтоне, со своей стороны, также дали понять, что, несмотря не неодобрение американского правительства, инцидент в Белгородской области не ставит под сомнение намерение США и их союзников продолжать военную поддержку Украины.

На сегодняшней встрече в формате Рамштайн союзники Киева обсуждают усиление системы ПВО, чтобы обеспечить надежное прикрытие украинского неба с учетом того, что первые поставленные современные комплексы типа «Патриот» уже показали свою эффективность, сбив «несбиваемые» российские гиперзвуковые «Кинжалы».

«Украина сейчас может стопроцентно сбивать вражеские ракеты. И мы видим это в реальности. Поэтому сейчас мы обсудим, что Украине нужно для того, чтобы защитить свое небо. И поэтому сейчас сфокусируемся на безопасности неба Украины», – заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В Киеве заранее дали понять, что выстраиваемая система ПВО не будет полноценной без истребительной авиации. Президент Владимир Зеленский не поленился еще раз напомнить союзникам об обещанных F-16:

«Первый же украинский F-16 станет одним из сильнейших сигналов от мира, что Россия из-за ее агрессии будет только терять – будет слабее, будет становиться еще более изолированной. Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, основанный на уважении независимых наций и прав народов самим выбирать свой путь, выстоял».

И союзники дали понять, что услышали президента. Рамштайн учтет это запрос: обучение украинских пилотов и вопрос предоставления самолетов также значатся в повестке обсуждений. При этом на фоне того, что Запад продолжает вооружать Украину, а ВСУ уже активно прощупывает российскую оборону, самое боеспособное подразделение Москвы в лице ЧВК «Вагнер» оставляет позиции. Лидер наемников Евгений Пригожин официально заявил о выводе своих бойцов из Бахмута в тыл:

«Мы выводим боевые подразделения из Бахмута. Сейчас пять утра 25 мая. До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута».

Примечательно, что предшествовавшее выходу ЧВК «Вагнер» из Бахмута большое интервью Пригожина пророссийскому активисту и блогеру Константину Долгову, в котором лидер «музыкантов» предрек России сложные времена и наговорил на вполне реальный срок заключения «за дискредитацию российской армии», обернулся увольнением самого Долгова из структуры, в которой тот работал. Как отметил блогер, кому-то «наверху» очень не понравились откровения Евгения Викторовича. Но его самого тронуть побоялись, отыгравшись на интервьюере.

Впрочем, по мнению аналитиков, у российского руководства сегодня куда более важная задача – кем заменить уходящих «музыкантов», чтобы громкие победные речи о взятии Бахмута не превратились в мимолетное воспоминание.

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