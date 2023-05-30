Москва подверглась атаке беспилотников. Причем сообщения об их количестве разнятся. В Минобороны настаивают, что всего в налете принимало участие восемь дронов и все они были либо сбиты, либо подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Другие чиновники, очевидцы и СМИ насчитали около трех десятков. Но главное то, что, несмотря на отчеты военных, в результате атаки повреждены несколько домов, а жители российской столицы откровенно напуганы. Владимир Путин вынужден был успокаивать сограждан, но специалисты считают: Кремль столкнулся не только с проблемой эффективности своей ПВО, но и оказался на пороге проблемы доверия со стороны населения.

Российская столица под ударом – Москва атакована беспилотниками. Причем, в отличие от инцидента в начале месяца с уничтожением дронов прямо над Кремлем, в этот раз до города добрались по меньшей мере восемь БПЛА. Большинство было сбито, но три повредили дома и не на шутку перепугали местных жителей.

«Я рада, конечно, что он не попал в наш дом, но это было совсем рядом. Ну, это логично, этого следовало ожидать – вот и все, что я могу сказать. Приходят мысли переехать в более безопасное место. Что ж, это логично. Это должно было случиться. Чего еще они ожидали?» – говорит жительница Москвы по имени Ольга.

Еще одна москвичка – Оксана, добавляет:

«Даже не знаю, страшно. Сидишь дома, а эта штука летит к тебе в окно. Вот что я сегодня прочитала в новостях. Конечно, это опасно и страшно».

Для москвичей оказаться на месте украинцев, для которых за 15 месяцев войны находиться под постоянными ракетными обстрелами и налетами дронов стало обыденностью, оказалось крайне неприятным опытом. При этом некоторые жители российской столицы считают такие атаки со стороны Киева ничем не спровоцированными.

«Киевский режим перешел все границы. Это очень печально, тем более что они наводят эти беспилотники и на жилые дома, и на город, и на мирных людей, где нет военных объектов. И, помимо всего прочего, хотелось бы увидеть работу наших структур по поиску этих людей, потому что они здесь. Ясно, что эти дроны не оттуда прилетели», – говорит жительница Москвы Наталья.

Впрочем, российские власти рапортуют: ПВО столицы отработало со 100%-ной результативностью. Ни один из дронов не выполнил свою задачу. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался об уничтожении беспилотников, ни словом, правда, не обмолвившись о том, как БПЛА вообще смогли добраться до Москвы через «непробиваемую» российскую систему противовоздушной обороны. Шойгу считает, что дроны могут легитимно летать лишь с территории России в сторону Украины, но никак не наоборот:

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу – по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Все они поражены. В Москве три беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы – потеряли управление и отклонились от цели. Еще пять были сбиты в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь». Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход спецоперации. Используя натовское оружие, киевские власти продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят террористические акты против мирных российских граждан. Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков».

По мнению специалистов, речь может идти о UJ-22 Airborn, разработанном украинской компанией «Укрджет». Этот беспилотник может пролететь до 800 километров и нести на себе несколько десятков килограммов взрывчатки. Они уже применялись для атак на объекты в Подмосковье. Но сам факт того, что дроны смогли добраться до российской столицы, вызывает вопросы к способности Минобороны обеспечить безопасность, как оказывается, не только границы, но и территорий, находящихся в глубоком тылу. В Кремле поспешили заявить, что атака – месть за уничтожение некоего «центра принятия решений», а президент Путин лично следил за действиями силовиков, отбивающих налет на столицу.

«Совершенно ясно, что это были ответные действия киевского режима на наш очень эффективный удар по центру принятия решений, который был нанесен в воскресенье. Предвосхищая ваши вопросы, конечно, рабочий день президента сегодня начался очень рано. Он получал информацию в режиме реального времени от Минобороны и других профильных ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Московской области, МЧС… Все выполнили свою работу на должном уровне, сработали хорошо, система ПВО тоже показала себя хорошо», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чуть позже сам Владимир Путин раскрыл, что за «центр принятия решений» в Киеве был атакован 28 мая. И, по обыкновению, проведя исторический «ликбез», пообещал ответить на прилет беспилотников в Москву:

«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь – путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии, и просто несопоставимы территории самой нашей авиабазы Хмеймим и Москвы – огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать».

Что с этим делать – объяснил основатель ЧВК «Вагнер». Евгений Пригожин не преминул отреагировать на появление беспилотников в московском небе в свойственной ему экспрессивной манере. В отличие от Владимира Путина, Пригожин не видит в работе системе ПВО ничего штатного:

«Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои ср..ки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера, чтобы наступать. Какого х..я вы допускаете прилеты этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом? И поэтому как гражданин я глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои ожиревшие ср..ки, намазанные дорогими кремами. И поэтому я считаю, что народ имеет полное право задать им эти вопросы, этим паскудам».

Имел ли Евгений Викторович в виду лишь высшее военное руководство страны или всех чиновников, принимающих решения, связанные с войной в Украине, он не уточнил. Но сам факт «прилетов», помимо проблем с ПВО, по мнению наблюдателей, выявляет куда более опасную для Кремля проблему – те россияне, которым Путин обещал некую «специальную военную операцию» далеко от их домов, получили первые признаки настоящей войны в самом сердце России.

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